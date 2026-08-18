Một trụ cột của ĐT Việt Nam bất ngờ bị chấn thương trước trận với Malaysia trên sân Mỹ Đình

Đội tuyển Việt Nam gặp vấn đề về nhân sự trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.

Chiều ngày 18/8, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập làm quen sân thi đấu chính thức Mỹ Đình để hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận bán kết lượt về AFF Cup 2026 gặp đối thủ Malaysia vào lúc 20h00 ngày 19/8. Dù phải tập luyện dưới cơn mưa tầm tã, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn thể hiện sự tập trung cao độ, sẵn sàng cho một kịch bản "thủy chiến" quyết liệt nhằm bảo vệ lợi thế và giành tấm vé bước vào trận chung kết.

Tuyển Việt Nam làm quen sân Mỹ Đình chiều nay

Buổi tập của đội tuyển Việt Nam bắt đầu từ 16h45 trong thời tiết khá ngột ngạt khi mây đen liên tục kéo đến phủ kín khu vực sân Mỹ Đình. HLV Kim Sang-sik là người đầu tiên bước ra sân, đi dạo một vòng quanh mặt cỏ để kiểm tra điều kiện thi đấu trước khi các học trò hoàn tất khâu chuẩn bị. Ngay sau đó, toàn đội nhanh chóng hội quân, thực hiện các bài tập khởi động và làm nóng dưới sự hướng dẫn của HLV thể lực.

Đáng chú ý, buổi tập ghi nhận tổn thất nhân sự đột ngột khi hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ không thể tham gia tập luyện chung cùng toàn đội. Cầu thủ thuộc biên chế Nam Định bị đau ở chân, chỉ có thể mang tất và đi bộ nhẹ nhàng bên hành lang cánh cùng HLV Kim Sang-sik và đội ngũ y tế. Với tình hình hiện tại, khả năng ra sân của Văn Vĩ ở trận tái đấu quan trọng này vẫn còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, ban huấn luyện tuyển Việt Nam vẫn giữ sự chủ động khi trong tay HLV Kim Sang-sik còn nhiều phương án thay thế chất lượng ở vị trí hậu vệ trái như Đoàn Văn Hậu hay Nguyễn Nhật Minh.

Văn Vĩ bất ngờ gặp vấn đề về chân

Văn Vĩ không thể hoàn thành buổi tập

Sau 15 phút mở cửa cho truyền thông tác nghiệp, tuyển Việt Nam bước vào phần tập luyện chiến thuật kín. Đúng lúc này, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống sân Mỹ Đình. Mặc dù thời tiết bất lợi, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn kiên trì dầm mưa luyện tập suốt hơn một tiếng đồng hồ. Đây được xem là bài test thực địa vô cùng bổ ích, bởi theo dự báo thời tiết, trận bán kết lượt về diễn ra vào lúc 20h00 ngày 19/8 tại Hà Nội nhiều khả năng cũng sẽ xuất hiện mưa lớn. Việc chủ động thích nghi với điều kiện "thủy chiến" giúp các tuyển thủ rèn luyện cảm giác bóng cũng như phương án tác chiến phù hợp trên mặt sân trơn trượt.

Bất chấp cơn mưa nặng hạt và nguy cơ chấn thương do trơn trượt, không khí buổi tập của toàn đội vẫn diễn ra đầy hứng khởi và quyết tâm. Mọi vị trí đều nỗ lực hoàn thành giáo án chiến thuật đề ra, hướng tới mục tiêu đánh bại Malaysia một lần nữa để chính thức ghi tên mình vào trận chung kết AFF Cup 2026.