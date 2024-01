Quang Hải - Chu Thanh Huyền liên tục bị so sánh với Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My: Ai sang chảnh hơn, ai gần gũi hơn?

Những ngày cuối năm 2023, đầu năm 2024, hai cặp đôi đình đám nhất làng bóng đá Việt Quang Hải - Chu Thanh Huyền và Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội bởi chuyện cưới hỏi. Vào tháng 11 năm 2023, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã tổ chức đám cưới linh đình cùng Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My. Ngày 1/1/2024, đến lượt tiền vệ Nguyễn Quang Hải làm lễ ăn hỏi với cô dâu Chu Thanh Huyền.

Sự trùng hợp từ tạo hình, trang phục, cách tổ chức đám hỏi, ekip trang trí, ekip hình ảnh và sự thân thiết của Văn Hậu, Quang Hải vô tình đã khiến dân mạng liên tục có sự so sánh giữa hai đám hỏi và hai nàng WAG. Cả hai cặp đôi đều được khen hết lời vì những cử chỉ tình tứ, sự xứng lứa vừa đôi. Đặc biệt tạo hình cô dâu chú rể trong tà áo dài ngày ăn hỏi và đón dâu nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Nhan sắc hai nàng WAG đều xinh đẹp, mỗi người một vẻ. Trong khi Doãn Hải My dịu dàng yêu kiều theo phong cách tiểu thư Hà thành, còn Chu Thanh Huyền lại đằm thắm, sắc sảo trong ngày hạnh phúc.

Bên cạnh những trùng hợp, dân mạng lại liên tục so sánh Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My ở cách hành xử. Chẳng hạn như cùng động tác mời nước các bậc cao tuổi, người lớn trong nhà, Văn Hậu cầm bình trà rót nước, Doãn Hải My hai tay đỡ chén để mời người thân. Còn Chu Thanh Huyền cũng được Quang Hải rót nước nhưng cô nàng một tay vẫn bận cầm hoa cưới khiến dân mạng chưa thể hài lòng về cử chỉ mời nước của nàng WAG quê Sơn Tây.

Việc dàn WAG nổi tiếng xuất hiện tại đám hỏi Văn Hậu - Doãn Hải My nhưng vắng mặt ở lễ ăn hỏi của Quang Hải - Chu Thanh Huyền cũng được nhắc tới. Ngoài ra, cách Chu Thanh Huyền "bung xoã" với những khoảnh khắc vui nhộn ở hậu trường đám hỏi thể hiện sự cá tính, thoải mái, gần gũi của cô nàng. Nhưng lại có người so sánh và yêu thích khí chất nhẹ nhàng, sang chảnh của cô dâu Doãn Hải My trước đó.

Rất rõ ràng, Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền không thể giống nhau, cả hai nàng WAG đều có ưu điểm riêng và vẻ đẹp riêng, tính cách riêng. Ai hơn ai, điều đó có gì quan trọng?