Quang Đại bị "xát muối vào tim" khi mang 2.500 trái tim vượt biển mở "How are you these days?" lần thứ 15

Mang 2.500 trái tim sang Hà Lan mở triển lãm lần thứ 15

Trần Quang Đại (sinh năm 1992) không phải là gương mặt xa lạ với cư dân mạng Việt Nam. Mới nhất, nam người mẫu tiếp tục được netizen chú ý khi thông báo mở triển lãm “How are you these days?” tại Amsterdam (Hà Lan).

Trần Quang Đại

Theo bài đăng trên fanpage của Quang Đại, đây là lần triển lãm thứ 15 của “How are you these days?” trong vòng 2 năm qua. Bản thân anh cũng không nghĩ mình có thể đi xa đến vậy khi mọi thứ “bắt đầu từ đam mê và những câu hỏi muốn tìm lời giải đáp, những nỗi cô đơn và sự tìm kiếm kết nối trong những ngày cách ly”.

Giới thiệu về triển lãm, bài đăng trên page mô tả: “‘How are you these days?' là tác phẩm sắp đặt đắm chìm của nghệ sĩ Việt Nam Trần Quang Đại. Tác phẩm bao gồm 2500 tác phẩm điêu khắc mềm hình trái tim được làm thủ công được sắp đặt trong một căn phòng màu xanh Chroma Key gửi lời mời đến người xem cùng suy ngẫm về bản chất của sự thân mật và tình yêu trong thời đại kỹ thuật số siêu kết nối của chúng ta.

… Với anh, triển lãm này là một liệu pháp nghệ thuật để kết nối con người ta ở mức độ sâu sắc hơn. ‘How are you these days?’ - một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại chất chứa thật nhiều sự quan tâm - là nền tảng cho sự khám phá tình yêu của anh.

Bằng cách thể hiện khái niệm trừu tượng của tình yêu thành những hình thức hữu hình và lời mời gọi sự bao dung từ người xem trong tác phẩm sắp đặt của mình, anh khuyến khích mọi người hãy đắm chìm trong dòng chảy của tình yêu và xây dựng những kết nối chân thật với nhau. ‘How are you these days?’ mang đến một phương thuốc cho sự cô đơn đang rộng khắp trong thời đại kỹ thuật số ngày này”.

Một số hình ảnh từ triển lãm của Quang Đại

Cũng theo bài đăng, toàn bộ tác phẩm được vận chuyển từ TP.HCM đến Amsterdam bằng tàu thuỷ. Hành trình vượt đại dương này kéo dài 50 ngày. Trước triển lãm ở Hà Lan, Quang Đại cũng từng có nhiều triển lãm khác trong nước và quốc tế như Thái Lan, Hàn Quốc, Pháp,...

Triển lãm “How are you these days?” lần này được giám tuyển bởi Wumen - họa sĩ và người giám tuyển độc lập sống tại Amsterdam, Hà Lan. Cô là người sáng lập Sirius Initiative, một tổ chức nghệ thuật hợp tác tập trung vào việc thúc đẩy sự thay đổi xã hội có ý thức về khí hậu.

"Đã nóng nực còn gặp anh nữa"

Ngay sau khi Trần Quang Đại thông báo mở triển lãm ở Hà Lan, cư dân mạng đã để lại rất nhiều ý kiến trái chiều trên các nền tảng từ Facebook đến Threads. Trong đó, đa số là lời chê bai, chua chát. Nhưng khác với thời điểm trước, hiện tại, những ý kiến chê Quang Đại mang tính trào phúng, "hề hước" nhiều hơn... bởi lẽ đây là chuyện cũng chẳng có gì bất ngờ nữa.

Bên cạnh việc nêu ý kiến ngắn gọn, nhiều người cũng dành tâm huyết để nói lên quan điểm, góc nhìn cũng như phân tích cảm nhận cá nhân một cách sâu sắc mong tác giả đọc thấy và nghĩ lại.

Cụ thể, họ cho biết mình chưa cảm nhận được dụng ý nghệ thuật trong tác phẩm của Quang Đại như việc gọi những hình trái tim bằng vải là “điêu khắc mềm”. Về phần màu sắc, cảm giác chói mắt, đau đầu, ngột ngạt vì màu xanh và màu đỏ mà nam người mẫu sử dụng quá đối chọi nhau trong không gian kín.

Một số quan điểm thì nhận xét Quang Đại chưa đầu tư vào tính nghệ thuật mà tập trung dùng lời nói để diễn giải. Việc để hàng nghìn trái tim và người tham quan lăn lê bò toài trong triển lãm cũng đem lại cảm giác một phòng nghỉ trưa hoặc quán cà phê thay vì triển lãm nghệ thuật.

Người đến trải nghiệm triển lãm có thể lăn lê trên những tác phẩm điêu khắc mềm

Dù nói ngắn hay nói dài thì số bình luận ở phía đối lập với góc nghìn của Quang Đại cũng chiếm áp đảo. Dưới đây là một số ý kiến trên MXH quanh lần triển lãm này.

- Trời nóng nực bực bội lại còn gặp anh nữa!

- Tưởng kho bán thú bông mà may gia công bị lỗi nên khách bỏ cọc xong bị tồn.

- Đi cái này mang kính râm được không ạ? Chứ mắt em yếu...

- Màu làm mình thấy không chill hay có không gian để suy nghĩ được như chủ đề, vừa nhìn vào đã thấy ngộp.

- Thực sự tui nhìn vào chỉ thấy một không gian màu xanh lá và mấy cái gối trái tim chứ không tìm được ý nghĩa gì hay có cái gì để xem trong triển lãm này.

- Không ai cấm kết hợp xanh và đỏ với nhau nhưng chủ yếu ở đây không có sự dung hòa, cách bố trí trông ngột ngạt bức bối, lại còn làm không gian hẹp đi.

- Quang Đại chỉ nên đi xem triển lãm và làm review chứ đừng làm triển lãm, nói thật cái creative concept như nhét chữ vào để người ta đọc rồi hiểu chứ không đề cao tính "trải nghiệm" hay tương tác của một triển lãm thật sự. Cái này người làm nghệ thuật tương tác phải rõ, nhưng xem triển lãm nào của Quang Đại cũng được marketing rầm rộ rồi lúc đi thực tế lại thất vọng.

Đây không phải là lần đầu tiên triển lãm "How are you these days?" nói riêng và các tác phẩm nghệ thuật của Quang Đại gây tranh cãi.

Từ những lần tổ chức đầu tiên vào năm 2022, triển lãm này đã được bàn tán xôn xao. Ở thời điểm đó, có người chê tơi bời vì không đầu tư chất lượng mà chỉ đánh vào kỹ xảo và truyền thông, nhưng cũng không ít người ra sức bênh vực nam người mẫu.

Triển lãm năm 2022 ở Hà Nội của Quang Đại

Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều nhưng từ đó đến nay, Quang Đại chưa từng có bất kỳ một chia sẻ nào về vấn đề này mà vẫn tiếp tục công việc sáng tác nghệ thuật của mình.