Quốc tế hóa giáo dục: chìa khóa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Chủ động hội nhập quốc tế

Trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0 tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực trong đời sống như hiện nay thì việc đổi mới giáo dục chú trọng đến hội nhập quốc tế được xem như xu hướng tất yếu trong chiến lược phát triển thương hiệu, khẳng định chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của quốc tế hóa giáo dục bởi đây là hướng hội nhập cần thiết để một trường đại học nâng cao chất lượng trải nghiệm học tập toàn cầu, mang lại tiềm năng nghề nghiệp cho người học. Suốt 24 năm phát triển, NTTU luôn chủ động tiệm cận và nỗ lực đổi mới chiến lược phát triển phù hợp với các tiêu chí quốc tế: quốc tế hóa CTĐT nâng cao chất lượng giảng dạy; giảng dạy đa ngôn ngữ (cả tiếng Việt, Anh, Trung, Nhật, Hàn, Đức) đáp ứng yêu cầu của người học; tăng cường trao đổi giảng viên, SV với đối tác quốc tế; kiểm định chất lượng theo chuẩn khu vực và quốc tế; tham gia các hệ thống xếp hạng và gắn sao uy tín…

Những mối quan hệ hợp tác đào tạo với các đơn vị giáo dục danh tiếng thế giới liên tục được phát triển, tạo điều kiện cho đội ngũ CBGV tiếp cận với các mô hình quản lý giáo dục, phương pháp giảng dạy hiện đại, SV được học tập trong môi trường chuyên nghiệp và có cơ hội du học, làm việc tại nước ngoài. Thông qua các chương trình trao đổi SV, từ năm 2015 NTTU đã trở thành địa điểm học tập của 267 SV quốc tế Lào, Campuchia ở bậc đại học và thạc sĩ. Nhà trường cấp học bổng, hỗ trợ nơi ở tại ký túc xá, chăm lo đời sống tinh thần thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục thể thao, kỷ niệm các ngày lễ – Tết, thành lập các câu lạc bộ để SV quốc tế thuận lợi giao lưu và thực hành tiếng Việt. Ở hướng gửi SV sang đối tác quốc tế thì có các khóa học hè, các tour thực tập – trải nghiệm nhận thức, chương trình intership. Dài hạn hơn thì có các chương trình liên kết, chuyển tiếp du học Mỹ 1+3, 2+2, 3+1 tại ĐH Angelo State, The College of Saint Rose (Mỹ); Đại học Centria (Phần Lan); Viện Công nghệ Châu Á AIT (Thái Lan); hay liên kết với ĐH Providence (Đài Loan) đào tạo chương trình bằng đôi ngành Công nghệ thực phẩm; phối hợp với Trường ĐH MUST (Malaysia) đào tạo hai chương trình văn bằng đôi: Tài chính doanh nghiệp, Kế toán và ngành thạc sĩ Quản lý chuỗi cung ứng.

Chính nhờ những cú bứt phá vươn lên trước xu thế hội nhập, toàn cầu hóa giáo dục mà Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nhiều năm trở lại đây đã trở thành cái tên quen thuộc trong hàng loạt bảng xếp hạng, gắn sao danh tiếng vì chất lượng đào tạo vượt trội: 4 sao QS Stars, 5 sao UPM, ĐH ngoài công lập tiên phong của Việt Nam có tạp chí được chấp nhận vào hệ thống cơ sở dữ liệu của SCOPUS, Top 5 cả nước về công trình nghiên cứu công bố quốc tế (theo ISI), Top 3 trường ĐH Việt Nam trên BXH SCImago Institutions Rankings 2022, Top 7 trường đại học Việt Nam trên BXH Webometrics 2022, Top 7 trường đại học Việt Nam tại URAP 2022. Đến nay, NTTU đã có 8 CTĐTs đạt chuẩn chất lượng AUN-QA (nhiều bậc nhất trong các trường ĐH ngoài công lập Việt Nam).

Mở ra lợi thế cho SV kích hoạt bản lĩnh công dân toàn cầu

Trong xu thế hội nhập quốc tế, cả nước đặt nhiều kỳ vọng vào công cuộc đẩy mạnh hội nhập, phát triển nguồn nhân lực chất lượng định hướng công dân toàn cầu thì rõ ràng việc tiếp cận những phương pháp học tập mới mẻ và hiện đại theo hướng quốc tế hóa điển hình như SV Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ mở ra tiềm năng nghề nghiệp rất lớn. "Mục đích của chúng tôi là đảm bảo cho người học có thể hội nhập nhanh nhất với cả thị trường lao động trong nước lẫn quốc tế. Tất cả SV Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đều phải là những hình mẫu toàn diện khi ra trường là có thể ngay lập tức làm việc ở tất cả các cơ sở, kể cả ở nước ngoài mà không phải đào tạo lại", TS. Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, nhấn mạnh về chủ trương hội nhập quốc tế của Nhà trường.

Chính hướng đi theo hướng hội nhập quốc tế đúng đắn đó đã làm bước đệm đưa Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phát triển bền vững suốt 24 năm qua. Sự công nhận của các tổ chức kiểm định, các bảng xếp hạng uy tín quốc tế, đặc biệt là tỷ lệ 100% SV được giới thiệu và tìm được việc làm sau tốt nghiệp… chính là những minh chứng cụ thể nhất về hiệu quả đào tạo và chất lượng giảng dạy của ngôi trường này.