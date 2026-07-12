Quảng Trị: Cá chết hàng loạt trên sông Hiếu và sông Thạch Hãn

Hiện tượng cá chết xuất hiện tại một số khu vực trên lưu vực sông Hiếu và sông Thạch Hãn. Việc cá nuôi và cá tự nhiên cùng chết trong thời gian ngắn được cho là bất thường.

Theo ghi nhận, hiện tượng cá chết bắt đầu xuất hiện từ ngày 4-5/7 tại một số khu vực trên lưu vực sông Hiếu và sông Thạch Hãn.

Tại xã Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị), người dân phát hiện nguồn nước trên sông đổi màu bất thường, sau đó cá nuôi trong lồng bè nổi đầu, chết hàng loạt. Sau đó, cá tự nhiên cũng chết, nổi dày trên mặt sông.

Cá nuôi trong lồng bè chết hàng loạt.

Đến ngày 10/7, toàn xã ghi nhận 14 lồng cá của người dân bị thiệt hại hoàn toàn với tổng trọng lượng hơn 22 tấn . Riêng cá tự nhiên chết thì chưa có con số thống kê, nhưng với lượng cá chết dày đặc ở một số khúc sông cho thấy thiệt hại cũng rất lớn, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Tại thôn Bắc Phước và An Hà (xã Nam Cửa Việt), người dân cho biết trước khi cá chết, một vệt nước có màu bất thường chảy qua, khiến cả cá nuôi lẫn cá tự nhiên nổi lờ đờ, ngửa bụng.

Một số hộ dân cho hay, việc cá nuôi chết có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như dịch bệnh, thiếu oxy hoặc biến động môi trường. Tuy nhiên, việc cá tự nhiên trên sông cũng chết hàng loạt cùng thời điểm là hiện tượng hiếm gặp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền các địa phương đã yêu cầu người dân không lấy nước từ sông Hiếu vào các ao nuôi tôm, cua khi chưa có kết quả phân tích chất lượng nước; đồng thời tăng cường theo dõi diễn biến môi trường và thống kê thiệt hại.

Cá tự nhiên chết sau khi xuất hiện màu nước trên sông bất thường.

Các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã tiến hành thu thập mẫu nước, mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân. Chính quyền địa phương cũng kiến nghị ngành chức năng tăng tần suất quan trắc, sớm công bố kết quả để người dân chủ động ứng phó.