Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Bùi Trọng Nghĩa SN 1971

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với một trường hợp tại xã Mai Châu về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự, liên quan đến hành vi trộm cắp điện.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Trọng Nghĩa, sinh năm 1971, trú tại xóm Mai Châu, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu bất thường trong việc sử dụng điện tại địa bàn xã Mai Châu. Tiến hành kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định sản lượng điện bị trộm cắp là 6.912 kWh, tương ứng số tiền 23.642.072 đồng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố các Quyết định tố tụng đối với bị can Bùi Trọng Nghĩa. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố các Quyết định tố tụng đối với bị can Bùi Trọng Nghĩa. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Trên cơ sở kết quả xác minh cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định. Cùng với quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ngày 03/10/2026, Cơ quan điều tra đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Bùi Trọng Nghĩa để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm, phương thức thực hiện cùng các tình tiết có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hành vi trộm cắp điện không chỉ gây thiệt hại về tài sản cho đơn vị cung cấp điện mà còn ảnh hưởng đến công tác quản lý, vận hành hệ thống điện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện, cháy, nổ, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng điện; tuyệt đối không tự ý đấu nối, can thiệp vào hệ thống đo đếm hoặc thực hiện các hành vi gian lận nhằm làm sai lệch sản lượng điện tiêu thụ. Các hành vi trộm cắp điện, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn trộm cắp điện, người dân cần kịp thời thông báo cho đơn vị điện lực hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn.