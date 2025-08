Tính đến thời điểm hiện tại, Em Xinh Say Hi đã chạy được 9 tập, đi được hơn nửa chặng đường. Trong giai đoạn nước rút về đích, những nhân tố all-rounder hay sáng giá cho đội hình chiến thắng đang dần lộ diện. Bên cạnh những cái tên còn gây tranh cãi gần đây như LyHan, Miu Lê, Tiên Tiên, Châu Bùi… loạt cái tên đang được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện có thể kể đến MaiQuinn, 52Hz, Orange, Lamoon…

MaiQuinn có lẽ là trường hợp được chú ý nhất hiện nay. Bước chân vào Em Xinh với tư cách Á quân Giọng Hát Việt 2017, cô nàng vẫn chưa thực sự để lại ấn tượng nào trước khi gây sốt visual qua stage Gã Săn Cá. Nhờ hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên MXH, MaiQuinn dần được công nhận ở ngoại hình lẫn tài năng - “trọn gói” nhan sắc, giọng hát, nhạc cụ, vũ đạo. Dân tình cảm thấy vẫn còn nhiều điều để khai thác từ MaiQuinn và đã nhanh chóng “đào” lại quá khứ “dây dưa” với 1 Anh Trai Say Hi.

Cụ thể, MaiQuinn (lúc đó là Hiền Mai) xuất hiện trong tập 70 Tỏ Tình Hoàn Mỹ với tư cách thí sinh. Nữ ca sĩ tiết lộ đã lỡ “cảm nắng” 1 chàng trai từ khá lâu nên quyết định lên sóng truyền hình để thổ lộ tình cảm, dù chưa từng gặp gỡ trực tiếp. Khi đưa ra con số 39 - gợi ý đến ngày sinh 3/9 - MaiQuinn khiến khán giả bất ngờ vì nhanh chóng nhận ra nhân vật cô nhắm đến không ai khác ngoài Hải Đăng Doo.

MaiQuinn và Hải Đăng Doo từng tham gia chương trình hẹn hò Tỏ Tình Hoàn Mỹ

Để lấy lòng nhà trai, MaiQuinn đã chuẩn bị sân khấu đậm màu sắc Trung Thu với đèn lồng, bánh và trà để tạo nên màn tỏ tình ấm áp, ngọt ngào. Khi Hải Đăng Doo chia sẻ sở thích ăn bánh Trung thu nhưng lại "né" nhân thập cẩm, Hiền Mai lập tức tranh thủ cơ hội để "thả thính": “Dù thuộc team nào thì Đăng vẫn ở trong tim Mai”. Lời bày tỏ đáng yêu ấy khiến nam chính không giấu nổi sự bối rối và đỏ mặt vì ngượng ngùng.

Cô cho biết mình thường xuyên theo dõi những video nam chính thường đăng tải cùng gia đình trên MXH. Chính sự gần gũi, thân thiện và tràn đầy tiếng cười đã khiến MaiQuinn rung động. Dù rất yêu thương bố mẹ, nhưng do sự khác biệt trong tính cách nên cô hay xảy ra mâu thuẫn, và loay hoay tìm cách thể hiện tình cảm với họ.

Đáp lại tình cảm chân thành từ Hiền Mai, Hải Đăng Doo đã gửi tặng cô một đoạn hát ngắn trong ca khúc mà anh chưa từng công bố trước công chúng. Về phía mình, MaiQuinn đáp lại bằng 1 đoạn hát ca khúc Già Cùng Anh Nếu Anh Cũng Muốn Già Cùng Em. Nữ ca sĩ khoe giọng hát ngọt ngào, truyền cảm, phô diễn khả năng chuyển âm khu mượt mà - xứng danh chiến thần Giọng Hát Việt 2017. Cô cho biết chính tựa đề bài hát đã nói lên tất cả những điều cô mong muốn và hy vọng gửi gắm đến người mình thương.

Hải Đăng Doo từ chối MaiQuinn sau nhiều nỗ lực tán đổ từ nhà gái

Tuy nhiên, khi bước vào thời khắc quyết định, Hải Đăng Doo đã có một lựa chọn khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Anh bày tỏ sự trân quý trước tấm lòng và dũng khí của MaiQuinn, nhưng đồng thời cũng thẳng thắn chia sẻ cảm xúc thật: “Thật sự, Đăng chưa cảm nhận được nhiều tình cảm từ phía Đăng dành cho Mai. Đăng không muốn đồng ý ra về với một người mà mình không rung động vì như thế sẽ rất vô trách nhiệm”. Anh cho biết mình chưa có cảm giác muốn che chở hay trao đi tình yêu trọn vẹn, bởi trái tim vẫn chưa thực sự rung động trong khoảnh khắc này.

Người hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ xen lẫn thích thú khi biết được cặp Em Xinh và Anh Trai này đã từng có mối quan hệ quen biết trong quá khứ. Sự dũng cảm và chủ động của MaiQuinn cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. So với ngoại hình hiền lành, nữ tính vài năm trước, không ít khán giả phải tấm tắc khen ngợi nữ ca sĩ đã thăng hạng nhan sắc lên vài phần. MaiQuinn được ví von là “mỹ nhân ngư” vì sắc vóc cực phẩm với mái tóc vàng nổi bật và khí chất quyến rũ.

Maiquinn, tên thật là Nguyễn Hiền Mai, sinh năm 1998 tại Phú Thọ. Cô được đào tạo nghệ thuật bài bản và sớm bộc lộ niềm đam mê ca hát từ nhỏ, tham gia hoạt động nghệ thuật tại Cung văn hóa thiếu nhi. Maiquinn đã tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi khi giành ngôi Á quân cuộc thi Giọng Hát Việt năm 2017, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Noo Phước Thịnh. Tại cuộc thi này, Maiquinn gây ấn tượng với giọng hát nội lực, phong cách biểu diễn tự tin và khả năng làm chủ sân khấu tốt

Sau Giọng Hát Việt, Maiquinn tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật, chăm chỉ ra nhạc nhưng chưa gây tiếng vang lớn. Nữ ca sĩ từng có màn chào sân tại Anh Trai Say Hi với bản demo Chân Thành vô cùng được yêu thích. Ngoài ca hát, Maiquinn còn được biết đến với khả năng sáng tác và là một thành viên năng động trong "Hội bạn Thảo Điền" cùng LyHan và Dương Domic.