Xác định đội bóng đầu tiên vào chung kết ASEAN Cup 2026

Tuyển Thái Lan đánh bại 4-3 Singapore, giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026.

Dù để thua 1-2 trước đội khách Singapore trong trận bán kết lượt về diễn ra vào tối 18/8, tuyển Thái Lan vẫn chính thức điền tên mình vào trận chung kết ASEAN Cup 2026 nhờ chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận.

Thái Lan vào chung kết ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Changsuek)

Nắm trong tay lợi thế quá lớn từ chiến thắng 3-1 ở trận lượt đi, "Voi chiến" bước vào cuộc tái đấu trên chảo lửa Rajamangala với tâm lý vô cùng thoải mái. Trái lại, đội tuyển Singapore ở thế chân tường buộc phải đẩy cao đội hình tấn công ngay từ những phút đầu tiên nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược thế cờ. Dù nỗ lực tạo ra sức ép, nhưng phải đến những giây cuối cùng của hiệp một, đại diện đảo quốc sư tử mới cụ thể hóa được cơ hội. Phút 45, tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Harhys Stewart đã chớp thời cơ dứt điểm chính xác vào lưới trống, mở tỷ số 1-0 cho Singapore và thắp lại hy vọng mong manh trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, Thái Lan lập tức xốc lại đội hình, kiểm soát bóng nhiều hơn nhằm thiết lập lại trật tự. Phút 61, bước ngoặt của hiệp đấu xuất hiện khi đội chủ nhà được hưởng một quả phạt đền. Trên chấm 11m, Kakana Khamyok không mắc bất cứ sai lầm nào, lạnh lùng đánh bại thủ thành đội khách để gỡ hòa 1-1. Bàn thắng này tưởng chừng đã đánh sập hoàn toàn ý chí chiến đấu của Singapore, nhưng kịch tính của trận đấu vẫn chưa khép lại. Chỉ vỏn vẹn bốn phút sau, cú dứt điểm đầy quyết đoán của Ryhan Stewart đã đưa bóng đập trúng chân trung vệ Pansa Hemviboon đổi hướng bay thẳng vào lưới nhà, giúp Singapore một lần nữa vươn lên dẫn trước 2-1 trong sự ngỡ ngàng của khán đài.

Trong những phút còn lại, Singapore dốc toàn lực vây hãm khung thành hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa chung cuộc, nhưng hàng phòng ngự Thái Lan đã thi đấu đầy bản lĩnh để phong tỏa mọi ngả đường vào khung thành. Tiếng còi mãn cuộc vang lên khép lại 90 phút rượt đuổi kịch tính. Trận thua ngược 1-2 trên sân nhà là một kết quả có phần đáng tiếc, nhưng chừng đó là đủ để Thái Lan bảo toàn tấm vé đi tiếp. "Voi chiến" sẽ có thời gian nghỉ ngơi để chờ đợi đối thủ của mình trong trận chung kết tranh ngôi vương – đội giành chiến thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Việt Nam và Malaysia.