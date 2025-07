Quẩy tiệc hết mình, gặp idol vui hết cỡ: Huda bật tung năng lượng cho các bạn trẻ miền Nam tại biển trong phố

"Sống vậy mới đã" đậm chất miền Nam

Tinh thần "Sống vậy mới đã" không có một định nghĩa cụ thể, mà được thể hiện qua muôn hình vạn trạng. Đó có thể là những buổi tụ tập bạn bè "quẩy" hết mình trong những đêm hè sôi động, những chuyến đi phượt khám phá những vùng đất mới, những hoạt động thể thao mạo hiểm để thử thách bản thân, hoặc đơn giản chỉ là những khoảnh khắc cụng ly bia và dô hết cỡ bên những người thân yêu.

"Sống vậy mới đã" đậm chất người trẻ miền Nam

Tiếp nối nguồn năng lượng đã khai mở từ 2024, Huda đồng hành cùng giới trẻ miền Nam trên hành trình "bật tung" mood hè, lan tỏa tinh thần "Sống vậy mới đã" bằng cách mang đến cả một "thế giới biển" đầy bất ngờ ngay trong tầm tay. Từ đầu hè tới nay, chỉ cần bước chân ra những cung đường quen thuộc khắp miền Nam, các bạn trẻ có thể dễ dàng tìm thấy các bãi "biển trong phố", thuận tiện cho việc rủ anh em bạn bè "quẩy" bung nóc sau những giờ làm việc căng thẳng. Check-in biển mỗi ngày giờ đây đã cực dễ dàng cho giới trẻ, bởi tính đến thời điểm hiện tại, Huda chơi lớn mang hàng trăm bãi biển đổ bộ giữa lòng phố phường các tỉnh thành phía nam đất nước. Bật mí cho các bạn trẻ, ngoài những hoạt động cực chất bật tung năng lượng cho bàn tiệc, Huda còn chuẩn bị nhiều "túi mù" chứa đầy bất ngờ khủng tại ngẫu nhiên một số bãi biển trong phố, với mong muốn bật tung những trải nghiệm "sống vậy mới đã" độc đáo, mới lạ, tha hồ cho giới trẻ miền Nam "flex".

Bóc secret trúng ngay "người thương"

Tối ngày 11/7 mới đây, một trong những "túi mù" đặc biệt đã khiến cả không gian quán nhậu tại TP. Hồ Chí Minh như vỡ òa cảm xúc, khi ca sĩ Only C - chủ nhân của hàng loạt bản hit đình đám - bất ngờ xuất hiện tại "bãi biển trong phố" của Huda, mang đến một bữa tiệc biển sôi động, đậm chất mùa hè. Không một thông báo trước, không teaser rầm rộ, sự xuất hiện đầy bất ngờ này đã mang tới cú twist cho hàng trăm thực khách đang tận hưởng buổi tiệc, và là minh chứng sống động cho cách Huda "chơi lớn" trong chiến dịch "Sống vậy mới đã" năm nay.

Only C khuấy đảo không khí bữa tiệc biển bằng những màn trình diễn sôi động

Bãi biển mini không chỉ có âm nhạc từ Only C, mà còn là tổng hòa của các hoạt động giải trí đầy năng lượng: đi từ màn làm nóng không khí từ ban nhạc và các dancer, minigame sôi động với nhiều giải thưởng hấp dẫn, cho tới list nhạc cực bắt tai của DJ để bật mood quẩy, cùng bầu không khí biển được tái hiện sống động giữa lòng phố. Thông qua những hoạt động được thiết kế riêng cho giới trẻ miền Nam, Huda mong muốn những con người yêu sự tự do, cá tính nơi đây có thể tìm kiếm và khai phá thêm nhiều điều mới lạ ngay trong đời sống thường nhật cho thỏa tinh thần "sống vậy mới đã" cực chất!

Loạt hoạt động bật tung năng lượng cho miền Nam tại bãi biển trong phố của Huda

Với nỗ lực đưa biển vào thành phố, Huda đang không ngừng mở rộng những điểm chạm cảm xúc mới để tiếp cận người tiêu dùng theo cách gần gũi, tự nhiên nhưng không kém phần sáng tạo. Sự xuất hiện bất ngờ của nghệ sĩ Only C lần này không chỉ làm nóng không khí tại sự kiện, mà còn góp phần khẳng định nỗ lực của Huda trong việc đồng hành và mang đến những trải nghiệm độc đáo cho giới trẻ miền Nam, giúp họ có cơ hội sống hết mình, quẩy hết nấc và tận hưởng mùa hè theo cách đậm chất "sống vậy mới đã".