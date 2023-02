Quý cô Pháp gợi ý 8 set đồ tông be: Vừa thanh lịch lại sang nức nở, bạn copy theo nhất định được khen mặc đẹp dài dài

Phong cách thời trang Pháp luôn mang đến vẻ đẹp tự do và phóng khoáng, bên cạnh đó còn có nét thanh lịch, nhẹ nhàng chuẩn quý tộc. Những item mang giúp tôn trọn nét đẹp đó chính là quần ống rộng và chiếc mũ nồi. Bạn chỉ cần mix thêm một chiếc áo tank top tông be nhẹ nhàng là đã đủ đẹp, đủ sang rồi.

Nơi mua: Shopee Giá: 50k

Nơi mua: Rubies Giá: 450k

Kết hợp 2 tông màu trắng và be chưa bao giờ là sự lựa chọn lỗi mốt. Với chất quần jeans tông be, bạn hãy mix cùng mẫu áo sơ mi trắng và đi kèm thêm một chiếc áo len be làm phụ kiện khoác trên vai. Dù không quá kiểu cách, nhưng nhờ sự phối hợp hài hòa trong màu sắc nên outfit vẫn vô cùng sang trọng và sành điệu, nàng công sở diện đi làm là chuẩn bài.

Nơi mua: Zara Giá: 1199k

Sẽ là một thiếu sót cực lớn nếu không nhắc đến những chiếc áo kẻ ngang. Với item này, bạn chỉ cần phối thêm quần jeans hoặc quần vải ống rộng cũng mang tông be nhã nhặn là đã có được một diện mạo mang thương hiệu chuẩn gái Pháp rồi.

Nơi mua: Zara Giá: 1299k

Bên cạnh phối hợp màu sắc quần áo, các nàng cũng cần chú trọng đến các món phụ kiện đi kèm. Với phụ nữ Pháp, những chiếc túi xách được làm từ cói luôn được ưu ái hơn cả. Chúng gợi nhớ đến mùa hè năng động và giúp người diện thêm phần thời thượng và có gu.

Nơi mua: Tiki Giá: 299k

Nếu là một cô nàng ưa thích sự tối giản, bạn chỉ cần mix nhanh chiếc áo len tông nâu be trong tủ với quần chiếc quần be sáng màu là đã có được một outfit na ná gái Pháp rồi. Cách phối đồ kiểu này tuy đơn giản nhưng lại vô cùng bắt mắt nhờ màu sắc thanh lịch, nhẹ nhàng.

Nơi mua: Mango Giá: 899k

Cùng một mẫu áo len đó, chị em còn có thể phối với chân váy dài, chân váy xếp ly hoặc chân váy chấm bi giống quý cô người Pháp. Chiêu mix&match này đã quá đỗi quen thuộc, thế nhưng độ nữ tính và sành điệu của chúng vẫn cực kỳ ấn tượng. Dù bạn sở hữu vóc dáng mảnh mai hay đầy đặn, mũm mĩm cũng có thể áp dụng ngay công thức này cho bản thân.

Nơi mua: Shein Giá: 401k

Những chiếc áo khoác măng tô tông be khiến ta nhớ đến hình ảnh những quý cô thời thượng và độc lập. Phụ nữ Pháp thường phối chúng với chân váy và áo sơ mi. Với gợi ý này, bạn nên lựa chọn các tông màu trung tính dễ ăn nhập với nhau như trắng, đen, ghi, be, nâu,... để tạo sự đồng đều trong màu sắc.

Nơi mua: Shein Giá: 1445k

Những set blazer dáng rộng vẫn đang ''làm mưa làm gió'' trên thị trường. Với các cô nàng người Pháp hiện đại, đây là lựa chọn được áp dụng thường xuyên nhờ tính khả dụng cao. Bạn có thể phối riêng lẻ các item với nhau hoặc chọn mua một set blazer hoàn chỉnh để đạt hiệu quả màu sắc tốt nhất.

