Profile 23 cô gái kim cương của đội tuyển nữ Việt Nam viết lịch sử tại World Cup 2023

Trung vệ Lê Thị Diễm My sinh năm 1996, chiều cao 1,60 m, cân nặng 53 kg. Ở tuổi 26, Diễm My là thủ quân của đội nữ Than Khoáng sản Việt Nam. Cô là cầu thủ có khả năng tranh chấp 1-1 hiệu quả, bọc lót tốt cho đồng đội