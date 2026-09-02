Quảng cáo vợt "siêu xoáy" quá đà, ngôi sao Pickleball bị cả cộng đồng lên video troll

Tay vợt chuyên nghiệp kiêm ông chủ hãng vợt RPM James Ignatowich đang bị troll khắp cõi mạng vì lỡ quảng cáo vợt mới hơi lố.

James Ignatowich liên tục dùng những cú ATP đẹp mắt để quảng cáo khả năng tạo xoáy của cây vợt mới. Ngay lập tức Cộng đồng pickleball thế giới đã tạo ra trào lưu mới: đánh đúng cú ATP đó bằng thớt, chảo và thậm chí một cây vợt đã bị cưa mất nửa trên...

James Ignatowich là một trong những tay vợt nổi bật của pickleball chuyên nghiệp, từng giành 30 huy chương PPA, trong đó có 4 HCV. Sau khi bị PPA cắt hợp đồng, gần đây, anh còn có thêm vai trò CEO hãng vợt mang tên RPM.

Ignatowich thực hiện cú ATP bằng RPM Jade

RPM là viết tắt của Revolutions Per Minute, số vòng quay mỗi phút, và thương hiệu này gần như xây toàn bộ câu chuyện quanh khả năng tạo xoáy. Mẫu vợt Jade RPM mới được giới thiệu với những thông điệp như "INSANE spin", tức độ xoáy cực lớn, cùng bề mặt grit được quảng cáo có thể duy trì khả năng tạo xoáy sau nhiều tháng sử dụng.

Ignatowich quảng cáo vợt của mình

Để chứng minh điều đó, James liên tục đăng những video thực hiện ATP - Around The Post, một trong những cú đánh đẹp mắt nhất pickleball. Thay vì đưa bóng qua phía trên lưới, người chơi chạy rộng ra ngoài biên rồi đánh bóng vòng qua cột lưới, đưa bóng trở lại sân đối phương.

Nhìn thì rất ấn tượng. Nhưng đây cũng chính là điểm khiến màn quảng cáo nhanh chóng bị cộng đồng đem ra chế giễu.

Bởi ATP trước hết là câu chuyện của vị trí, góc đánh và kỹ năng của người chơi. Khi bóng đã bị kéo đủ rộng ra ngoài sân, một VĐV giỏi có thể tận dụng khoảng trống bên cạnh cột lưới để đưa bóng trở lại sân đối phương. Độ xoáy có thể hỗ trợ quỹ đạo, nhưng một cú ATP đẹp mắt rõ ràng không đủ để chứng minh cây vợt đang cầm tạo xoáy vượt trội đến mức nào.

Và cộng đồng quyết định chứng minh điều đó theo cách trực quan nhất.

Các video hưởng ứng #RPMATPChallenge bắt đầu xuất hiện. Một người cầm nguyên chiếc thớt trong bếp ra sân và vẫn đánh được ATP. Người khác thay vợt bằng một chiếc chảo.

Có người còn lấy một cây vợt pickleball, cưa mất toàn bộ phần phía trên, chỉ để lại một phần nhỏ mặt vợt rồi vẫn đưa bóng vòng qua cột thành công.

"Một nửa" cây vợt cũng có thể đánh được ATP.

Câu chuyện vì thế không nằm ở việc Jade RPM có thực sự tạo xoáy tốt hay không. Điều khiến James Ignatowich bị troll là anh đã chọn một cú đánh chưa đủ sức chứng minh điều đó để làm màn quảng cáo cho sản phẩm.