Quang Anh Rhyder nói về sự so sánh với Sơn Tùng: Cả 2 cùng theo style "nhạc sang, ăn mặc sang, xịn và mịn"

“Lại là DG House, Rhyder". Dù không về nhất tại Rap Việt mùa 3, chủ nhân bản hit Từ Chối Hiểu vẫn là một trong những cái tên để lại dấu ấn rõ rệt tại cuộc thi. Thoát bóng Quán quân The Voice Kids 10 năm trước, Quang Anh giờ được người ta nhớ đến nhiều hơn với rap name của mình. Bên cạnh những ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận sức nóng của học trò Andree trên các nền tảng MXH. Cũng nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chàng rapper trẻ 22 tuổi những gần nửa cuộc đời đã gắn liền với showbiz.

Màn diễn trong Rap Việt là kết quả của 10 năm chứ không đơn giản vài ngày

Nhìn lại quá trình thi Rap Việt, Rhyder thấy bản thân được gì và mất gì? Nếu có cơ hội được làm lại, bạn sẽ thay đổi điều gì?

Nhìn lại từ đầu đến giờ, mình nghĩ được nhiều hơn mất. Mình đến với cuộc thi chỉ với tâm thế là cứ cố gắng nhất có thể ở mỗi vòng là vui rồi. Mình cũng không đặt mục tiêu được giải hay phải đi sâu đến đâu. Mình cũng không thấy bản thân mất gì cả. Mình thấy được nhiều hơn mất nên rất vui vì điều đó.

Mình nghĩ mọi chuyện do tạo hóa sắp đặt hết nên mọi chuyện như vậy đã rất là tốt rồi. Nếu thay đổi, có khi lại không được như bây giờ. Rhyder thấy những gì bản thân làm được đã đủ để mọi người hiểu khả năng của mình và mình có nghiêm túc với nghề hay không.

Nếu đặt mình vào vị trí khán giả, Rhyder nhận xét thế nào về chất lượng và kết quả Rap Việt năm nay?

Mình cảm thấy năm nay bùng nổ như mùa 1 vậy, không chỉ về truyền thông mà còn về âm nhạc. Phải công nhận một điều là các thí sinh làm nhạc rất tốt. Các phần diễn đều như nghệ sĩ chuyên nghiệp chứ không phải một cuộc chơi nữa. Mọi người khi đến với chương trình đều có sự chuẩn bị từ rất lâu.

Bản thân Rhyder cũng vậy. Để có những màn diễn trong Rap Việt là kết quả của 10 năm liền chứ không đơn giản là vài ngày. Tất nhiên thời gian thi chỉ có vài ngày thôi nhưng để có phong độ nhất định như thế là một quá trình dài.

Mình nghĩ đã vào chung kết thì ai cũng xứng đáng làm quán quân hết. Mình thấy kết quả đó đã xứng đáng, không ai thua thiệt cả. Quán quân năm nay - anh Double2T - đã cố gắng rất nhiều. Bọn mình ở trong nhà chung cũng đều nhìn ra sự cố gắng đó. Vì vậy, tất cả anh em trong Rap Việt đều rất mừng cho Double2T.

Theo Rhyder, đâu là lý do giúp Double2T ghi điểm với ban giám khảo và khán giả để giành chiến thắng cuối cùng?

Mình nghĩ lý do chính là âm nhạc. Các bài hát của Double2T không bị giới hạn bởi lứa tuổi hay chỉ dành cho những người nghe rap. Những người lớn tuổi hơn hoặc trẻ tuổi hơn cũng có thể nghe được nhạc của Double2T. Đấy là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của một nghệ sĩ, là đưa âm nhạc của mình đến với đại chúng.

Nhất là trong một gameshow, họ cần sự yêu thích của khán giả để bình chọn. Việc có một hoặc nhiều bài hát lan tỏa đến mọi người thì việc trở thành quán quân rất là bình thường và xứng đáng luôn!

Bạn nghĩ thế nào khi bị ví như “dê tế thần” của Rap Việt mùa 3, nhận nhiều chỉ trích từ công chúng nhưng cuối cùng không có danh hiệu?

Mình nghĩ cái gì cũng có lý do. Từ đầu, mình cũng không nghĩ sẽ vào sâu nên vòng chung kết đã là ngoài mong đợi. Việc mọi người hay nói ra nói vào về cái tên Rhyder khiến mình thấy mừng nhiều hơn. Bởi vì, ít ra mình vẫn được mọi người quan tâm và yêu quý.

Mình từng trải qua những quãng thời gian không còn một ai cả. Nhiều khi khán giả ủng hộ chỉ đứng đằng sau thôi. Mình cũng mất nhiều fan rồi. Đến khi nhận được sự yêu thương và quan tâm thì mình thấy vui nhiều hơn là buồn.

