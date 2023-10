Puka cuối cùng đã hé lộ dòng "mật mã" với Gin Tuấn Kiệt, lí do giấu quyết giấu trước thềm ngày cưới là gì?

Sau 4 năm hẹn hò nhưng chỉ úp mở mối quan hệ trước công chúng, Puka và Gin Tuấn Kiệt thông báo tin hỷ hồi đầu tháng 9. Hôn lễ quy tụ nhiều nghệ sĩ của cặp đôi sẽ diễn ra vào đầu tháng 11 tới. Trong thời gian yêu đương kín tiếng, Puka thường xuyên khoe được đàng trai làm điều lãng mạn nhưng quyết giấu một chi tiết. Cụ thể, trước đây trên bánh, hoa hay bất kì thiệp mừng nào thì Puka cũng che mất 1 chữ liên quan đến cách xưng hô của cả hai. Thậm chí, vào ngày 20/10 vừa qua, dù đám cưới cận kề nhưng Puka vẫn không để lộ thông tin này.

Giữa lúc cư dân mạng tò mò, Puka đã chính thức lên tiếng nói rõ lí do vì sao vẫn che 1 chữ trên bó hoa chúc mừng do Gin Tuấn Kiệt tặng. Theo đó, nữ diễn viên thừa nhận là do thói quen suốt 4 năm qua nên quên đi việc cả hai đã công khai mối quan hệ. Bà xã tương lai của Gin Tuấn Kiệt "dở khóc dở cười" giải thích: " Ờ ha, sao tui vẫn che vậy. Thói quen mấy bà ơi". Không nằm ngoài dự đoán của cư dân mạng, dòng "mật mã" của Gin Tuấn Kiệt và Puka chính là "Cục vợ". Hoá ra từ lúc mới hẹn hò, nam ca sĩ đã dành những lời ngọt ngào, cách gọi âu yếm dành cho Puka.

Puka khoe hoa do chồng sắp cưới tặng nhưng vẫn dùng 1 trái tim để che đi cách xưng hô của cả hai

Sau khi netizen để lại hàng loạt bình luận thắc mắc, chính chủ lên tiếng cho biết do thói quen nên quên mất chuyện sắp cưới

Đúng như dự đoán của "thánh soi", từ được Puka che suốt những năm qua là "Cục vợ"

Suốt 4 năm yêu nhưng không công khai, Gin Tuấn Kiệt đã gọi Puka là vợ