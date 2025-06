Quốc bảo nhan sắc bị chồng cấm tiệt 1 việc, phải răm rắp nghe lời suốt 19 năm

Mới đây, "quốc bảo nhan sắc" xứ kim chi Han Ga In gây chú ý khi cùng mẹ chồng xuất hiện trong video đăng tải trên trang Youtube cá nhân. Khán giả đều ngạc nhiên khi thấy cô được mẹ chồng gọi bằng tên thật Kim Hyun Joo, thay vì nghệ danh quen thuộc. Nữ diễn viên giải thích rằng ông xã Yeon Jung Hoon đã đặt cho cô một quy tắc đặc biệt, bắt buộc phải tuân theo, đó là không được dùng nghệ danh khi ở nhà.

Mẹ chồng Han Ga In (ảnh thời trẻ tóc ngắn) không lộ mặt trong video. Bà gọi nữ diễn viên bằng tên thật và trò chuyện rất vui vẻ với Han Ga In.

Han Ga In chia sẻ: "Nếu tôi dùng nghệ danh, anh Jung Hoon sẽ nghiêm mặt lại và nói: 'Khi ở nhà em cũng là minh tinh à?'. Anh ấy không thích như vậy". Có vẻ như thiếu gia Kbiz Yeon Jung Hoon (Phía Đông Vườn Địa Đàng) muốn tách bạch giữa đời tư và công việc. Khi ở nhà thì biểu tượng nhan sắc Hàn Quốc chẳng phải ngôi sao showbiz mà chỉ là người vợ hiền, dâu thảo của gia đình mà thôi!

Từ thái độ của Han Ga In, có thể thấy được nữ diễn viên cũng chẳng hề khó chịu với quy tắc mà chồng đặt ra. Theo trang Baijiahao, ông xã Han Ga In yêu và quan tâm tới con người thật của người đẹp hơn là cái mác minh tinh nổi tiếng. Có lẽ đây là bí kíp giữ lửa hôn nhân của cặp đôi Kbiz đình đám, khiến họ luôn mặn nồng sau 19 năm chung sống.

Vợ chồng Han Ga In tách bạch giữa công việc và đời tư, không gọi nghệ danh khi ở nhà.

Ngoài ra, thái độ của mẹ chồng với Han Ga In cũng khiến dân tình hết mực chú ý. Được biết, sau khi kết hôn, Han Ga In đã chủ động đề nghị chung sống cùng cha mẹ chồng. Mãi đến 5 năm sau, khi Yeon Jung Hoon nhập ngũ, nữ diễn viên mới dọn ra ở riêng. Trong thời gian sống chung với nhà chồng, Han Ga In được bố mẹ chồng hết mực yêu thương, chăm sóc.

Giờ đây, khi góp mặt trong video cùng con dâu, mẹ Yeon Jung Hoon chia sẻ về quãng thời gian 5 năm chung sống. Bà cho biết đó là những ngày tháng vô cùng hạnh phúc, mẹ chồng – nàng dâu chưa từng xích mích đến 1 lần. Hơn nữa, mẹ chồng còn dành những lời có cánh để nói về Han Ga In, tuyên bố cô còn hơn cả con gái ruột của mình. Điều này khiến người hâm mộ cũng mừng thay cho Han Ga In vì cô có được nhà chồng như mơ.

Biểu tượng nhan sắc được mẹ chồng cưng hơn con gái

Han Ga In nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt phim ăn khách như Ma Nữ Yoo Hee, Nhân Viên Siêu Hạng, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời… Năm 2005, "quốc bảo nhan sắc" Kbiz kết hôn với nam tài tử Yeon Jung Hoon, trở thành vợ người ta khi mới 23 tuổi. Giờ đây, cô có với chồng 2 người con, 1 trai, 1 gái, hưởng cuộc sống hạnh phúc viên mãn đáng ngưỡng mộ.

Han Ga In có tuổi thơ không mấy êm đềm, thiếu tình thương của người cha. Thế nên người đẹp rất khao khát không khí bình yên, hòa thuận từ gia đình Yeon Jung Hoon. Sau khi kết hôn, Han Ga In được nhà chồng yêu thương hết mực. Thậm chí, mới đây, bố chồng của Han Ga In đã dành nhiều lời khen ngợi cho nàng dâu nổi tiếng khi tham gia show giải trí.

Han Ga In rất được lòng nhà chồng.

Nguồn: baijiahao