Quảng Trị: Hai ô tô bốc cháy dữ dội trên đường

Sáng 13/12, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa tham gia cứu hộ 2 chiếc ô tô bốc cháy khi đang di chuyển trên đường.

Cụ thể, khoảng 6h cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo của người dân việc chiếc ô tô con bị cháy khi đang di chuyển trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua phường Đông Giang (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Chiếc ô tô con bốc cháy khi đang di chuyển trên đường TP Đông Hà Quảng Trị. (Ảnh: Cảnh sát PCCC&CNCH Quảng Trị)

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị điều động hai xe cứu hoả cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy. Trong khoảng thời gian ngắn đám cháy được dập tắt, tuy nhiên chiếc ô tô con bị hư hỏng rất nặng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, chiếc ô tô con bốc cháy mang BKS 74A-067.xx và thời điểm xảy ra sự việc người điều khiển phương tiện là Hoàng Ngọc V. (37 tuổi, trú tại phường 1, TP Đông Hà).

Cách đó vài tiếng, tại thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) cũng xảy ra vụ cháy tương tự. Theo đó, lúc 21h30 ngày 12/12, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Lao Bảo (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị) cũng nhận được tin báo việc chiếc xe tải bốc cháy khi đang di chuyển trên đường Lê Hồng Phong (thị trấn Lao Bảo) đoạn ngã ba giao đường Hoàng Diệu.

Chiếc ô tô tải hư hỏng nặng sau khi bốc cháy trên đường thị trấn Lao Bảo. (Ảnh: Cảnh sát PCCC&CNCH Quảng Trị)

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Lao Bảo điều động 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ chiến sĩ do Trung tá Lê Văn Điệp chỉ huy đến hiện trường triển khai đội hình chữa cháy. Đến 21h50 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, tuy nhiên chiếc ô tô tải cháy toàn bộ các ghế ngồi và hệ thống điều khiển nằm trong cabin xe

Lực lượng chức năng xác định, ô tô tải bị cháy mang BKS: 74E-006.xx do anh Trương Văn S. (41 tuổi, trú thị trấn Lao Bảo) làm chủ. Thời điểm xảy ra vụ việc, phương tiện do anh Trần Xuân T. cầm lái. Nguyên nhân ban đầu nhận định, do chập điện hệ thống điện của xe.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị, cả 2 vụ cháy ô tô may mắn không gây thiệt hại về người.