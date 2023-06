Quang Hải nhận đãi ngộ đáng mơ ước khi trở về Việt Nam thi đấu

Sau một năm xuất ngoại không thành công ở Pháp, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã quyết định quay về với sân chơi V.League - nơi lúc nào anh cũng là ngôi sao và tỏa sáng. Đội bóng mà anh đầu quân trong ngày trở về là CLB Công an Hà Nội. Ngày 23/6, Quang Hải đã chính thức kí kết hợp đồng với đội bóng ngành công an, và có lễ ra mắt cổ động viên trên SVĐ Hàng Đẫy vào ngày 24/6 trong trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Được biết, để có được chữ kí của ngôi sao Quang Hải, CLB Công an Hà Nội đã đưa ra một chế độ đãi ngộ chưa từng có. Số tiền lót tay mà Quang Hải nhận ở thương vụ này lên tới 10 tỷ đồng và đã được thanh toán khi đôi bên kí kết hợp đồng hợp tác. Ngoài ra, anh nhận mức lương 100 triệu đồng/tháng và trở thành cầu thủ nội hưởng lương cao nhất V.League hiện tại.

Ngoài ra, Quang Hải còn được toàn quyền khai thác và hưởng toàn bộ số tiền cho các quảng cáo liên quan đến hình ảnh cá nhân của anh mà không cần chia phần trăm cho CLB như trước đây. Miễn sao, tiền vệ sinh năm 1997 tuân thủ các quy định của CLB, những quảng cáo của Quang Hải không xung đột với quyền lợi của các đối tác, nhà tài trợ cho đội bóng cũng như không ảnh hưởng hình ảnh của câu lạc bộ Công an Hà Nội.

Quang Hải nhận đãi ngộ đáng mơ ước khi về CLB Công an Hà Nội (Ảnh: Minh Quân)

Ngày 24/6, Quang Hải diện vest bảnh bao, lái xe Mercedes tới sân Hàng Đẫy, nơi vốn dĩ đã quá quen thuộc với anh trong màu áo Hà Nội FC. Tuy nhiên, nay anh trở về với tư cách cầu thủ CLB Công an Hà Nội. Hải "con" được các đồng đội mới chào đón, các CĐV vỗ tay mừng anh quay về sân chơi Việt Nam.

Là ngôi sao nổi tiếng bậc nhất của ĐT Việt Nam hiện tại, việc Quang Hải nhận đãi ngộ khủng cũng là điều xứng đáng với tài năng và danh tiếng của anh. Lần trở về này, Quang Hải được kì vọng sẽ lấy lại phong độ đỉnh cao của một ngôi sao hàng đầu và giúp CLB Công an Hà Nội có được thành tích khi mùa giải khép lại.