Quán cà phê khiến hội Food Blogger ấn tượng nhất 2023, đâu sẽ là cái tên mang tinh thần rực rỡ, dám nghĩ dám làm để nổi bật?

Trong những năm gần đây, nhu cầu giải trí và tìm kiếm những địa điểm ăn uống mới lạ của mọi người ngày càng tăng, phong trào đánh giá ẩm thực nhà hàng/quán cà phê cũng theo đó nở rộ, vì vậy không ít bạn trẻ chuyên review đồ ăn, quán xá đã tạo dựng được tên tuổi cùng thương hiệu riêng cho mình. Cứ mỗi khi có chỗ nào mới, chỗ nào có background sống ảo đẹp, chỗ nào thích hợp để hẹn hò hay thậm chí cả những chỗ dở tệ... cùng các thông tin về giá cả, giờ mở cửa... đều được các Food Blogger review rất chi tiết. Tuy cá tính khác nhau, song mỗi food blogger đều cho “ra lò” những câu chuyện, trải nghiệm thú vị và nhất là các tấm ảnh tự chụp cực kỳ đẹp mắt.

Đặc biệt trong năm 2023 thị trường F&B tại Việt Nam trở nên vô cùng nhộn nhịp nhất là các quán cà phê. Với sự xuất hiện của loạt quán xá mới khiến các tín đồ ăn uống dậy sóng. Giữa ma trận một loạt xá như vậy, chúng mình đã liên hệ với các food blogger Việt đình đám và nhờ các bạn ấy gợi ý địa điểm được đánh giá là “rực rỡ” nhất trong năm qua. Với vai trò là những “chuyên viên tư vấn” bằng nhiều tiêu chí khắt khe, liệu cái tên được những food blogger này bình chọn sẽ là một nơi thật sự độc đáo? Hãy cùng theo dõi và bình chọn cho thương hiệu cà phê mà bạn cảm thấy nổi bật nhất tại cổng đề cử Wechoice Awards 2023.

Ở Hà Nội, nhắc đến những cái tên food blogger đình đám không thể không nhắc đến cô nàng Trang Nhím Tròn. Trở thành gương mặt quen thuộc trong làng food reviewer từ năm 2015 đến nay Trang Nhím Tròn đã sở hữu 117.000 lượt theo dõi trên Instagram. Cô trở thành một trong những nguồn tin cậy của rất nhiều người khi muốn tìm nơi ăn uống tại Hà Nội nói chung và một vài địa điểm du lịch khác nói riêng.

Với 9 năm kinh nghiệm chia sẻ về nghề của mình, Trang Nhín Tròn mạnh dạn chọn Katinat. Thương hiệu này là chuỗi cà phê và trà nổi tiếng với giới trẻ hiện nay với đồ uống được đánh giá cao và không gian thiết kế hiện đại và độc đáo. Cô bạn cho biết: “ Xuất hiện tại thị trường Hà Nội - 1 thị trường khó tính bậc nhất trong ngành F&B, Katinat đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều, có đón nhận, có khen chê, nhưng không thể phủ nhận sức hút và sự đầu tư của thương hiệu. Bất kỳ cơ sở nào của Katinat mở ra cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm, và cơ sở nào cũng rất đông khách. Đặc biệt, trong vòng chưa đầy 1 năm khi Katinat có mặt tại Hà Nội, thương hiệu này đã có đến 4 cơ sở và vẫn đang tiếp tục mở thêm. ”

Nổi tiếng với những bài review "xịn sò" cho các tín đồ du lịch, tuy nhiên sẽ không khó để bạn tìm thấy tên của anh chàng Lý Thành Cơ trên các diễn đàn chuyên về chia sẻ, review về những hàng ăn đến quán cà phê thú vị. Chia sẻ về một thương hiệu mà bản thân anh thấy tâm đắc nhất trong năm qua, Lý Thành Cơ không ngần ngại mà bình chọn ngay Phê La.

Vốn dĩ thương hiệu trà sữa này được lòng Lý Thành Cơ là bởi Phê La tập trung vào sản phẩm cốt lõi là nguồn nông sản Việt, thêm vào đó quán sở hữu concept độc đáo và có chất riêng. Đứng trong thị trường được coi là đã bão hoà như thị trường trà sữa, Phê La vẫn tìm được một lối đi riêng và có một hành trình phát triển rất ấn tượng. Anh chàng cũng khẳng định đây được xem là điểm khác biệt của Phê La so với những thương hiệu trà sữa có tiếng khác, khiến Phê La nổi lên như một “cơn sốt” đối với giới trẻ và nhanh chóng phát triển lan tỏa khắp mọi miền đất nước.

Là một Content Creator có tiếng trong mảng ẩm thực tại Sài Thành, Nhân Đi Ăn là cái tên được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Dường như anh bạn này cũng có chung suy nghĩ với Lý Thành Cơ khi nhắc tới 2 cụm từ "đam mê" và "rực rỡ", Nhân Đi Ăn liền nghĩ ngay đến Phê La.

Anh chàng chia sẻ về lý do khiến mình "phát cuồng"chuỗi thương hiệu đồ uống này rằng: “Dù "sinh sau đẻ muộn" nhưng Phê La phát triển rất nhanh ở Việt Nam vì mang một chất rất riêng. Đặc biệt, năm 2023 hàng loạt chuỗi F&B lao đao vì suy thoái kinh tế nhưng Phê La dám đi ngược số đông, mở thêm vô vàn chi nhánh mới với vị trí đắc địa tại Hà Nội và TP.HCM như mới đây nhất là Phê La Hồ Gươm hay đầu tháng 12 vừa qua tại TP.HCM chuỗi đồ uống đình đám này cho ra mắt cửa hàng trải nghiệm pha chế thủ công đầu tiên ở Thảo Điền (Quận 2)...

