6 món dưỡng da Hàn "danh xứng với thực" khiến các bác sĩ da liễu cũng mua đi mua lại

Điểm chung của 6 sản phẩm này là chúng không hứa hẹn những hiệu quả "thần tốc" chỉ sau vài ngày mà sẽ nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh lâu dài.

K-Beauty không còn là một trào lưu nhất thời trên TikTok hay Instagram. Trong vài năm trở lại đây, mỹ phẩm Hàn Quốc đã trở thành một phần quen thuộc trong quy trình chăm sóc da của hàng triệu người trên thế giới, từ những tín đồ skincare đến các bác sĩ da liễu. Điều khiến K-Beauty được yêu thích không chỉ là bao bì đẹp mắt hay hiệu ứng mạng xã hội, mà còn nằm ở triết lý chăm sóc da đề cao việc cấp ẩm, củng cố hàng rào bảo vệ da và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh lâu dài.

Bác sĩ da liễu Alexandra Bowles tại MONA Dermatology cho biết sức hút của K-Beauty đến từ việc các thương hiệu Hàn Quốc tập trung vào những công thức dịu nhẹ, ưu tiên phục hồi và bảo vệ da thay vì chỉ chạy theo các hoạt chất mạnh cho hiệu quả tức thời. Trong khi đó, bác sĩ Jenna Queller, nhà sáng lập DermWorks, nhận định rằng làn da căng bóng kiểu "glass skin" - đặc trưng của K-Beauty - đã trở thành hình mẫu được săn đón trên toàn thế giới.

Nếu phải chọn ra những sản phẩm thực sự "danh xứng với thực", được cả người dùng lẫn các bác sĩ da liễu đánh giá cao, đây là 6 cái tên nổi bật nhất hiện nay.

1. COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence

Nếu có một sản phẩm được xem là biểu tượng của K-Beauty thì đó chính là tinh chất ốc sên COSRX. Sản phẩm chứa tới 96% dịch lọc tiết từ ốc sên, nổi tiếng với khả năng cấp ẩm, phục hồi và làm dịu da sau kích ứng. Bác sĩ Maya Thosani, bác sĩ da liễu được chứng nhận hai chuyên khoa và hiện là Giám đốc Y khoa tại Modern Dermatology, nhận xét: "COSRX sở hữu nhiều dòng sản phẩm chứa dịch nhầy ốc sên từ kết cấu mỏng nhẹ đến kem dưỡng đậm đặc và kem mắt. Tuy nhiên, sản phẩm này đã trở nên cực kỳ nổi tiếng trên mạng xã hội và dường như được người dùng trên toàn thế giới rất yêu thích".

Trong khi đó, bác sĩ Jenna Queller cho biết: "Sản phẩm chứa 96% dịch lọc tiết từ ốc sên, giúp hỗ trợ phục hồi da, cấp ẩm sâu và tăng độ rạng rỡ. Nó còn giúp giảm tình trạng đỏ da, cải thiện độ đàn hồi, mang lại làn da căng mọng và trẻ trung hơn". Với những người muốn sở hữu làn da mềm mại, khỏe khoắn và căng bóng kiểu Hàn Quốc, đây vẫn là một trong những tinh chất đáng thử nhất.

Nơi mua: COSRX

2. Beauty of Joseon Day Dew Sunscreen Lightweight SPF50

Những năm gần đây, kem chống nắng Hàn Quốc gần như tạo ra một cuộc cách mạng nhờ kết cấu mỏng nhẹ, dễ chịu hơn nhiều sản phẩm truyền thống. Trong số đó, Beauty of Joseon là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Theo bác sĩ Maya Thosani: "Sản phẩm kết hợp chiết xuất gạo và lợi khuẩn probiotics, không tạo cảm giác nặng mặt hay nhờn dính, đồng thời được đánh giá rất cao về khả năng chống nắng". Điểm khiến sản phẩm trở nên nổi bật là công thức vừa bảo vệ da khỏi tia UV vừa mang lại cảm giác dễ chịu như một sản phẩm dưỡng da. Đây cũng là lý do Beauty of Joseon liên tục nằm trong danh sách kem chống nắng bán chạy nhất toàn cầu.

