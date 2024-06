Danh tính cô gái điềm tĩnh, có màn xử lý đỉnh chóp khi Võ Hà Linh hoảng loạn vì sự cố khi livestream

Vừa qua, phiên livestream của Hà Linh thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Đây được coi là một trong số những phiên live có lượng người xem kỷ lục có thời điểm lên tới 316k người. Tuy nhiên, sự cố xảy ra khi đang có rất nhiều người vào chốt đơn là địa điểm quay bị mất điện khiến Hà Linh tỏ rõ thái độ bực tức vì liên tục mắc lỗi, gây ảnh hưởng đến khách hàng.

Song điều khiến người xem chú ý hơn chính là nữ MC bên cạnh livestream cùng Hà Linh. Theo đó, dù trong tình huống bất ngờ, không có đèn để tiếp tục phiên live nhưng nữ MC vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, tươi cười và tiếp tục tư vấn về sản phẩm cũng như trấn an người xem. Trước đó trong phiên mega livestream 15/5 của Hà Linh, nữ MC này cũng là người đồng hành và cùng dẫn dắt với “chiến thần”.

Nữ MC xuất hiện chung trong phiên live của Hà Linh ngày 6/6 vừa qua nhận nhiều lời khen về cách xử lý tình huống

Dù Hà Linh tỏ rõ thái độ bực tức nhưng nữ MC vẫn điềm tĩnh, "chữa cháy" cực khéo léo

MC Trà My

Được biết, cô gái này là MC Trà My, có nhiều kinh nghiệm trong việc làm host livestream cho các nhãn hàng hay phiên live của người nổi tiếng. Ngoài ra, Trà My từng làm BTV tại Đài tiếng nói Nhân dân TP.HCM, Top 5 Miss Phương Đông 2022, Top 5 MCA The New Mentor 2023 - Người dẫn chương trình toàn năng,...Trà My sở hữu ngoại hình ưa nhìn, thanh lịch cùng giọng nói truyền cảm, ấn tượng. Do đó ngay từ khi mới xuất hiện, cô nàng đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Theo chia sẻ trong clip của Trà My, để livestream cùng Hà Linh cô cũng phải trải qua buổi phỏng vấn, casting với phía công ty. Trong 2 lần livestream cùng “chiến thần”, MC Trà My đều nhận vô số lời khen bởi cách xử lý tình huống tốt, bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh thậm chí còn được nhiều người đùa là nữ MC “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Bạn này live rất điềm tĩnh, dù đang hỗn loạn nhưng vẫn cố gắng nghiêm túc tập trung vào sản phẩm cho khách hàng”.

- “Chuyên nghiệp thật sự, mình thấy bạn này cứ nhẹ nhàng nên nghe giọng live dễ chịu lắm”.

- “Mê chị này trong live hôm qua quá, cách xử lý chữa cháy vô cùng mềm dẻo và chuyên nghiệp. Mong rằng chị sẽ đồng hành nhiều hơn với live chị Hà Linh”.

- “Dễ thương lắm ấy, giản dị, nhẹ nhàng”.

Ngoài đời, Trà My cũng theo đuổi phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng giống hệt như những gì cô thể hiện trên live. Nhiều người nhận xét, nữ MC không sở hữu ngoại hình thuộc top hot girl nhưng lại rất dễ gây thiện cảm bởi gương mặt thanh tú, phong thái chuyên nghiệp.