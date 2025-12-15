Quá khứ của "truyền nhân" Ánh Viên

Nguyễn Quang Thuấn (SN 2006) – em trai của cựu kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên – là cái tên nhận được nhiều sự chú ý sau khi giành Huy chương vàng nội dung 400m hỗn hợp nam tại SEA Games 33, góp phần mang về tấm HCV thứ 23 cho đoàn thể thao Việt Nam.

Thành tích này không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Quang Thuấn, mà còn khiến công chúng tò mò hơn về quá khứ và hành trình phía sau của nam vận động viên trẻ.

Quang Thuấn giành HCV SEA Games 33

Rất nhanh sau đó, trên nền tảng mạng xã hội cá nhân, "tiểu tiên cá" gây chú ý chia sẻ hình ảnh, chia sẻ trong quá khứ của Quang Thuấn lên TikTok, hiện đang thu về hơn 3,2 triệu lượt xem.

Tại đây, Ánh Viên chia sẻ một đoạn trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Đồng Tháp khi được hỏi về thần tượng: "Đó là chị hai con (Ánh Viên - pv). Con muốn được giống như chị hai, có nhiều huy chương".

Và đến nay, khi bước sang tuổi 19, ước mơ thuở nhỏ ấy đã trở thành hiện thực với tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. Trước đó, một số thành tích đáng nể của Quang Thuấn có thể kể đến như: HCB nội dung 400m hỗn hợp ở Sea Geams 31 hay HCB ở Sea Games 32,...

Clip quá khứ của Quang Thuấn viral. Nguồn: Ánh Viên.

Ánh Viên cũng có những chia sẻ đầy sự thấu hiểu, xúc động về em trai: "Chị biết em đã trải qua những gì. Suốt 10 năm qua, em đã cố gắng không ngừng, và hôm nay mọi nỗ lực của em cuối cùng cũng được đền đáp. Chị và gia đình thật sự tự hào về em. Cố lên nhé, hành trình của em chỉ mới bắt đầu. Và chị tin, những điều tốt đẹp nhất vẫn đang chờ em ở phía trước".

Bên dưới bài đăng, nhiều người bình luận khen ngợi em trai Ánh Viên, truyền thống gia đình và ủng hộ cậu bạn phát triển hơn trong chặng đường sắp tơi - nối bước người chị huyền thoại của mình. "Đúng là con nhà nòi", "2 chị em làm tôi rưng rưng nước mắt. Quang Thuấn đã nổ lực gấp bội để không là cái bóng của Ánh Viên", "Trời cái video xứng đáng để đời, nói được làm được như này chứng tỏ em ấy đã nỗ lực rất nhiều", "Gen nhà này đỉnh, quá mê luôn rồi. Mặt hai chị em cũng giống nhau quá",... là những bình luận của cư dân mạng.

Khác với người chị của mình, Quang Thuấn khá kín tiếng trên mạng xã hội. Anh chỉ mới bắt đầu sử dụng TikTok từ tháng 7 vừa qua, chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện và sinh hoạt gắn với bơi lội. Phần tiểu sử ngắn gọn: “Hãy cứ bơi tới khi không thể bơi nữa” phần nào phản ánh tinh thần kỷ luật và quyết tâm theo đuổi con đường thể thao đỉnh cao của nam vận động viên.

Quang Thuấn thần tượng chị gái.

Trên trang cá nhân, Quang Thuấn cũng không giấu sự ngưỡng mộ dành cho chị gái khi chỉ theo dõi duy nhất Ánh Viên. Thậm chí, trước những lời khen ngoại hình, anh chàng còn trả lời một cách dí dỏm: “Ăn cơm chị Ánh Viên nấu ạ.”

Tương tự Ánh Viên, Quang Thuấn cũng được ông nội rèn luyện từ nhỏ. Khi 8 tuổi, anh được đưa vào lò đào tạo chuyên nghiệp rồi tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ theo đúng con đường của chị gái nổi tiếng. Hiện tại, anh là vận động viên bơi lội thuộc Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Anh chàng được mệnh danh là "hot boy" của làng bơi lội. Quang Thuấn gây ấn tượng với thân hình 6 múi do chăm chỉ luyện tập, gương mặt điển trai và thư sinh, cùng bờ vai rộng.

Mặc dù hay bị so sánh với Ánh Viên, nhưng thực ra hai chị em lại rất thương nhau. Quang Thuấn từng tiết lộ hai chị em thường xuyên nói chuyện với nhau. Nếu có việc gì vui thì anh chàng cũng toàn kể cho chị hai (Ánh Viên) đầu tiên, rồi mới tâm sự với gia đình.

"Tôi không bị áp lực mà rất là vui và hãnh diện vì là em trai của chị Ánh Viên. Dù có không được nhắc tên nhưng mọi người đã luôn nhớ tôi là em trai của một VĐV đã từng gặt hái rất nhiều thành tích. Với bản thân tôi, những điều chị Viên làm được rất đáng nể còn tôi cũng chỉ mới có thời gian ngắn với bơi lội nên tôi sẽ phải phấn đấu và cố gắng từng ngày.

Tôi không nghĩ là sẽ phải làm được cho bằng chị, bản thân tôi biết mình ở đâu và làm được những gì. Nhưng tôi luôn tự nhủ sẽ phải làm hết khả năng khi mình đã lựa chọn con đường này để không phải hối tiếc điều gì", Quang Thuấn từng chia sẻ với chúng tôi về vấn đề thường xuyên được so sánh với chị hai - Ánh Viên.

Khi có thời gian rảnh, Quang Thuấn sẽ dành thời gian để vẽ tranh. Anh chàng cũng từng tiết lộ sẽ đi học đại học để theo đuổi việc vẽ. Sau khi giải nghệ, Thuấn có mong muốn mở một quán trà sữa vì quá thích uống, nhưng gần thi đấu không được uống nhiều để giữ sức khoẻ.