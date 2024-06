Quấy rối tình dục nữ thực tập sinh lúc nửa đêm ở bệnh viện, gã đàn ông nhận cái kết xứng đáng

Một vụ quấy rối tình dục tại Thái Lan mới được chia sẻ lên MXH gần đây cho thấy việc trang bị các kỹ năng tự vệ cho phụ nữ là rất quan trọng. Nó sẽ giúp họ đối phó với những kẻ bất lương trong những tình huống cấp bách.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc đã xảy ra tại một bệnh viện ở tỉnh Nonthaburi của Thái Lan cách đây một năm nhưng đoạn video do camera an ninh của bệnh viện ghi lại mới được chia sẻ trên Facebook hôm 14/6 vừa qua. Nạn nhân là một cô gái tên là Baitong, là thực tập sinh tại bệnh viện này và cô cho biết sau đó nghi phạm cũng quấy rối tình dục một nữ thực tập sinh khác nên cô quyết định chia sẻ nó để cảnh báo cho mọi người.

Nghi phạm tiếp cận nữ thực tập sinh từ đằng sau.

Baitong sau đó tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Ejan rằng vụ việc xảy ra vào khoảng nửa đêm khi cô chuẩn bị kết thúc ca làm việc và về nhà. Cô đã đặt đồ ăn ở một quầy hàng gần bệnh viện và nhờ người bán hàng giao đồ ăn vào bên trong. Tuy nhiên, người bán hàng bận nên không thể thực hiện được.

Cô gái đã kiên quyết chống trả nghi phạm với các kỹ năng tự vệ được ông nội dạy.

Lúc đó một nam trợ lý điều dưỡng đang uống rượu với bạn bè ở quán đó đã tình nguyện mang đồ ăn cho cô. Baitong giải thích rằng tòa nhà nơi cô làm việc là khu dành cho phụ nữ nên đàn ông không được phép vào. Tuy nhiên, nhân viên bảo vệ đã cho phép người đàn ông này vào vì anh ta làm việc tại bệnh viện và quen biết với nhân viên bảo vệ.

Cô gái tiếp tục cảnh cáo nghi phạm ngay cả khi hắn ta đã buông ra.

Trong video, Baitong quay lưng về phía người đàn ông khi hắn tiến đến và tóm lấy cô từ phía sau. Baitong cho biết cô rất sợ hãi khi người đàn ông tiến lại gần cô nhưng cô đã kiên quyết chống trả. Cô cắm móng tay vào cánh tay nghi phạm, cắn cũng như liên tục đá vào hắn ta để khiến nghi phạm buông cô ra.

Baitong vùng ra khỏi vòng tay của nghi phạm và dùng đầu gối đánh hắn ta nhiều lần cho đến khi thoát khỏi hắn. Cô thậm chí còn đá hắn sau khi hắn ta buông ra. Cuối cùng, Baitong đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ các y tá khác ở gần đó và sau đó kết thúc thời gian thực tập tại bệnh viện.



Baitong tiết lộ rằng ông nội của cô, người từng làm việc trong ngành võ Muay Thái, đã dạy cô một số kỹ năng tự vệ. Trong bài đăng trên Facebook của mình, Baitong tiết lộ rằng cô đã báo cáo sự việc với cảnh sát và bệnh viện. Người đàn ông này đã bị bệnh viện kỷ luật và sau đó bị sa thải sau khi lặp lại hành vi quấy rối một thực tập sinh khác bằng cuộc trò chuyện không phù hợp.