Quay vlog đời thường nhưng cực kỳ nổi tiếng, đây là dàn KOLs chứng minh làm clip triệu view không khó như bạn nghĩ!

Để nổi tiếng trên MXH, có lượng người theo dõi đông đảo và trở thành những KOLs triệu view hẳn là điều mà rất nhiều người hướng đến. Nhất là khi các nền tảng MXH như TikTok, Facebook hay YouTube... đã gắn liền với cuộc sống hiện nay.



Để nổi tiếng, có người bất chấp cách thức sẵn sàng chi rất nhiều tiền, tạo phốt, drama hay scandal... để được nhiều người biết đến. Nhưng cũng có những người chẳng cần một cuộc sống hào nhoáng, những câu chuyện giật gân hay bất cứ điều gì quá đặc biệt. Họ lên mạng và chia sẻ những khía cạnh rất đời thường của bản thân và trở thành những content creator thu hút chỉ bằng những vlog cuộc sống hằng ngày. Những video này cũng chẳng hề tốn nhiều chi phí đầu tư, dàn dựng công phu hay chỉnh sửa cầu kỳ nhưng vẫn thu về triệu view đều đều.

Eat Clean Hong - Thu Nhi

Nguyễn Thị Thu Nhi (SN 1997), được mọi người biết đến với biệt danh là “Eat Clean Hong - Thu Nhi”. Hiện tại, cô nàng này đang là một nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng MXH với lượng người theo dõi cực kỳ ấn tượng. Hơn 1,4 người theo dõi trên Facebook, 1,9 triệu người theo dõi trên TikTok là những gì mà Thu Nhi đang sở hữu.

Ban đầu, cô nàng chỉ chia sẻ về chuyện giảm cân lên MXH và bất ngờ nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng

Ban đầu, cô nàng chia sẻ những hình ảnh giảm cân của bản thân lên MXH và nhận được sự quan tâm của nhiều người. Từ đó, cô nàng làm thêm nhiều nội dung liên quan đến giảm cân và những câu chuyện hằng ngày như nấu ăn, trồng cây, về quê thăm bố mẹ...

Cùng với những video với nội dung gần gũi, Thu Nhi cũng chia sẻ nhiều câu chuyện của bản thân cho người xem. Lối nói chuyện có phần hài hước, gần gũi như trò chuyện với những người bạn khiến cô nàng nhận được sự yêu mến từ khán giả.

Những video nấu ăn, chăm vườn hay về quê với nội dung gần gũi, đời thường đưa Thu Nhi trở thành một trong những nhà sáng tạo nội dung được rất nhiều người yêu thích

Jenny Huỳnh

Jenny Huỳnh (SN 2005) là cái tên không còn xa lạ với giới trẻ, đặc biệt là lứa Gen Z. Là YouTuber trẻ tuổi đạt hơn 3,5 triệu người theo dõi trên YouTube và "cán mốc" 1 tỷ views vào tháng 7/2023, có hơn 6,6 triệu followers trên TikTok, các nền tảng khác như Instagram, Facebook cũng đạt đến con số hàng triệu, thậm chí còn sở hữu hội fan riêng có hơn 380k thành viên.

Là "con nhà người ta" chính hiệu nhưng thứ khiến Jenny Huỳnh nổi tiếng và thành công với YouTube chính là sự tự nhiên và những chia sẻ có phần ngô nghê của tuổi mới lớn

Đó là chưa kể đến thành tích khác như đậu Đại học Stanford (Mỹ) - trường Đại học danh giá thứ 3 trên thế giới hay 2 lần lọt vào hạng mục đề cử giới trẻ của WeChoice Awards. Cô bạn Gen Z này là một "con nhà người ta" đích thực.

Tuy nhiên sự nổi tiếng của Jenny Huỳnh lại rất tự nhiên và cô bạn này nổi lên nhờ những video chia sẻ về những hoạt động diễn ra trong cuộc sống thường ngày và sự khác biệt khi sinh sống ở Mỹ và Việt Nam.

Nhưng vlog chia sẻ về sự khác biệt giữa cuộc sống ở Mỹ và Việt Nam của Jenny Huỳnh đều đạt triệu view

Meichan

Meichan - tên thật là Nguyễn Hà Trang (SN 2000) là cựu nữ sinh trường Ams từng làm việc với Lisa (BLACKPINK) và nhiều sao Hàn nổi tiếng. Cô từng là một du học sinh Hàn và được biết đến là đến là nhà sáng tạo nội dung với kênh YouTube thu hút hơn 600k người đăng ký. Cách đây không lâu, Meichan còn nhận được nhiều sự quan tâm khi là một trong 10 đề cử Z-Face - Gương mặt Gen Z nổi bật của WeChoice Awards 2023.

Meichan được rất nhiều bạn trẻ yêu mến nhờ những clip chia sẻ thú vị và đời thường

Tuy nhiên những thứ khiến cô nàng nổi tiếng cũng rất bình dị, đời thường. Meichan chia sẻ bởi những nội dung gần gũi như cách học tiếng Anh. tiếng Hàn, hướng dẫn trang điểm hay đơn giản là các vlog về một ngày bình thường. Sự tự tin, gần gũi và đáng yêu của Meichan đã giúp cô nàng thu hút một lượng người theo dõi khủng và không ít khán giả yêu mến.

Để nổi tiếng, đâu cần phải làm gì quá đặc biệt?

Eat Clean Hong - Thu Nhi, Jenny Huỳnh hay Meichan, họ là những content creator đã nhận về thành công từ những điều đơn giản nhất chính là chia sẻ cuộc sống của mình, kể những câu chuyện về bản thân một cách rất đời, rất thực tế. Không cần phải hào nhoáng hay gây thu hút bằng những câu chuyện giật gân, tạo scandal.. họ vẫn thành công, có được thu nhập tốt từ sáng tạo nội dung và mang đến cho người xem những video chất lượng từ chính việc chia sẻ cuộc sống hằng ngày.