Nơi mua: Beauty of Joseon

3. Anua Heartleaf Pore Control Cleansing Oil

Dầu tẩy trang Anua là cái tên được nhắc đến dày đặc trên mạng xã hội trong hơn một năm qua. Sản phẩm nổi tiếng nhờ khả năng làm sạch sâu lớp kem chống nắng, cặn trang điểm và dầu thừa mà vẫn giữ được độ mềm mại cho da. Bác sĩ Jenna Queller đánh giá: "Sản phẩm này trở nên nổi tiếng nhờ khả năng làm sạch sâu lỗ chân lông và loại bỏ các sợi bã nhờn - thứ thường bị nhầm lẫn với mụn đầu đen". Thành phần nổi bật nhất là chiết xuất rau diếp cá (heartleaf) với đặc tính kháng viêm và làm dịu da. Nhờ vậy, sản phẩm đặc biệt phù hợp với những người có làn da dầu hoặc dễ nổi mụn.

Nơi mua: Anua

4. Mixsoon Bean Essence

Tinh chất đậu lên men Mixsoon là minh chứng cho một trong những xu hướng nổi bật nhất của K-Beauty: ứng dụng các thành phần lên men vào chăm sóc da. Bác sĩ Alexandra Bowles cho biết: "Các thành phần lên men - vốn rất phổ biến trong mỹ phẩm Hàn Quốc - có thể giúp da hấp thụ dưỡng chất hiệu quả hơn và tăng cường khả năng chống oxy hóa". Sản phẩm kết hợp đậu nành lên men, lúa mạch lên men, lựu lên men và lê Hàn Quốc lên men, giúp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, cấp ẩm và mang lại làn da sáng khỏe từ bên trong. Đây là sản phẩm được nhiều nghệ sĩ K-pop, chuyên gia trang điểm và tín đồ làm đẹp yêu thích.

Nơi mua: KOCO Skin

5. ILLIYOON Ceramide Ato Concentrate Cream

Nếu phải chọn một loại kem dưỡng phục hồi hàng rào bảo vệ da được các bác sĩ da liễu đánh giá cao, Illiyoon Ceramide Ato Concentrate Cream chắc chắn là ứng cử viên sáng giá. Theo bác sĩ Alexandra Bowles: "Phần lớn những sản phẩm K-Beauty đang gây sốt mà tôi thấy hiện nay đều tập trung vào việc phục hồi hàng rào bảo vệ da và cấp ẩm, chẳng hạn như các loại kem dưỡng giàu ceramide". Illiyoon chính là đại diện tiêu biểu cho xu hướng này. Công thức chứa hàm lượng ceramide dồi dào giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, giảm mất nước và tăng khả năng chống chịu trước các tác nhân gây kích ứng. Đặc biệt, sản phẩm không chứa hương liệu và đủ dịu nhẹ để sử dụng cho cả trẻ nhỏ.

Nơi mua: ILLIYOON

6. Bộ Gua Sha và Jade Roller

Dù không phải mỹ phẩm theo nghĩa truyền thống, gua sha và cây lăn ngọc bích vẫn được xem là một phần quan trọng trong làn sóng K-Beauty hiện đại. Bác sĩ Maya Thosani nhận xét: "Gua sha và cây lăn ngọc bích là một xu hướng rất nổi tiếng. Dù có nguồn gốc từ y học cổ truyền Trung Quốc, chúng đã trở nên phổ biến trong cộng đồng K-Beauty nhờ khả năng hỗ trợ tạo đường nét khuôn mặt sắc nét hơn, giảm sưng phù và hoạt động như một hình thức massage dẫn lưu bạch huyết giúp cải thiện độ săn chắc vùng hàm". Khi kết hợp cùng serum hoặc dầu dưỡng, bộ đôi này có thể hỗ trợ massage, giúp khuôn mặt trông thon gọn và tươi tắn hơn sau khi sử dụng.

Nơi mua: KUSANCO

Điểm chung của 6 sản phẩm trên là chúng không hứa hẹn những hiệu quả "thần tốc" chỉ sau vài ngày. Thay vào đó, chúng phản ánh đúng triết lý cốt lõi của K-Beauty: cấp ẩm đầy đủ, bảo vệ hàng rào da và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh lâu dài. Có lẽ đó cũng là lý do những sản phẩm này không chỉ được người dùng yêu thích mà còn nhận được sự công nhận từ nhiều bác sĩ da liễu trên thế giới.