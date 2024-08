Quý tử mới hơn 3 tháng tuổi, Doãn Hải My đã gây chú ý khi tiết lộ dự định về chuyện học hành của con

Trong giai đoạn hiện nay, chuyện dạy con luôn là vấn đề khiến nhiều phụ huynh phải "đau đầu" tính toán kỹ càng để con trẻ có được môi trường phát triển toàn diện. Cùng với đó, việc định hướng cho con học song ngữ cũng được nhiều bố mẹ ưu tiên để phát triển tư duy, tạo tiền đề vững chắc cho trẻ trong tương lai.

Mới đây, Doãn Hải My - vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu cũng đã nhận được sự quan tâm từ đông đảo công chúng khi có những chia sẻ thực tế về cách chăm sóc con đầu lòng. Theo đó, khi được cư dân mạng đặt câu hỏi về việc có nên dạy học song ngữ Việt - Anh cho con ngay từ bé không, người đẹp không ngần ngại xác nhận sẽ cho con học theo phương pháp này.

Chia sẻ của Doãn Hải My nhận được sự đồng tình từ nhiều phụ huynh

"Mong muốn của My là có ạ. Theo như My tìm hiểu thì việc dạy ngôn ngữ khác cho con từ nhỏ sẽ là thời điểm vàng giúp con tiếp thu được nhanh và tốt nhất", nàng WAG tiết lộ. Chia sẻ này của Doãn Hải My nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng, đa số đều dành sự đồng tình bởi sự "nhìn xa" của cô nàng.

Phương pháp dạy con song ngữ này cũng từng được nhiều "mẹ bĩm" của V-biz áp dụng trong quá trình phát triển của con, điển hình như: Lan Phương, Hồ Ngọc Hà, Đoan Trang, Hoàng Oanh... Mặc dù vậy, sao số các phụ huynh này vẫn ưu tiên việc con phải sử dụng thành thạo tiếng "mẹ đẻ" trước.

Bên cạnh Doãn Hải My, nhiều gia đình khác cũng có cách dạy con theo phương pháp tương tự

Việc dạy con song ngữ tiếng Việt - Anh không còn là câu chuyện quá xa lạ với nhiều gia đình trong nhiều gia đình hiện nay, bởi lẽ việc có thể sử dụng thành thạo song ngữ sẽ mang đến nhiều cơ hội cho con hơn trong tương lai. Đồng thời, điều này cũng tạo điều kiện để các bé có thể tiếp cận được nhiều nguồn kiến thức đa dạng khác nhau.