Đồng thời, Nhân Đi Ăn còn cho biết thêm anh bạn yêu thích Phê La cũng một phần vì câu chuyện "nốt hương đặc sản" mà brand hướng đến ngay từ đầu, góp phần tiêu thụ nhiều hơn dòng trà ô long của nông dân Đà Lạt và truyền bá rộng rãi hương vị đặc sản Việt qua những món uống đậm tính sáng tạo, ngon cả về phần vị lẫn phần nhìn.

Một trong những Food Blogger khiến bạn muốn "đi chill" cả ngày chính là anh chàng Lê Phát Thành. Follow anh chàng này thì yên tâm là bạn sẽ luôn bắt trend được với những nơi ăn chơi chuẩn xu hướng đang hot nhất. Trải lòng một chút về thị trường F&B trong năm qua đặc biệt là các quán cà phê, anh bạn chia sẻ “năm qua mình thấy các quán cà phê mở lên rất nhiều, hầu như quán nào cũng chịu khó đầu từ không gian cho mọi người sống ảo, đồng thời có những quá chú trọng hơn về việc định vị phân khúc khách hàng. Và trong số những quán phất lên như vũ bão thì nổi bật nhất phải kể đến cái tên Katinat Saigon Kafe.”

Sở dĩ Katinat lại một lần nữa lọt top là bởi năm 2023 Katinat liên tục mở rộng chuỗi cửa hàng, chiếm đóng những góc đường đông đúc nhất TPHCM, thậm chí là “Bắc tiến” và phát triển rất mạnh mẽ. Thương hiệu này biết giữ chân giới trẻ bằng việc liên tục đổi mới. Một trong những điểm gây ấn tượng với người dùng là các cửa hàng đều sở hữu phong cách thiết kế ấn tượng, nhiều concept đẹp mê từ Nhật Bản, đến Châu u hay kiểu Ý… nhưng vẫn có nét đặc trưng riêng.

Đối với các bạn trẻ nằm vùng TikTok thì Vĩnh Thích Ăn Ngon (Hồ Khắc Vĩnh) là cái tên không quá mới lạ. Chàng trai sinh năm 1998 sở hữu kênh TikTok 1,1 triệu người theo dõi, chuyên lân la các con phố để giới thiệu đến khán giả trải nghiệm về các món ăn, quán uống giá cả phải chăng mà cũng không kém phần thú vị. Để lựa chọn ra một địa điểm thật sự rực rỡ trong năm qua Vĩnh cũng khá đắn đo, và giữa hàng loạt chuỗi thương hiệu mới thì anh chàng đề cử ngay chuỗi quán nước 24 giờ được giới trẻ Sài thành yêu thích, đó là Three O’clock.

Cậu bạn bật mí rằng Three O’clock vốn không phải là một thương hiệu quá mới lạ, song đến khoảng 2 năm trở lại đây quán cà phê này đã ngày một trở nên nổi tiếng. Không chỉ có không gian độc đáo, tọa lạc toàn những vị trí đắc địa mà 3 o’clock còn đầu tư cả những sản phẩm định vị thương hiệu như ly giữ nhiệt. Với thị trường ly merchandise như hiện nay ít thương hiệu nào có thể vượt mặt các “ông lớn”, tuy nhiên việc Three O’clock tạo được tiếng vang khi tặng những chiếc ly vô cùng khác biệt so với thị trường đã càng chứng minh sức hút của quán cà phê này với giới trẻ.

Những người nghiện đi cà phê hẳn không thể bỏ qua việc follow Điêu Minh Trí, blogger chuyên review các quán cà phê với tên gọi “Đi cùng Trí”. Dù mới nổi lên cách đây không lâu nhưng Minh Trí đã mới trở nên thu hút qua bức hình review được chỉnh sửa kỹ lưỡng, đồng nhất, và là "gương mặt thân quen" với những tín đồ ăn uống Hà Nội. Nói về những thương hiệu, quán cà phê “dám rực rỡ” trong năm nay, Minh Trí đã vote ngay Cà phê muối chú Long. Anh chàng cho biết, tuy chỉ là chiếc quầy bán cà phê nhỏ nhưng trong thời gian ngắn kể từ khi khởi nghiệp chú Long đã có rất nhiều chi nhánh, còn tạo nên cơn sốt cà phê muối viral khắp nơi. Thêm nữa, câu chuyện khởi nghiệp xe cà phê muối ở độ tuổi U60 của chú Long tại TPHCM đang truyền động lực cho rất nhiều người trẻ.

Qua những chia sẻ, đánh giá của cộng đồng Food Blogger, có thể thấy Katinat Saigon Kafe và Phê La nhận được nhiều phản hồi tích cực, những chuỗi cà phê này đều được đánh giá là thương hiệu có sự phát triển mạnh mẽ và bứt phá nhất trong năm qua. Chắc chắn, với danh sách của những “cố vấn ăn chơi” trên, bạn sẽ có thêm cho mình những cái tên ưng ý để ghi vào sổ tay ăn uống. Và nếu như một góc quen thuộc nào đó mà bạn hay ngồi cũng nằm trong danh sách này, biết đâu trong lần ghé tới tiếp theo bạn sẽ tìm được thêm những trải nghiệm đầy mới mẻ.