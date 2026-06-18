Quý cô thanh lịch nhất nhì showbiz: Mỗi lần lên đồ đều như một màn thị phạm

Showbiz có một mỹ nhân nổi bật bởi vẻ đẹp lẫn gu thời trang vô cùng thanh lịch.

Giữa showbiz Việt không thiếu những mỹ nhân sở hữu nhan sắc nổi bật và tủ đồ hàng hiệu đáng mơ ước, Hoa hậu Phương Khánh vẫn có cách ghi dấu ấn rất riêng. Không chạy theo những xu hướng phô trương hay các công thức mặc đồ gây chú ý, nàng hậu chinh phục người đối diện bằng phong cách thanh lịch, tinh tế và luôn vừa vặn với hình ảnh của mình. Mỗi lần xuất hiện, Phương Khánh đều mang đến cảm giác chỉn chu từ cách phối đồ, lựa chọn màu sắc cho đến thần thái, khiến nhiều người ví những màn lên đồ của cô như một "bài học" về thời trang thanh lịch mà không hề nhàm chán.





Trong bộ ảnh mới đăng tải, Phương Khánh chọn công thức monochrome với sắc trắng làm chủ đạo, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng không hề đơn điệu. Chiếc áo tanktop basic được layer cùng áo sơ mi dáng rộng nửa xuyên thấu, để lộ phần vai một cách tinh tế, kết hợp cùng quần balloon đang là hot trend hè này. Thay vì chọn phụ kiện nổi bật, Phương Khánh nhấn nhá bằng túi đeo vai màu tối và giày Mary Jane đen để cân bằng outfit, đồng thời tăng nét cổ điển, thanh lịch.

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Luôn cập nhật xu hướng, nàng hậu đã kịp sắm một em capri pants màu đen tối giản, phối cùng áo nâu dáng rủ: không có chi tiết cầu kỳ nhưng lại ghi điểm nhờ chất liệu mềm mại, phom dáng thoải mái và cách phối phụ kiện tinh tế.

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Những set đồ mang hơi hướng công sở cũng được Phương Khánh biến hóa theo cách rất riêng. Bộ suit vải tweed gồm áo khoác chiết eo và chân váy đồng bộ giúp nàng hậu khoe trọn vẻ quyền lực, trưởng thành. Thiết kế đứng phom kết hợp cùng giày cao gót, túi mini và kính râm tạo nên tổng thể đậm chất "old money" - thanh lịch, kín đáo nhưng vẫn đủ cuốn hút.

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Không chỉ hợp với phong cách casual, Phương Khánh còn cực kỳ biết cách khai thác nét đẹp nữ tính. Những thiết kế váy trắng dáng dài, trễ vai với chất liệu mềm mại giúp cô toát lên vẻ mong manh, yêu kiều như một nàng thơ. Gam màu trắng vốn là lựa chọn quen thuộc trong tủ đồ của nàng hậu bởi vừa làm nổi bật khí chất nhẹ nhàng, vừa mang lại cảm giác sang trọng mà không cần quá nhiều phụ kiện.

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Phương Khánh chứng minh đôi khi càng đơn giản lại càng sang. Chỉ với combo áo babytee trắng basic và quần jeans ống rộng, nàng hậu vẫn ghi điểm nhờ vẻ ngoài chỉn chu, phóng khoáng. Cách lựa chọn phom dáng rộng vừa phải giúp tổng thể trông hiện đại, trong khi túi xách dáng cứng và kính râm trở thành điểm nhấn tăng thêm vẻ thời thượng.