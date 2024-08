Doãn Hải My nhắc hội mẹ bỉm: Bận chăm con cũng đừng quên làm điều này, tiết lộ bí kíp cải thiện rạn da sau sinh

Đã lên chức mẹ bỉm từ giữa năm nay, tiểu thư Doãn Hải My bên cạnh thời gian bận rộn chăm con vẫn luôn chú trọng nghỉ ngơi, cô nàng thường dành 1-2 tiếng "trốn con" để đi cafe thư giãn, trò chuyện cùng bạn bè.

Ngoài ra, chăm sóc bản thân là hoạt động nàng WAGs luôn duy trì hàng ngày, trong 1 đoạn clip mới đây chia sẻ lên trang cá nhân Tiktok, Doãn Hải My cho biết cô yêu thích nhất thời gian khi được thư giãn tắm bồn và đắp mặt nạ, hoạt động này vừa giúp bà mẹ trẻ "sạc" lại năng lượng, vừa là chiêu dưỡng da để cô luôn giữ được nhan sắc cực phẩm sau sinh.

Doãn Hải My không sử dụng các loại mặt nạ giấy thông thường mà cô nàng ưu tiên dùng lotion mask, vừa đơn giản vừa tiết kiệm được kha khá chi phí. Loại toner được tiểu thư 2k1 "highly recommend" cho các mẹ bỉm đó là toner làm dịu đến từ nhà Frankly. Nhiều người thường chê toner là "vô thưởng vô phạt" nhưng đối với Doãn Hải My, đây lại là bước skincare cô không thể sống thiếu, những hôm lười không sử dụng là nàng WAGs cảm thấy da thiếu ẩm và không được căng mịn ngay lập tức.

Toner Frankly CICA 80 Hyaluronic Acid chứa 80% nước rau má tinh khiết và 6 loại Cica khác nhau giúp làm dịu da nhanh chóng. Ngoài ra, thành phần còn có chứa phức hợp 7 loại HA với tác dụng cấp ẩm sâu đa tầng ngăn ngừa tình trạng da mất nước. Điều cô nàng thích nhất ở sản phẩm này là tinh chất thấm cực kì nhanh, khô ráo mà không khiến da bị bết rít.

Toner cấp ẩm và làm dịu tức thì Frankly CICA 80 Hyaluronic Acid

Nơi mua: Frankly Vietnam - 309k

Bên cạnh chăm chỉ đắp lotion mask, một bưỡng dưỡng da nữa cũng được nàng WAGs chú trọng đó là serum. Loại serum cô sử dụng đến từ nhà Skin1004 với chiết xuất từ rau má nguyên chất, bổ sung nhiều loại vitamin như A, B, C, E. Đặc biệt, sản phẩm không chứa chất tạo mùi, chất bảo quản và paraben nên an toàn với cả các mẹ bỉm đang cho con bú. Chỉ cần duy trì sử dụng là làn da sẽ ổn định, ẩm mịn và hàng rào bảo vệ da được củng cố đáng kể.

Tinh chất rau má trị mụn Skin1004 Madagascar Centella Ampoule

Nơi mua: Skin1004 - 332k

Cải thiện tình trạng rạn da sau mang bầu

Vào những tháng cuối cùng của thai kỳ, Doãn Hải My từng chia sẻ cô bắt đầu gặp "kiếp nạn" của hầu hết các mẹ bầu đó là rạn da. Dù cho cô nàng có chăm sóc và cẩn thận đến thế nào thì các vết rạn đỏ vẫn xuất hiện và lan ra rất nhanh.

Khi được hỏi về cách xử lí các vết rạn đó, nàng WAGs có chia sẻ list sản phẩm cô đang sử dụng và hứa sẽ review khi có kết quả. Mới đây, cô nàng đã đăng tải lên trang Tiktok cá nhân đoạn clip ghi lại hành trình chống rạn, và sản phẩm mà cô tâm đắc lựa chọn để recommend cho hội mẹ bỉm chính là em kem chống rạn đỏ đến từ nhà Strianx-P.

Với các thành phần như Enzym SOD (Superoxide Dismutase) và dầu trái bơ, dầu khoáng,... Kem trị rạn Strianix P giúp ngăn ngừa tối đa, làm mờ các vết rạn đỏ, giảm cảm giác ngứa ngáy khó chịu từ vết rạn và dưỡng da, giúp da mềm mịn và săn chắc.

Có thể thấy, so với trước đây thì hiện tại tình trạng rạn da của bà xã Đoàn Văn Hậu đã cải thiện đáng kể, không còn nhiều vết to và đỏ như quá khứ. Cô nàng còn chia sẻ, các vết rạn của cô thậm chí có thể cải thiện tốt hơn nếu bôi đúng liều 3 lần/ngày, chỉ do cô hay nhớ nhớ quên quên nên thường chỉ bôi 2 lần/ngày mới có tình trạng hiện tại.

