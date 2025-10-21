Quang Hùng MasterD khiến fan thích thú khi rửa chén, lau nhà, xung phong trở thành “trai đảm trăm điểm”

Chính thức trở thành "trai đảm trăm điểm", Quang Hùng MasterD không chỉ khiến Muzik thích thú mà còn mở ra định nghĩa mới về hình mẫu đàn ông hiện đại: thành công ngoài xã hội và sẵn sàng san sẻ việc nhà cùng người thân.

"Trai đảm trăm điểm" Quang Hùng MasterD khiến fan say mê

Vừa qua, cộng đồng người hâm mộ của Quang Hùng MasterD (Muzik) rất bất ngờ và thích thú khi lần đầu tiên trông thấy "tổng tài" Quang Hùng MasterD nhà mình cân đẹp việc nhà. Xắn tay rửa chén, lau sàn bằng cả tính mạng hay chăm chút giặt từng chiếc quần áo… là những hình ảnh ghi trăm điểm của "trai đảm xứ Huế". "Bùng nổ visual!", "Lần đầu thấy tổng tài làm việc nhà!", "Nhân cách tổng tài lên sàn!"… loạt bình luận từ cộng đồng người hâm mộ đã chứng minh sức hút không phải dạng vừa của những hình ảnh này.

Hóa ra, Quang Hùng MasterD vừa chính thức trở thành "trai đảm trăm điểm" của nhãn hàng Power100. Khi nói về hình tượng mới này, nam ca sĩ cho biết đó là hình mẫu đàn ông bản lĩnh, giỏi việc công - không né việc nhà. Anh chọn san sẻ như một trách nhiệm chung với những người phụ nữ trong gia đình, chứ không đơn thuần là "giúp đỡ". Theo Quang Hùng MasterD, không phải ai sinh ra cũng giỏi việc nhà, điều quan trọng nằm ở thái độ: chủ động để ý, xắn tay vào, học dần từng việc nhỏ; chỉ cần có ý thức san sẻ là đã có thể "đạt 100 điểm" rồi.

Để minh chứng cho tinh thần chuẩn "trai đảm trăm điểm", Quang Hùng MasterD đã xắn tay vào làm việc nhà theo cách của riêng "tổng tài". Anh không xem đây là nghĩa vụ mà thực sự tận hưởng từng khoảnh khắc khi anh biến chai nước rửa chén Power100 Natural thành chiếc micro để phiêu theo nhạc, hay chăm chú đổ nước giặt vào máy, tất cả đều cho thấy anh đang dồn tâm ý vào đó, không khác gì cách anh thả hồn vào âm nhạc. Quang Hùng MasterD chứng minh mình không chỉ là một "tổng tài" trên sân khấu, mà còn là một "trai đảm trăm điểm" thực thụ trong cuộc sống.

Quang Hùng MasterD "gấp đôi" sự cuốn hút khi hoá "trai đảm trăm điểm"

Khi chia sẻ việc nhà là "love language" của người đàn ông hiện đại

Khi hóa thân "trai đảm trăm điểm", Quang Hùng MasterD cũng cho thấy những quan điểm rất trưởng thành và hiện đại của mình. Với anh, việc nhà chính là một loại ngôn ngữ yêu thương không lời, thể hiện sự chia sẻ, quan tâm và đồng hành thực tế nhất.

Anh thẳng thắn chia sẻ: "Với Hùng, đàn ông bây giờ phải hơi "đa-zi-năng" xíu: ra ngoài là "cá mập", về nhà thì "trăm điểm" việc nhà. Mà mình không gọi là phụ giúp đâu, mình nghĩ đơn giản là san sẻ trách nhiệm với người thân, đặc biệt là phái nữ, như rửa chén, lau nhà, cái gì làm được thì làm. Những gì chưa rành thì mình cứ học dần, như nấu ăn chẳng hạn, bắt đầu từ luộc trứng, nấu mì tôm rồi tiến bộ dần dần. Nhìn những người mình yêu thương được vui vẻ, nghỉ ngơi, đó mới là điều làm mình hạnh phúc nhất".

Bên cạnh đó, Quang Hùng MasterD cũng rất tâm lý khi hiểu rằng không phải anh chàng nào sinh ra cũng đã thành thạo việc nhà. Nhiều người rất muốn chia sẻ nhưng lại khá lúng túng khi bắt đầu.

"Quan trọng nhất vẫn là mình có ý thức muốn làm cùng nhau. Còn chuyện làm thế nào cho nhanh, cho hiệu quả và thông minh, thì đã có sẵn bí quyết!" - Quang Hùng MasterD bật mí. Và bí quyết của anh chàng không gì khác ngoài ba trợ thủ đắc lực trong bộ tẩy rửa gia dụng từ Power100, giúp hành trình làm "trai đảm trăm điểm" của phái mạnh trở nên dễ dàng và thú vị hơn rất nhiều.

Đằng sau một "trai đảm trăm điểm" luôn là những "trợ thủ" thông minh

Như với "ải" rửa chén mà nhiều người thường e ngại, bí quyết của anh chàng chính là nước rửa chén Power100 Natural tinh dầu bưởi tây hay tinh chất lô hội. Theo Quang Hùng MasterD, sản phẩm này giúp anh hoàn thành nhiệm vụ nhanh gọn nhờ vòi nhấn tiện lợi và khả năng xả bọt nhanh. Bên cạnh đó, công thức dịu nhẹ với độ pH 5.5 và công thức dưỡng ẩm độc đáo từ dầu gạo lứt, không làm khô da tay là một điểm cộng mà nam ca sĩ tâm đắc.

Sau khi căn bếp đã gọn gàng, để cả không gian sống sạch sẽ, thơm mát, Quang Hùng MasterD lựa chọn nước lau sàn Power100 tinh dầu chanh sả. Sản phẩm không chỉ giúp sàn nhà sạch khô, sáng bóng nhanh chóng mà tinh dầu chanh sả tự nhiên còn có khả năng đuổi côn trùng, mang đến cảm giác thư thái dễ chịu, "detox" tâm trạng sau một ngày dài.

Cuối cùng, sự quan tâm của anh còn thể hiện qua những bộ quần áo luôn thơm ngát nhờ nước giặt xả Power100 hương nước hoa Pháp. Khả năng lưu hương 72 giờ và ngăn mùi ẩm mốc ngay cả khi phơi trong nhà giúp anh tin rằng đây là cách chăm sóc âm thầm nhưng tinh tế, để các thành viên trong nhà luôn cảm thấy tự tin và dễ chịu.

Việc nhà không phải là nghĩa vụ, mà là cách thể hiện sự quan tâm nên chỉ cần có ý thức chia sẻ và dám bắt đầu, bất kỳ ai cũng có thể trở thành "trai đảm" trong mắt người phụ nữ của mình. Hành trình để đạt "trăm điểm" có thể không dễ dàng, nhưng khi có những trợ thủ đắc lực như bộ sản phẩm chăm sóc gia đình từ Power100, mọi thứ chắc chắn sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Vậy bạn đã sẵn sàng gia nhập hội "trai đảm trăm điểm" cùng Quang Hùng MasterD chưa?