3 lỗi trang trí khiến phòng khách mất điểm, ngôi nhà trông kém sang ngay lập tức

Nhiều ngôi nhà trông kém sang vì mắc những lỗi trang trí phổ biến. Chuyên gia chỉ ra 3 sai lầm dễ gặp và cách khắc phục đơn giản.

Không phải lúc nào nội thất đắt tiền cũng khiến ngôi nhà trở nên sang trọng. Theo một nhà thiết kế nội thất, có những sai lầm rất phổ biến trong cách bài trí khiến không gian sống vô tình trở nên đơn điệu, thiếu điểm nhấn và tạo cảm giác "rẻ tiền" hơn thực tế.

Thiết kế nội thất vốn là câu chuyện của sở thích cá nhân và mỗi người đều có quyền tạo ra không gian phản ánh đúng cá tính của mình. Tuy nhiên, nếu muốn ngôi nhà trông tinh tế hơn hoặc có giá trị cao hơn trong mắt người khác, một số lựa chọn về nội thất và cách bài trí cũng cần được cân nhắc kỹ.

Caroline, một nhà thiết kế nội thất thường chia sẻ kinh nghiệm trên TikTok, cho biết cô thường xuyên bắt gặp 3 lỗi trang trí lặp đi lặp lại ở nhiều gia đình. Theo chuyên gia này, đây đều là những lỗi dễ sửa nhưng lại ảnh hưởng đáng kể đến cảm nhận tổng thể của không gian.

Chỉ dùng một nguồn sáng từ trần nhà

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là phụ thuộc hoàn toàn vào đèn trần.

Theo Caroline, khi toàn bộ ánh sáng đều phát ra từ một vị trí trên cao, căn phòng dễ trở nên phẳng, thiếu chiều sâu. Ngay cả những món đồ nội thất đẹp và đắt tiền cũng có thể trở nên kém nổi bật dưới kiểu chiếu sáng này.

Thay vì chỉ sử dụng đèn trần, chuyên gia khuyên nên kết hợp nhiều nguồn sáng ở các độ cao khác nhau như đèn cây, đèn bàn, đèn treo tường hoặc đèn trang trí nhỏ.

Việc tạo ra nhiều lớp ánh sáng giúp căn phòng có chiều sâu hơn, mang lại cảm giác ấm cúng và sang trọng. Những vùng sáng nhỏ được phân bổ khắp không gian thường tạo hiệu ứng dễ chịu hơn nhiều so với ánh sáng mạnh chiếu phủ toàn bộ căn phòng.

Mọi món nội thất đều đồng bộ hoàn toàn

Nhiều người có thói quen mua nguyên bộ bàn ghế, tủ kệ cùng màu sắc và kiểu dáng để tạo sự thống nhất. Tuy nhiên, theo Caroline, đây lại là một lỗi trang trí khiến ngôi nhà thiếu cá tính.

Những không gian được đánh giá cao thường mang cảm giác được chăm chút và hoàn thiện theo thời gian, thay vì giống như một bộ sưu tập được mua cùng lúc.

Chuyên gia gợi ý nên kết hợp các tông màu gỗ khác nhau để tạo chiều sâu thị giác. Chẳng hạn, một chiếc bàn trà màu óc chó đậm có thể đi cùng kệ trang trí hoặc tủ gỗ sồi sáng màu. Sự tương phản vừa phải này giúp căn phòng trở nên sinh động và tinh tế hơn.

Chọn đồ nội thất quá nhỏ so với diện tích phòng

Một lỗi khác rất dễ gặp là sử dụng những món đồ có kích thước quá nhỏ so với không gian thực tế.

Thảm trải sàn nhỏ, bàn trà quá bé hoặc đèn trang trí không đủ nổi bật có thể khiến căn phòng trông mất cân đối. Thay vì tạo cảm giác rộng rãi hơn, chúng lại khiến không gian trở nên rời rạc và thiếu điểm nhấn.

Caroline khuyên gia chủ nên đầu tư vào một hoặc hai món đồ chủ đạo có kích thước lớn hơn một chút so với mức tối thiểu cần thiết. Đó có thể là một tấm thảm lớn, một chiếc bàn trà chắc chắn hoặc một bộ đèn nổi bật.

Theo cô, chỉ cần một vài món đồ "neo" không gian được lựa chọn đúng cách cũng đủ giúp căn phòng trông có chủ đích và đắt giá hơn.

Nhà đẹp không nhất thiết phải hoàn hảo

Theo Caroline, những ngôi nhà tạo cảm giác sang trọng không nhất thiết phải sở hữu nội thất đắt đỏ hay được thiết kế cầu kỳ. Điều quan trọng nằm ở việc tránh những lỗi cơ bản và biết cách tạo sự cân bằng giữa ánh sáng, tỷ lệ nội thất và phong cách bài trí.

Đôi khi chỉ cần thay đổi cách bố trí đèn, kết hợp thêm vài chất liệu khác nhau hoặc lựa chọn một món đồ có kích thước phù hợp hơn, tổng thể không gian đã có thể trở nên cuốn hút và tinh tế hơn rất nhiều.



