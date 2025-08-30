Quy đổi điểm sai, Trường Đại học Tài chính - Marketing xin lỗi 75 thí sinh trượt oan, đỗ ảo

Theo nhà trường, sai sót phát sinh ở bước quy đổi điểm từ chứng chỉ tiếng Anh sang điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Do lỗi xử lý dữ liệu nội bộ, một số thí sinh bị tính điểm không chính xác, dẫn đến thay đổi kết quả trúng tuyển.

UFM khẳng định lỗi này không liên quan đến Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà xuất phát từ quy trình nghiệp vụ của trường.

Sau khi rà soát toàn bộ hồ sơ, trường đã báo cáo chi tiết danh sách thí sinh bị ảnh hưởng đến Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) và triển khai các bước xử lý: Thông báo, bổ sung danh sách thí sinh từ trượt thành đỗ để các em nhập học theo nguyện vọng trúng tuyển mới; Liên hệ trực tiếp với thí sinh từ đỗ thành trượt để điều chỉnh kết quả theo nguyện vọng liền kề sau, đồng thời gửi công văn đến các trường liên quan để hỗ trợ nhập học thuận lợi ; Gửi danh sách cập nhật lên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.

Đại diện UFM nhấn mạnh, trường cam kết bảo đảm tối đa quyền lợi cho thí sinh, đồng thời công khai, minh bạch quá trình xử lý. Nhà trường cũng cho biết sẽ rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ tuyển sinh để tránh sai sót tương tự trong những năm tiếp theo.

Kỳ tuyển sinh đại học năm nay ghi nhận hàng loạt sai sót. Nhiều thí sinh từ đỗ thành trượt hoặc ngược lại, ở trường Sư phạm TPHCM, Đại học Giao thông vận tải TPHCM, Ngân hàng TPHCM, Ngoại thương, Tài chính - Marketing.

Chiều 26/8, Bộ GD&ĐT cho biết mỗi ngày tiếp nhận khoảng 20-30 trường hợp thắc mắc. Sai sót chủ yếu nằm ở dữ liệu đầu vào (phương thức, điều kiện, tiêu chí xét tuyển, minh chứng ưu tiên của thí sinh, chứng chỉ ngoại ngữ...). Hầu hết trường hợp sai sót đã được giải quyết đúng quy định, kịp thời để nhập học đúng thời hạn.