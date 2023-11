Quán quân Quang Anh khiến khán giả quay ngược thái độ

Chịu cách mình nói thua - MV mới của Quang Anh, Ban, Coolkid - hút hơn 2 triệu view sau 5 ngày và đã vươn lên vị trí dẫn đầu "top trending". Cựu quán quân The Voice Kids vượt qua một loạt đối thủ sừng sỏ trên đường đua trending như Mỹ Tâm và Wren Evans.

Game show Rap Việt giúp Quang Anh trở lại sau 10 năm mất hút. Tại Rap Việt, Quang Anh bị chỉ trích vì các tiết mục không có nhiều chất Rap/Hip-hop, chủ yếu hát và trình diễn sân khấu. Dù vậy, khi bước ra game show, Quang Anh làm đảo ngược cục diện vì những tố chất của anh đang phù hợp để cạnh tranh đường đua trending nhạc Việt.

Quang Anh trưởng thành sau game show Rap Việt.

Sức hút của Quang Anh

Hậu Rap Việt mùa ba, Quang Anh không vội vàng "bám sóng", phát hành sản phẩm mới như quán quân Double2T và á quân 24k.Right. Quán quân The Voice Kids bình tĩnh sản xuất chỉn chu ca phần âm thanh và quay MV cho ca khúc Chịu cách mình nói thua. Quang Anh ra MV mới khi đường đua Vpop đang căng thẳng, song vẫn vươn lên dẫn đầu top trending. Điều này chứng tỏ nội lực của Quang Anh không thể xem nhẹ.

Quang Anh khác biệt so với dàn thí sinh của Rap Việt mùa ba ở chỗ, anh không chỉ là hiện tượng, nhất thời nổi lên nhờ game show. Quang Anh thuở 10 năm trước đã chiếm cảm tình từ khán giả ở nhiều độ tuổi. Sân khấu Rap Việt giúp Quang Anh có thêm bước đệm để tiếp cận tệp khán giả trẻ của thị trường. Bên cạnh đó, việc bị chỉ trích, liên tục được nhắc tên trên mạng xã hội cũng là yếu tố bổ trợ để tên tuổi Quang Anh lan tỏa.

MV Chịu cách mình nói thua không cần truyền thông quá mạnh nhưng vẫn phủ sóng khá tốt trên mạng xã hội. Đây là bản R&B/Rap theo đúng màu sắc sở trường của Quang Anh trên sân khấu Rap Việt. Lần này, giọng ca sinh năm 2001 không còn áp lực chuyện cân bằng Rap và hát để đúng tính chất game show Rap Việt. Chuyện thành bại của một ca khúc khi tung ra thị trường là sự phù hợp thị hiếu, hút khán giả nghe lại và Chịu cách mình nói thua đang đáp ứng điều đó.

Màu sắc của Chịu cách mình nói thua có nhiều điểm giống Để anh một mình - màn trình diễn đầu tiên của Quang Anh ở Rap Việt. Hơn 10 năm trước, cũng chính màu sắc R&B/Rap này, Imma Heartbreaker của bộ ba JustaTee, LK và Emily thổi làn gió mới vào nhạc rap nói riêng và thị trường nhạc Việt nói chung. Sau chừng ấy năm, những sản phẩm kết hợp giữa rap - hát, nằm lưng chừng giữa thể loại R&B và Melodic rap vẫn là “con đường” gần nhất dẫn rapper đến đại chúng.

Các ý kiến của khán giả nhận định Chịu cách mình nói thua có giai điệu bắt tai, dễ nghe, hiện là màu sắc khác biệt so với một loạt sản phẩm ra mắt trong 2 tháng qua. Dù vậy, để đặt lên bàn cân với Để anh một mình, Quang Anh chưa bứt phá. Chịu cách mình nói thua có đoạn hook bắt tai, song phần verse không mấy đặc sắc. Sự xuất hiện của 2 cộng sự của Quang Anh - Ban và Coolkid cũng hoàn toàn lu mờ trước thí sinh Rap Việt.

Thành công đến sớm với Quang Anh sau Rap Việt.

Khi rapper "thích" hát

Trước Quang Anh, Binz, Karik, Hieuthuhai, Obito, Double2T, B Ray, GDucky và nhiều rapper khác thay nhau thống trị đường đua trending. Từ hiệu ứng hậu game show Rap Việt, giới rapper ồ ạt ra mắt sản phẩm và phủ sóng hoàn toàn thị trường.

Điểm khác biệt trong loạt sản phẩm rap, được ra mắt gần đây, là phần lớn rapper hát rất nhiều. Binz hát trọn vẹn cả bài trong Hit Me Up. Karik và B Ray một lần bứt qua vùng an toàn để hát một số phân đoạn trong sản phẩm mới. HIEUTHUHAI, Obito và 24k.Right là những rapper ra mắt sản phẩm thuần rap trong giai đoạn này, song độ phủ sóng không bằng các đồng nghiệp.

Việc rapper đi hát có thể xem là điều nghịch lý. Dù vậy, theo guồng quay của thị trường nhạc Việt, đường đua trending đang có rất ít "đất" cho những sản phẩm rap thuần túy. Thay vào đó, một rapper có thể hát sẽ nắm nhiều lợi thế để tiếp cận khán giả hơn. Thành công mới nhất của Quang Anh là minh chứng. Trong năm 2023, cú bứt phá của tlinh, MCK, HIEUTHUHAI hay màn tái xuất của Binz với Hit Me Up càng chứng minh rapper cần linh hoạt để thành công hơn.

Karik và B Ray không thể hát. Nhưng sự tiến bộ về công nghệ phòng thu, đặc biệt là auto-tune (công cụ chỉnh sửa giọng hát) đã cứu Karik và B Ray trong sản phẩm mới. Đen Vâu cũng không thể hát, song các sản phẩm nổi tiếng nhất của rapper này đều góp mặt một giọng ca nổi tiếng trên thị trường. Tương tự, thành công của nhóm Da LAB cũng đến từ sự thức thời, luôn biết cách để đưa giọng hát vào sản phẩm, qua đó dễ tiếp cận khán giả.