Mình cũng không trách bản thân hay bất kỳ một ai. Giống anh Sơn Tùng (MTP) từng nói là để ngồi lên vị trí không ai ngồi được thì phải chịu cảm giác không ai chịu được. Mình nghĩ điều đó đúng. Mình xác định theo nghề này thì không thể than trời, than đất rằng tại sao lại thế này, thế kia. Mình phải nghĩ ngược lại là để được mọi người yêu quý thì càng phải chịu những áp lực nặng hơn. Nên mình thấy điều đó là đương nhiên.

Đạo nhạc là cáo buộc nặng nề. Nó có thể ảnh hưởng đến chính nghệ sĩ, ekip và cả người hâm mộ của họ nữa. Lúc đó, Rhyder có bao giờ nghĩ cần phải lên tiếng về chuyện đó không?

Có chứ! Mình có nghĩ sẽ lên tiếng. Nhưng như đã nói rồi đấy, khi đứng trước ranh giới đó thì mình chọn im lặng. Mình nghĩ nói thêm thì những người đã ghét rồi thì vẫn sẽ ghét thôi. Mình đủ cơ sở để chứng minh bài hát đó không đạo. Nhưng dù có nói như thế nào thì những người ghét mình vẫn sẽ tìm ra lý do nào đó để công kích lại. Thế nên, cách tốt nhất là im lặng và cố gắng để các bài sau tốt hơn.

Mình viết bài hát này từ cảm xúc của bản thân. Có những thời điểm, mình cảm thấy không thoát được ra khỏi cái bóng của mình. Nhưng mình luôn tin rằng sẽ làm được. Cái hook đó ra đời như thế.

Khi viết xong thì mình khóc rất nhiều. Lúc đó anh em của mình đi ra ngoài, một mình ngồi trên đàn và khóc. Khóc luôn từ câu đầu tiên rồi. Mình phải kìm hãm lại để viết xong bài hát một cách trọn vẹn nhất. Nên khi mọi người đón nhận bài hát đó, mình thấy rất là vui vì đã chạm được đến tim khán giả.

Sau Rap Việt, Rhyder hẳn được mời đi diễn rất nhiều và cát-xê chắc cũng tăng không ít? Việc bạn được anh Andree kéo theo đi diễn nhiều nơi hẳn cũng mang về thu nhập tốt?

Nói về cát-xê thì chắc không tiết lộ được vì liên quan đến công ty. Mình chỉ muốn nói là cảm thấy vui vì được mọi người dành tình cảm nhiều. Anh Andree cũng hay gọi đi show. Cứ có bất kỳ show nào là cũng hỏi anh em trong nhóm có đi không. Như đã nói từ trước là mình luôn dành một sự đặc biệt cho anh Andree là gọi bất kỳ vì điều gì thì mình sẽ dành thời gian cho anh ấy.

Tất nhiên, có những công việc mình bị lỡ sẽ không đi được. Nhưng mình hầu hết sẽ ưu tiên thời gian cho anh Andree nhiều hơn. Mọi người thấy chúng mình hay đi chung là vì thế.

Trong cuộc thi, Rhyder từng được khen rất giống Sơn Tùng MTP. Bạn nghĩ gì về ý kiến này?

Khó nói quá! Thật ra thì mình thấy không giống đâu. Thứ nhất, cái mặt đã không giống rồi. Mình nghĩ là 2 anh em cùng theo một cái style có thể gọi là “sang, xịn, mịn”. Làm nhạc sang, ăn mặc sang, xịn và mịn. Mọi thứ đều phải hoàn hảo, không “ố dề”. Anh Tùng là một người có hướng đi như thế. Mình cũng muốn có hình ảnh, âm nhạc như vậy.

Nhưng được nhận xét như vậy, mình cũng vui vì mọi người đã thấy Rhyder cố gắng. Về thần thái, tất cả mọi thứ, mình phải học hỏi từ các thần tượng của mình cả Việt Nam và nước ngoài, chứ không thể tự có được.

Tất cả sự "suy" của mình đã dành cho cậu nhóc Quang Anh năm 14, 15 tuổi

10 năm qua đã có những biến động nào lớn, bạn có thể kể cho chúng tôi về 1 thập kỷ từ Quang Anh cho đến Rhyder?

10 năm trước mình có đi thi The Voice Kids. Số mình may mắn nhưng cũng không thiếu thị phi. Sau khi đoạt ngôi quán quân, mình cũng định chạy show nhưng nghĩ bản thân cần trau dồi thêm nên đã xin vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, theo ngành gõ jazz suốt 7 năm.

Khi đến với Rap Việt, mình tận dụng những gì được học để có những màn trình diễn tốt nhất. Và bây giờ mình thành Rhyder. Mình đã xác định, dù bất cứ giá nào, mình vẫn sẽ mang bộ trống đó đến sân khấu để vừa đánh vừa hát. Bởi vì ở Việt Nam mình thật sự là rất ít người làm điều đấy.

