PPA Thâm Quyến chốt hạt giống, Việt Nam có 4 tay vợt

Chặng Thâm Quyến của PPA Tour Asia 2026 sẽ diễn ra từ 20 đến 23 tháng 8 quy tụ dàn hạt giống mạnh của châu Á.

Ban tổ chức PPA Tour Asia đã công bố danh sách hạt giống toàn bộ 5 nội dung của giải PPA Thâm Quyến, Trung Quốc từ 20 đến 23 tháng 8. Giải thuộc phân hạng 500 trong hệ thống điểm đã hợp nhất giữa PPA Tour Asia và Carvana PPA Tour từ đầu năm 2026, nên toàn bộ điểm giành được ở đây tính thẳng vào bảng xếp hạng thế giới.

Pickleball Việt Nam có 4 tay vợt được xếp hạt giống, con số đáng chú ý nhất của bảng công bố lần này. Ở nội dung đơn nam, Trương Vinh Hiển đứng hạt giống số 5. Tay vợt trẻ luôn là niềm hy vọng vàng của Việt Nam tại PPA Asia, Vinh Hiển từng chiến thắng tay vợt số 2 thế giới Federico Staksrud ở Hà Nội hồi tháng 4 cũng như vô địch đơn nam PPA Kuala Lumpur tháng 5 năm nay.

Ở nội dung đôi nam, Vinh Hiển cũng có mặt cùng với Đỗ Minh Quân ở bảng hạt giống. Tuy nhiên cặp đôi đương kim vô địch PPA Asia lại chỉ được xếp hạng số 6, đứng trước họ trên bảng xếp hạng hạt giống đều là những tay vợt đến từ PPA Mỹ.

Ở nội dung đơn nữ, hai tay vợt Việt Nam nằm liền kề nhau trong top 6. Ken Tâm giữ hạt giống số 5, cô từng leo tới hạng 7 châu Á và hạng 79 thế giới sau chuỗi giải tại Mỹ trong chương trình UPA Asia Trailblazers. Ngay dưới cô là Sophia Phương Anh ở hạt giống số 6, gương mặt trẻ nổi bật của pickleball Việt Nam với bộ sưu tập huy chương ở các giải khu vực và thế giới.

Các VĐV đến từ Mỹ cũng góp mặt khá nhiều tại giải lần này. Nổi tiếng nhất có lẽ là Collin Johns, anh trai của tay vợt số 1 thế giới Ben Johns là hạt giống số 2 ở nội dung đôi nam khi bắt cặp cùng Len Yang. "Thầy quốc dân" Zane Navratil cũng sẽ có mặt ở Thâm Quyến, tay vợt Mỹ là hạt giống số 5 ở nội dung đôi nam, anh đứng cặp với Grayson Goldin.

Các tay vợt hàng đầu châu Á cũng có mặt, Chao Yi Wang của Đài Loan đang đứng trong top 11 đơn nữ thế giới và thống trị bảng hạt giống với vị trí số 1 ở cả đơn nữ, đôi nữ lẫn đôi nam nữ. Jack Wong, chủ nhân 6 huy chương vàng đơn quốc tế PPA trong hai năm, là hạt giống số 3 đơn nam và số 1 đôi nam khi đứng cặp Eunggwon Kim của Hàn Quốc. Yufei Long của Trung Quốc, người dẫn đầu bảng điểm PPA Tour Asia mùa 2026, là hạt giống số 3 đơn nữ.