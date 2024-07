Quê Việt đồng hành cùng Miss Grand Vietnam 2024 trên hành trình chăm sóc sức khỏe sắc đẹp

Ngày 3/6/2024, tại buổi họp báo khởi động Miss Grand Vietnam 2024, ông Nguyễn Kao Toản - đại diện công ty Cổ phần Tinh chất Quê Việt và ông Dương Đình Phan - phó Tổng giám đốc công ty Sen Vàng đã ký kết hợp đồng, đánh dấu sự hợp tác chính thức giữa nhãn hàng và Sen Vàng Entertainment. Theo đó, Quê Việt sẽ đồng hành cùng cuộc thi với vai trò là nhà tài trợ các sản phẩm trà healthy và sữa hạt.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của hoa hậu Lê Hoàng Phương - Miss Grand Vietnam 2023 - Á hậu 4 Miss Grand International 2023 cùng hàng nghìn khán giả theo dõi livestream trên các nền tảng truyền thông.

Trà gạo lứt Quê Việt được biết đến là sản phẩm trà healthy, với thành phần có nguồn gốc 100% từ thiên nhiên: gạo lứt, đậu đen xanh lòng, đậu đỏ, kỷ tử, hoa nhài và cỏ ngọt. Quy trình chế biến khép kín, hiện đại và chuyên nghiệp, cam kết không chất bảo quản, không chất phụ gia nên trà gạo lứt Quê Việt có hương vị ngọt thanh đặc biệt, thơm hương.

Là sản phẩm có độ an toàn, lành tính cao, do đó trà gạo lứt Quê Việt có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe: giúp hỗ trợ thanh lọc gan, thải độc cho cơ thể, giúp làn da tươi sáng và hồng hào hơn. Đây là sản phẩm thích hợp cho những người phụ nữ theo đuổi lối sống xanh, an lành, hỗ trợ nuôi dưỡng vẻ đẹp từ sâu bên trong.

Đặc biệt, với các thí sinh Miss Grand Vietnam, việc duy trì vóc dáng và làn da khỏe mạnh là điều vô cùng quan trọng. Trà gạo lứt Quê Việt chính là bí quyết giúp các thí sinh giữ được phong độ ổn định và tỏa sáng tự tin trong từng phần thi.

Việc Quê Việt trở thành nhà tài trợ cho Miss Grand Vietnam 2024 không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm mà còn mang ý nghĩa sâu xa hơn về tầm nhìn và sứ mệnh. Cả hai đơn vị đều chia sẻ chung một tầm nhìn – hướng đến nâng tầm giá trị và nhan sắc Việt. Cuộc thi không chỉ là sân chơi cho các cô gái tài năng và xinh đẹp mà còn là dịp để quảng bá văn hóa, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Quê Việt, với những sản phẩm 100% từ thiên nhiên, đồng hành cùng cuộc thi để cùng nhau lan tỏa vẻ đẹp truyền thống, cùng người phụ nữ Việt Nam "Tỏa sáng nét đẹp Việt".

Ông Nguyễn Kao Toản, đại diện Quê Việt chia sẻ: " Với sứ mệnh mang đến những sản phẩm chất lượng, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ bên trong cho người phụ nữ Việt Nam, Quê Việt luôn nỗ lực lan tỏa những giá trị tốt đẹp về lối sống lành mạnh và vẻ đẹp tự nhiên. Miss Grand Vietnam, với tầm ảnh hưởng rộng lớn, là cầu nối hoàn hảo để Quê Việt chia sẻ thông điệp ý nghĩa này đến đông đảo khán giả.

Chúng tôi hy vọng Hoa hậu được lựa chọn sẽ là đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái, truyền cảm hứng cho cộng đồng và lan tỏa những giá trị tích cực giống như hình ảnh thương hiệu Quê Việt".

Quê Việt hy vọng rằng, với sự đồng hành và hỗ trợ từ nhãn hàng, các thí sinh Miss Grand Vietnam 2024 sẽ có thêm động lực để nỗ lực hết mình, chinh phục những thử thách và tỏa sáng trong từng khoảnh khắc. Đây không chỉ là hành trình tìm kiếm vương miện mà còn là hành trình khẳng định giá trị bản thân và lan tỏa vẻ đẹp toàn diện.

Trong tương lai, Quê Việt cam kết sẽ không ngừng mang đến những sản phẩm tốt, vì một cộng đồng khỏe mạnh và đẹp hơn. Hãy cùng chờ đón những khoảnh khắc rực rỡ và đầy cảm xúc của Miss Grand Vietnam 2024, với sự góp mặt và hỗ trợ từ nhãn hàng Quê Việt – người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình chạm tới vương miện cao quý.