Trước Rap Việt, mình từng đăng ký rất nhiều chương trình và bị loại. Đó là cột mốc đáng nhớ đối với mình. Mình muốn đưa bài hát của mình đến khán giả nhưng có thể do thời điểm đó chưa đủ chín nên không may mắn tiến sâu. Đến Rap Việt, mình đã nghiệm ra nhiều điều từ các lần vấp ngã như thế. May mắn, lần này mình đã đi đến chung kết.

Nếu tính từ cột mốc vô địch The Voice Kids, Rhyder cũng đã hoạt động nghệ thuật 10 năm rồi. Tuy nhiên, bạn lại chưa thực sự có tác phẩm nào ghi được dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng. Có bao giờ Rhyder suy nghĩ về điều này?

Đấy là một vấn đề khiến mình cảm thấy áp lực từ rất lâu. Khi thi The Voice Kids xong, mình ở ẩn để đi học. Đến lúc trở lại, mình gặp khá nhiều vấn đề khiến bản thân không thể tập trung. Mình cũng trải qua nhiều biến cố gia đình nên khi trở lại cũng không đủ điều kiện để làm. Lúc đấy mình rất là suy!

Nhiều người trên mạng hay nói cố gắng sẽ thành công. Mình cũng đặt câu hỏi là liệu cố gắng thì có thành công không. Nên mình quyết tâm sẽ cố gắng bằng được để xem thành công của sự cố gắng là gì. Trong 3-4 năm trời, điều đầu tiên mình nghĩ đến khi ngủ dậy là vào phòng thu, để có được kinh nghiệm thể hiện tại Rap Việt như thế.

Nhân tiện nhắc đến The Voice Kids, Rhyder và Phương Mỹ Chi có còn hay liên lạc với nhau không?

Có chứ! 2 anh em vẫn liên lạc với nhạc thường xuyên. Những cái sự kiện quan trọng của nhau đều có mặt. Sắp tới, Chi sẽ làm kỷ niệm 10 năm ca hát. Mình cũng định có mặt nhưng lại bận vài kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu rồi. Mãi sau Chi mới báo nên mình không sắp xếp kịp để đến dự. Mình vẫn ủng hộ Chi từ xa. 2 anh em vẫn sức liên lạc với nhau và vẫn yêu quý và tôn trọng nhau lắm.

Bạn có cảm thấy mình là nạn nhân của “bạo lực mạng”? Bạn đã vượt qua vô số bình luận trái chiều về mình như thế nào?

Cũng có thể gọi là như vậy nhưng còn phụ thuộc vào mức độ, tùy thuộc vào bản thân mỗi người có chịu được không. Mình thì chịu được. Có thể một phần vì mình quen rồi. Tất cả cái sự “suy”, nỗi buồn của mình nó dành cho cậu nhóc Quang Anh năm 14, 15 tuổi rồi chứ không phải cho Rhyder 22 tuổi nữa.

Ngày xưa mình “suy” nhiều lắm. Một cậu nhóc mới lớn bị toxic quá nhiều thì tất nhiên sẽ bị áp lực. Nhất là khi mình từ quê lên, không hiểu cuộc sống thành phố nữa. Mình chỉ biết là ở quê mọi người nhiệt tình và yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Thời điểm đấy, nhà mình cũng gặp biến cố rất nhiều.

Những áp lực đó là của mình ở thời trước nhiều hơn. Mình “suy” nhiều nhất khoảng năm 15 tuổi. Năm ngoái là một lần “suy” nữa. Đó cũng là cột mốc đáng nhớ để mình nhìn lại và thấy bản thân rất mạnh mẽ để vượt qua được.

Rhyder luôn tự ti về khả năng rap của bản thân

Có bao giờ gia đình khuyên Rhyder nên dừng lại khi chưa tạo được sự nghiệp vững chắc mà lại phải chịu nhiều áp lực như thế?

Có nhiều lần chứ không phải ít! Đấy là tâm lý chung của bố mẹ và gia đình thôi. Ai cũng muốn con mình ổn định sớm nhất. Khi người ngoài nói, mình luôn muốn chứng minh họ sai. Nhưng về gia đình, mình sẽ có một sự xuôi nhất định. Khoảng 1 năm trước, mẹ có nói với mình là cái nghề này chỉ đến thế thôi, không đi lâu được, cứ mãi thế này cũng không ổn và nên tìm hướng đi khác. Có thể về làm với các cậu hoặc chuyển hướng kinh doanh. Gia đình hỗ trợ được gì thì hỗ trợ.

