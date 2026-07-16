Quân A.P, hoa hậu Thanh Thuỷ, Võ Điền Gia Huy nổi bật tại sự kiện của OLAY

Quân A.P, hoa hậu Thanh Thuỷ, diễn viên Võ Điền Gia Huy cùng các KOLs "đổ bộ" sự kiện ra mắt sản phẩm mới của OLAY tại TTTM Thiso Mall Sala (TP.HCM) ngày 3-5/7.

OLAY vừa tổ chức chuỗi sự kiện "OLAY Atelier – Cắt Gọn Chu Trình Da Xinh Hoàn Hảo" tại TTTM Thiso Mall Sala (TP.HCM) ngày 3 - 5/7/2026, đánh dấu sự ra mắt sản phẩm kem dưỡng sáng da chống nắng OLAY Super SPF50+. Với sự tham gia của ca sĩ Quân A.P cùng các khách mời bao gồm diễn viên, hoa hậu, các chuyên gia da liễu và những nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, sự kiện mang đến không gian kết nối giữa khoa học chăm sóc da và trải nghiệm tương tác dành cho người tiêu dùng.

Trong khuôn khổ sự kiện, ca sĩ Quân A.P đem đến những phút giây giao lưu sôi động và gần gũi cho người hâm mộ. Anh nhanh chóng chinh phục khán giả bằng giọng ca ngọt ngào qua các ca khúc như "Lửa gần rơm" và "You are my crush". Nam ca sĩ còn gây ấn tượng với bản mashup "Bông hoa đẹp nhất - Ai là người thương em", khiến khán giả vô cùng phấn khích và tận hưởng theo điệu nhạc.

Ca sĩ Quân A.P đem đến những bản ballad ngọt ngào và màn mashup ấn tượng.

Khuấy động không khí buổi giao lưu, nam ca sĩ sôi nổi tham gia các hoạt động minigame, trải nghiệm trực tiếp sản phẩm và gây xao xuyến với loạt khoảnh khắc gần gũi cùng người hâm mộ.

Anh khuấy động không khí buổi giao lưu cùng người hâm mộ tại sự kiện.

Bên cạnh những tiết mục biểu diễn ấn tượng, nam ca sĩ chia sẻ về tầm quan trọng của việc duy trì một chu trình chăm sóc da hằng ngày, đồng thời truyền cảm hứng sống tự tin, tỏa sáng với một làn da khỏe mạnh và được chăm sóc đúng cách.

Nam ca sĩ hào hứng tham gia hoạt động tạo dáng độc đáo cùng sản phẩm.

Đồng hành cùng chương trình còn có sự góp mặt của Hoa hậu Thanh Thủy, diễn viên Võ Điền Gia Huy, các chuyên gia và KOLs trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp. Các khách mời trải nghiệm không gian xưởng may thủ công OLAY Atelier, nơi mỗi khu vực được "may đo" để phù hợp với hành trình trải nghiệm chăm sóc làn da trực quan, giàu tương tác.

Đồng hành cùng chương trình còn có sự góp mặt của Hoa hậu Thanh Thủy, diễn viên Võ Điền Gia Huy, hot girl Wyn Anh.

Tại các khu vực trải nghiệm, khách tham quan được soi da miễn phí, nhận tư vấn từ đội ngũ chuyên gia và trực tiếp trải nghiệm sản phẩm kem dưỡng OLAY Super SPF 50+.

Khách tham dự trải nghiệm soi da và phân tích tình trạng da miễn phí.

Bên cạnh đó, người chơi được tìm hiểu về các thành phần nổi bật và công nghệ chăm sóc da của sản phẩm và có cơ hội nhận được nhiều phần quà hấp dẫn như máy ảnh, tai nghe.

Người tiêu dùng hào hứng chụp ảnh cùng các phần quà hấp dẫn của chương trình .

Kem dưỡng sáng da chống nắng OLAY Super SPF 50+ là sản phẩm cải tiến mới của thương hiệu chăm sóc da OLAY, giúp đơn giản hóa chu trình chăm sóc da mỗi buổi sáng nhờ sự kết hợp ba công dụng trong một bước: dưỡng da, chống nắng và lớp lót trang điểm.

Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở sự kết hợp giữa các hoạt chất dưỡng da cùng công nghệ chống nắng phổ rộng mà kết cấu vẫn mỏng nhẹ. Không chỉ thay thế nhiều bước trong chu trình buổi sáng, OLAY Super SPF 50+ còn mang đến đồng thời 5 lợi ích gồm dưỡng sáng, cấp ẩm, hỗ trợ tăng độ săn chắc, bảo vệ da trước tác hại của tia UV và tạo lớp lót giúp lớp trang điểm bám mịn tự nhiên. Nhờ các dưỡng chất và kết cấu đột phá, sản phẩm có thể thay thế lớp lót trang điểm, giúp lớp nền bám đều và mịn hơn.

Kem dưỡng sáng da chống nắng OLAY Super SPF 50+ giúp người dùng tối giản các bước chăm sóc da mỗi buổi sáng.

Công thức chứa 5 dưỡng chất gồm Niacinamide, Collagen-Peptide (Palmitoyl Pentapeptide-4), Glycerin, Trehalose cùng các thành phần dưỡng ẩm giúp hỗ trợ cải thiện độ sáng, duy trì độ ẩm, làm dịu da, tăng cường độ săn chắc và cải thiện kết cấu bề mặt làn da. Đồng thời, hệ 5 màng lọc UV phổ rộng với chỉ số SPF 50+ PA++++ giúp bảo vệ da trước tia UVA, UVB và tia UVA bước sóng dài – những tác nhân có thể góp phần gây sạm da và lão hóa sớm. Sản phẩm còn được phát triển với công thức "5 không": không bổ sung hương liệu, cồn, chất tạo màu, kẽm oxit và titan oxit, mang lại cảm giác dễ chịu khi sử dụng và phù hợp với nhiều loại da.

Anh Tôn Trọng Tín, Quản lý cấp cao Ngành hàng và Nhãn hàng Chăm sóc da P&G Việt Nam, chia sẻ: "Người tiêu dùng ngày càng kỳ vọng một sản phẩm vừa tinh gọn, vừa hiệu quả để tiết kiệm thời gian cho chu trình chăm sóc da mỗi buổi sáng. Xuất phát từ nhu cầu đó, kem dưỡng sáng da chống nắng OLAY Super SPF 50+ được phát triển như một giải pháp 3 trong 1, kết hợp dưỡng da chuyên sâu, chống nắng phổ rộng và lớp lót trang điểm trong cùng một sản phẩm. Sản phẩm là minh chứng cho cam kết không ngừng đổi mới của OLAY trong việc phát triển các giải pháp chăm sóc da cải tiến, hiệu quả, giúp người dùng đơn giản hóa chu trình chăm sóc da hằng ngày mà vẫn duy trì làn da khỏe mạnh, rạng rỡ."

Sản phẩm OLAY Super SPF50+ hiện đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của thương hiệu trên các nền tảng thương mại điện tử toàn quốc.

(*) Đơn vị chịu trách nhiệm công bố sản phẩm OLAY Super SPF50+: CÔNG TY TNHH PROCTER & GAMBLE VIỆT NAM, địa chỉ: Khu Công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hòa, TP.HCM.