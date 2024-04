Quân phục mới của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm: Chỉ một ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974 - 15/4/2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai đã diễn ra trọng thể vào sáng 14/4 tại khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Từ ngày được thành lập cách đây 50 năm trước, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Bộ Công an huy động hơn 5.000 chiến sĩ và hơn 100 xe đặc chủng CSCĐ tham gia phô diễn sức mạnh. Buổi lễ kỷ niệm có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm và nhiều quan chức cấp cao của các Bộ, ban ngành...

50 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, lực lượng CSCĐ đã lập nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước trao tặng 3 Huân chương Hồ Chí Minh; 6 Huân chương Quân công; 1 Huân chương Lao động; 14 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 22 Huân chương Chiến công; 11 tập thể, 16 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; hàng ngàn lượt tập thể và hàng vạn lượt cá nhân được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, trong lễ Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống, lực lượng CSCĐ được đón nhận danh hiệu Anh hùng lực LLVTND lần thứ hai.

Lực lượng CSCĐ đã có trên 30 đồng chí được Đảng, Nhà nước thăng quân hàm cấp Tướng; nhiều đồng chí đã được Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và lãnh đạo các cấp tin tưởng điều động, bổ nhiệm, quy hoạch giữ vị trí quan trọng của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo chủ chốt của Công an các đơn vị, địa phương.