Khi nghe câu đấy, mình thất vọng với bản thân nhiều hơn. Chắc mẹ cũng cảm thấy mình không làm được nên mới nói như thế. Mình cũng không trách. Tâm lý gia đình thì ai cũng thế thôi. Từ đó, mình mới nhận ra cần phải mãnh liệt và tập trung hơn nữa. Mình muốn chứng minh cho mẹ thấy con đường này không sai, chỉ là chưa đến lúc.

Để từ ca sĩ chuyển sang rapper là một hành trình dài. Mình cũng cảm thấy mình rap chưa quá xuất sắc. Từ lâu, mình luôn tự ti về khả năng rap của bản thân dù có nhiều bài trên mạng. Không phải ở khâu viết mà chất giọng của mình vẫn chưa hay, chưa ra được chất mình muốn.

Khi vào Rap Việt, anh Andree, chị Suboi nghe và bảo mình rap tốt lắm. Mình cũng tự hỏi có thể do bản thân quá khắt khe hay không chứ mọi người cũng chào đón mà? Tại sao không làm nó tiếp? Mình bắt đầu được xốc lại tinh thần một lần nữa. Mình tự tin hơn và viết ra các bài trong Rap Việt.

Trước những lời khuyên từ gia đình, đã bao giờ Rhyder cảm thấy lung lay và nghĩ đến chuyện dừng lại?

Cái này thì có! Mình đã từng nghĩ sẽ không lên sân khấu nữa mà lui về làm producer. Nhưng nó giống như cái duyên vậy. Mình cũng cảm thấy hợp với sân khấu hơn. Khi đứng trên đó, mình cảm thấy như trở về nhà. Nên mình nghĩ cứ cố gắng mà làm thôi.

Cách đây một thời gian, mình cũng nghĩ đến chuyện chơi một vố lớn, được ăn cả ngã về không. Trước Rap Việt, mình định bán hết xe cộ, máy tính để lấy kinh phí để làm nhạc. Đấy cũng là quãng thời gian mình đi xin, đi giới thiệu bài hát với nhiều công ty, các bầu sô. Nhưng họ đều có cái nhìn là mình rất khó vượt qua được cái bóng của bản thân. Mình cũng áp lực nên quyết định không xin nữa mà sẽ về tìm cách bán hết để làm album.

Trước cuộc thi chỉ vài tuần thôi thì mình vẫn đang trong cái mindset đấy. Có thể nhờ ông trời thương nên đã cho mình đến với Rap Việt một cách tình cờ. Cuộc thi này nằm ngoài dự đoán của mình. Mình nghĩ là cứ thi đi rồi tính tiếp. Rất may mắn khi được mọi người yêu mến và đón nhận với hình ảnh mới hơn. Cũng may vì không phải bán cái gì cả.

Rhyder trong tình yêu tự nghĩ mình là một người “red flag” hay “green flag”?

Cũng chung chung, kiểu ở giữa giữa. Mình cũng thấy có “red flag” nào để phải cảnh báo với mọi người. “Green flag” thì mình nghĩ về âm nhạc thôi. Mình khá tự tin với những gì đang có, không phải thái quá mà để hâm nóng cái nhiệt huyết của mình. Một khi mình đã làm việc thì sẽ tập trung cao độ. Đôi khi, ngồi trên máy tính thì mọi người xung quanh rất ầm nhưng mình vẫn nghe được điều đang làm. Mọi người gọi mình cũng không biết và chỉ tập trung vào làm thôi, không biết thế giới xung quanh gì nữa. Dù vẫn nghe mọi người nói, nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, mình tách biệt được những điều đấy ra để tập trung vào thứ đang làm. Kiểu của mình là chơi ra chơi và làm ra làm.

Là người của công chúng, Rhyder suy nghĩ mình có nên công khai các mối quan hệ cá nhân hay không?

Khi đã làm nghệ thuật, nếu công khai thì người đó nên là một người cũng đang làm công việc giống mình thì sẽ đỡ hơn. Khi những lúc áp lực dư luận dồn về mà mình không lên tiếng, những áp lực đó sẽ chuyển qua người yêu mình. Đấy sẽ là người thiệt thòi nhất chứ không phải bản thân mình.

Sau nhiều lần, mình rút ra kinh nghiệm là không nên công khai mà cứ yêu âm thầm thôi thì sẽ bền hơn. Vấn đề công khai là không nhất thiết. Nếu thật sự cả 2 đều muốn, mình welcome điều đó. Nhưng nếu cả 2 đều có những việc cần làm và có những lý lẽ đúng như việc áp lực dư luận thì không nên công khai.

Mình đã yêu rồi thì sẽ không phải chứng minh làm gì cho mệt. Không cần phải nói ra là: “Mọi người ơi! Tôi yêu người yêu tôi quá”. Mình nghĩ điều đó không cần thiết. Một mối quan hệ phụ thuộc vào sự cố gắng của cả 2. Nếu mình được yêu Rosé (BLACKPINK) thì thực sự thế nào cũng được.