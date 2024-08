Quản lý loạt fanpage triệu views từ năm 16 tuổi, cặp song sinh xây fanpage thành đối tác vàng của nhiều thương hiệu lớn

Fanpage Why So Serious (3.1 triệu followers), Noiseandsmke (1.2 triệu followers), Chuyện Những Kẻ Si Tình (225 nghìn followers) hay Group Marketplace (75k members) là những kênh truyền thông cộng đồng đình đám, sở hữu loạt bài viết có lượt tương tác đáng ngưỡng mộ trong cộng đồng Facebook, Instagram thời điểm 2018 – 2022.

Nhưng ít ai biết, đứng sau các cộng đồng này lại là hai nữ sinh lớp 9. Thời điểm ấy, Thảo Vy và Thuỳ Vy có cơ hội gặp anh Đặng Hữu Thịnh – Founder hệ thống kênh Trường Người Ta cùng các kênh dành cho đối tượng học sinh, sinh viên và được truyền cảm hứng theo đuổi lĩnh vực sáng tạo này.

Sớm hoạt động tại các fanpage lớn, Thảo Vy và Thuỳ Vy may mắn khi được sáng tạo nộidung trên mạng xã hội cho nhiều đối tác lớn cả trong và người nước như: Shopee, Lazada, Spacespeeker, Phúc Long, Budweiser, Vietjet...

Cả hai bắt đầu hành trình với vai trò biên tập viên fanpage Why So Serious, từng bước học hỏi cách quản lý và vận hành, lập kế hoạch truyền thông, tổ chức sự kiện, xử lý khủng hoảng… cho tới các kĩ năng như chỉnh sửa ảnh, quay dựng clip… Cho đến khi trở thành một Founder tự xây dựng kênh cho riêng mình, song Vy đã nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị.

"Chúng mình được sáng tạo trong môi trường năng động, nơi mà các xu thế, xu hướng luôn cập nhật liên tục. Điều đó đòi hỏi mỗi người phải luôn cập nhật và rèn độ "nhạy cảm" với thông tin mỗi ngày cũng như tìm cách làm mới nội dung, sáng tạo và linh hoạt để thay đổi, phát triển không ngừng", cặp chị em chia sẻ.

Gặp gỡ và làm việc cùng các chuyên gia trong ngành giúp Thảo Vy và Thuỳ Vy có định hướng và mục tiêu rõ ràng trong thời gian chuẩn bị tốt nghiệp

Chắp cánh đam mê từ Trường ĐH FPT

Thời điểm chọn đường đại học, cả hai không hề do dự mà lựa chọn Trường ĐH FPT phân hiệu TP Hồ Chí Minh làm nơi chắp cánh đam mê. Trong suốt 4 năm học, cặp chị em đã từng bước gặt hái thành quả trong sự nghiệp và càng thêm kiên định với con đường mình đang theo đuổi.

Hai chị em cùng chọn chuyên ngành Digital Marketing là nơi trang bị kiến thức, kĩ năng

"Năm lớp 9 thì công việc đó chỉ là niềm đam mê và sự tò mò. Nhưng khi đã có thời gian bồi đắp kiến thức và trải nghiệm tại Trường ĐH FPT, chúng mình nghiêm túc theo đuổi con đường này. Trường tạo rất nhiều cơ hội để sinh viên phát triển qua: cuộc thi về Marketing, các dự án, các talkshow để sinh viên chuyên ngành tham gia. Đồng thời, mình cũng hoạt động trong CLB Truyền Thông Cóc Sài Gòn, gặp được rất nhiều anh chị, bạn bè giỏi giang", Thảo Vy tâm sự.

Cũng theo Thuỳ Vy, chương trình đào tạo mang tính thực chiến rất cao, chú trọng vào việc rèn luyện kỹ năng thực tiễn thông qua các dự án thực tế ngay trong từng môn học. Nhờ vậy, mà nữ sinh có cơ hội áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế, từ đó rút ra những kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình và phát triển fanpage chứ không còn làm cảm tính như những năm đầu thành lập.

Cả hai đều là sinh viên giỏi nhiều kỳ liên tiếp

Trước những biến đổi từng giờ của lĩnh vực này, cả hai dự tính giành cơ hội học tập chuyên sâu tại nước ngoài; hoặc tìm kiếm cơ hội ở Big 4 Marketing Agency trong nước nhằm nâng cao trình độ của bản thân. Cả hai hi vọng có thể tận dụng những kiến thức ở Trường ĐH FPT để hiểu rõ hơn về các chiến lược marketing đỉnh cao cũng như xây dựng tốt thương hiệu cá nhân, đạt được thành tựu đột phá trong tương lai.

Để học tập trong môi trường thực chiến và giàu trải nghiệm như Thảo Vy và Thuỳ Vy, thí sinh nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để trở thành sinh viên chính thức của Trường ĐH FPT nhé.