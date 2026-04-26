Quần áo cho vào máy giặt là quần áo khô hay quần ướt mới đúng? Nhà sản xuất đưa đáp án

Máy giặt là thiết bị quen thuộc trong hầu hết mọi gia đình hiện nay, nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng sao cho đúng. Ngay cả việc tưởng như rất đơn giản như cho quần áo vào máy giặt cũng có một nguyên tắc quan trọng mà nhiều người dễ bỏ qua.

Công suất kg ghi trên máy giặt: Tính theo quần áo khô

Khi mua máy giặt, người dùng thường thấy các thông số như 7kg, 8kg, 10kg hay 12kg. Nhiều người cho rằng đây là lượng quần áo tối đa có thể cho vào lồng giặt trong mọi trạng thái, dù đồ đang khô, ẩm hay ướt. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của nhiều nhà sản xuất, con số này được tính dựa trên khối lượng quần áo khô, không phải quần áo đã thấm nước.

Samsung giải thích, dung tích máy giặt là khối lượng đồ giặt khô mà máy có thể xử lý trong một chu trình. LG cũng nêu rõ, chỉ số kg trên máy giặt thể hiện trọng lượng tối đa của quần áo khô. Đây là chi tiết quan trọng, bởi cùng một lượng quần áo nhưng khi bị thấm nước, trọng lượng thực tế có thể tăng lên đáng kể.

Một chiếc khăn tắm khi khô có thể khá nhẹ, nhưng sau khi ngấm nước lại trở nên nặng hơn nhiều. Tương tự, quần jeans, áo khoác, chăn mỏng hoặc các loại vải cotton dày cũng có thể khiến tổng tải giặt tăng nhanh khi ướt. Nếu người dùng vẫn nhồi đầy lồng giặt như khi đồ còn khô, máy có thể phải hoạt động quá sức.

Điều này không có nghĩa mọi món đồ đều phải khô hoàn toàn trước khi cho vào máy giặt. Cách hiểu đúng là: máy giặt có thể giặt đồ ướt, nhưng khi ước lượng lượng đồ cho vào máy, người dùng cần nhớ rằng công suất của máy được tính theo quần áo khô.

Đồ ướt vẫn giặt được, nhưng đừng để máy quá tải

Trong sinh hoạt hằng ngày, việc cho đồ ướt vào máy giặt là điều khó tránh. Quần áo dính mưa, khăn tắm ẩm, đồ bơi, đồ tập thể thao thấm mồ hôi hoặc quần áo trẻ nhỏ đều có thể cần được làm sạch sớm. Với những loại đồ này, giặt ngay thường tốt hơn việc vo tròn rồi để lâu trong giỏ kín, vì môi trường ẩm dễ sinh mùi khó chịu.

Persil khuyến cáo không nên để quần áo ướt hoặc thấm mồ hôi quá lâu trước khi giặt. Nếu chưa thể giặt ngay, nên treo hoặc trải đồ ra nơi thoáng để khô bớt, thay vì dồn thành đống trong giỏ đồ bẩn.

Vấn đề lớn nhất không nằm ở việc quần áo ướt hay khô, mà nằm ở tình trạng ướt sũng và quá tải. Khi quần áo đang giữ quá nhiều nước, trọng lượng thực tế của mẻ giặt tăng lên. Nếu cùng lúc cho nhiều khăn dày, quần jeans hoặc áo khoác vào lồng giặt, máy dễ bị mất cân bằng khi quay vắt.

Theo Whirlpool, một trong những nguyên nhân khiến quần áo vẫn sũng nước sau chu trình giặt là do máy bị quá tải hoặc tải giặt phân bố không đều. Khi đó, máy có thể giảm hiệu quả vắt, rung lắc mạnh, phát tiếng ồn lớn hoặc mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành chu trình.

Với đồ đang ướt nhiều, người dùng nên vắt bớt nước nếu có thể, chia nhỏ mẻ giặt và tránh gom quá nhiều món đồ nặng vào cùng một lần. Nếu máy rung mạnh bất thường, nên tạm dừng để phân bố lại quần áo trong lồng giặt.

Xử lý quần áo trước khi giặt thế nào để máy chạy hiệu quả hơn?

Để máy giặt hoạt động hiệu quả, an toàn và tiết kiệm hơn, bước chuẩn bị trước khi bấm máy cũng rất quan trọng.

Trước hết, nên phân loại quần áo theo màu sắc, chất liệu và mức độ bẩn. Đồ trắng, đồ sáng màu nên tách khỏi đồ tối màu hoặc đồ dễ phai. Đồ mỏng, đồ len, đồ ren, đồ có khóa kéo, hạt trang trí hoặc phụ kiện kim loại nên được giặt riêng hoặc cho vào túi giặt để hạn chế hư hỏng.

Người dùng cũng cần kiểm tra kỹ túi áo, túi quần trước khi cho vào máy. Tiền xu, chìa khóa, giấy ăn, kẹp tóc hoặc vật kim loại nhỏ có thể làm xước lồng giặt, mắc vào gioăng cao su, gây tắc bộ lọc hoặc làm rách quần áo. Với quần áo có khóa kéo, nên kéo khóa lại; với dây rút, dây lưng hoặc móc kim loại, nên buộc gọn để tránh xoắn rối.

Với các vết bẩn rõ như bùn đất, dầu mỡ, thức ăn, vệt mồ hôi ở cổ áo hoặc vùng nách áo, nên xử lý sơ trước khi giặt. Việc giũ bớt bùn đất khô, xả qua bằng nước lạnh hoặc chấm chất giặt tẩy phù hợp lên vết bẩn giúp máy làm sạch tốt hơn, giảm nguy cơ phải giặt lại.

Bên cạnh đó, không nên giặt quá ít đồ vì mỗi chu trình vẫn tiêu tốn điện, nước và thời gian. Nhưng cũng không nên nhồi quá đầy. Lồng giặt cần có khoảng trống để quần áo đảo đều, nước và chất giặt tẩy lưu thông tốt.

Tóm lại, quần áo cho vào máy giặt không bắt buộc phải là đồ khô hoàn toàn. Đồ ướt, đồ ẩm vẫn có thể giặt nếu cần xử lý ngay. Tuy nhiên, công suất máy giặt được nhà sản xuất tính theo khối lượng quần áo khô. Vì vậy, điều quan trọng là không cho quá nhiều đồ ướt sũng vào máy, đồng thời xử lý quần áo đúng cách trước khi giặt để máy vận hành êm hơn, sạch hơn và tiết kiệm hơn.