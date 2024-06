Producer thân thiết "gương vỡ lại lành" với MCK sau nghi vấn "toang" vì chuyện tiền bạc?

Hôm qua, producer Lope Phạm khiến rap fan xôn xao khi chia sẻ đoạn clip anh đang nghe ca khúc cũ do MCK thể hiện, anh đảm nhiệm vai trò sản xuất. Lope Phạm không phải là tên tuổi xa lạ mà chính là producer đứng sau thành công của album 99% của MCK, album đã xuất sắc giành chiến thắng hạng mục Album của năm tại WeChoice Awards 2023 . Tuy nhiên, thời gian qua MCK và Lope Phạm dính nghi vấn "cạch mặt" vì câu chuyện tiền nong.

Chính vì thế, ngay khi thấy đoạn story của Lope Phạm, rất nhiều khán giả vui mừng cho rằng cả MCK và Lope Phạm đã dàn xếp được mâu thuẫn, "gương vỡ lại lành". Đồng thời nhiều người cũng bắt đầu lạc quan hơn, nghĩ đến chuyện sắp có sản phẩm của cả 2 chuẩn bị ra lò.

Đoạn story của Lope Phạm với nhạc MCK khiến netizen vui mừng.

Tuy nhiên, không để rap fan... vui mừng được thêm, Lope Phạm đã có status thứ hai khẳng định: "Cái clip đấy là từ 2 năm trước, đăng với mục đích hoài niệm. Em xin rút kinh nghiệm từ nay em không đăng linh tinh, hoài niệm vớ vẩn lên đây nữa ạ!".

Cách Lope Phạm đáp trả hằn học trước đoạn story chứa nhạc của MCK khiến rap fan thêm lần nữa bị "dập tắt" niềm tin. Nhiều người cho rằng mâu thuẫn giữa Lope Phạm và MCK hẳn còn rất lớn đến mức anh khó chịu ra mặt khi bị gán ghép lại với người đồng đội cũ.

Lope Phạm đáp trả trước nghi vấn "gương vỡ lại lành" với MCJ.

Trước đó, vào tối 8/5, cả cộng đồng mạng xôn xao trước loạt status cực căng của producer Lope Phạm gửi trực tiếp đến MCK. Trong bài đăng trên Instagram, Lope Phạm đăng tải dòng trạng thái: "Tôi không cần một người bạn giả dối như thế". Đi kèm với đó là đoạn nhạc của bài rap Not Like Us từ Kendrick Lamar, là track diss mà Kendrick gửi đến Drake trong cuộc "đại chiến" chấn động giới rap toàn cầu những ngày qua. Điều này làm dấy lên nghi vấn về việc Lope Phạm có mâu thuẫn với những "người anh em" của mình.

Lope Phạm "không cần người bạn giả tạo".

Như để khẳng định cho mâu thuẫn của mình, Lope Phạm tiếp tục đăng đoạn story lên Instagram, gọi thẳng tên Nghiêm Vũ Hoàng Long - tức rapper MCK. Anh viết: "Không trả lời tất cả câu hỏi liên quan đến Nghiêm Vũ Hoàng Long, MCK hay tất cả vấn đề liên quan đến album". Kèm với đó là bức ảnh Lope Phạm cầm nhiều tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng. Điều này càng làm dấy lên nghi vấn của khán giả về việc Lope Phạm và MCK đang có mâu thuẫn, và lí do có thể liên quan đến chuyện tiền bạc.

Lope Phạm đăng đàn trực tiếp nhắc đến MCK.

Lope Phạm sinh năm 2000, là cháu họ của diva Hồng Nhung. Anh chàng từng nhận được sự chú ý của giới trẻ với một số sản phẩm âm nhạc cùng E.P cá nhân. Cho đến năm 2023, chàng producer Lope Phạm thực hiện dự án album đầu tay của MCK mang tên 99% đã ngay lập tức khiến sản phẩm trở thành hiện tượng. Thậm chí 8/16 ca khúc trong album này đều xuất sắc lọt top thịnh hành. Có thể nói, Lope Phạm chính là producer thế hệ mới khi tạo nên những dấu ấn âm nhạc không chỉ của riêng mình mà còn của các nghệ sĩ khác.