Quản lý nhà hàng ở TPHCM quy định phải viết 'giấy phép xin ra ngoài' khi đi bán dâm

Ngày 30/7, HĐXX TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt các bị cáo: Phan Hoàng Phương (SN 1974) 4 năm tù, Lê Thành Vinh (SN 1988) 3 năm tù, Nguyễn Thị Thảo (SN 1989) 3 năm tù và Ngô Thị Lệ Nhi (SN 1998) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội “Môi giới mại dâm”.

Phan Hoàng Phương tại phiên tòa ngày 30/7.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 22/12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận Bình Tân (cũ) kiểm tra hành chính 1 khách sạn ở đường Lê Văn Qưới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân (cũ) phát hiện 2 cặp nam, nữ đang mua bán dâm nên đưa về trụ sở công an làm việc.

Các đối tượng khai mua bán dâm được thông qua Nguyễn Thị Thảo và Ngô Thị Lệ Nhi là quản lý tiếp viên nữ (má mì) của Nhà hàng Karaoke Ruby 2 và Karaoke Ruby 3.

Cùng ngày, công an kiểm tra Công ty TNHH dịch vụ nhà hàng Ruby (Karaoke Ruby 2), Công ty TNHH Một thành viên Giải trí Thảo Vy (Karaoke Ruby 3) và đưa Lê Thành Vinh, Nguyễn Thị Thảo (quản lý nhà hàng) về làm việc.

Đến ngày 25/12/2023, Phan Hoàng Phương đến Công an đầu thú. Ngày 17/5/2024, Ngô Thị Lệ Nhi đến công an trình diện.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 30/7.

Qua điều tra xác định, quá trình hoạt động, chuỗi nhà hàng Karaoke Ruby vắng khách nên Phan Hoàng Phương đã chỉ đạo quản lý các nhà hàng cho nhân viên phục vụ nữ đi bán dâm cho khách nam đến ăn nhậu, hát karaoke tại quán để tăng doanh thu. Khi ra ngoài bán dâm cho khách thì tiếp viên nữ phải viết "Giấy phép xin ra ngoài" với lý do có việc gia đình để "má mì" và quản lý nhà hàng ký xác nhận, khi đi bán dâm thì phải mặc quần áo kín đáo và không quay lại nhà hàng làm việc đề tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện.

Chiều 22/12/2023, tại nhà hàng Karaoke Ruby 2, nhóm khách đến ăn uống, hát karaoke có nhu cầu mua dâm, được Thảo giới thiệu 2 nhân viên bám dâm với giá 3 triệu đồng/1 người/1 lần quan hệ tình dục. Sau khi được Lê Thành Vinh ký giấy xác nhận cho ra ngoài, 2 cặp nam, nữ này đã đến khách sạn để mua bán dâm và bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện như nêu trên.