Phương Linh, Cẩm Ly diện áo dài đọ sắc

Phương Linh hội ngộ Cẩm Ly trước giờ lên đường đến Paris, cả hai diện áo dài nền nã tại HCMC Youth Concert 2026.

Tại sự kiện HCMC Youth Concert 2026, Phương Linh và Cẩm Ly có dịp hội ngộ trong tà áo dài nền nã. Cẩm Ly đảm nhận vai trò MC của chương trình, trong khi Phương Linh tranh thủ xuất hiện trước khi lên đường sang Paris theo lịch trình công tác.

Xuất hiện tại sự kiện, cả hai cùng lựa chọn áo dài mang phong cách thanh lịch, nền nã. Màn hội ngộ của hai nữ nghệ sĩ trở thành một trong những khoảnh khắc đáng chú ý tại buổi công bố chương trình. Sau khi tham dự, Phương Linh nhanh chóng rời đi để kịp chuyến bay sang Paris.

Á hậu Cẩm Ly đảm nhận vai trò làm MC dẫn dắt sự kiện.

Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh được khen ngày càng thăng hạng nhan sắc, cô dự sự kiện sau đó nhanh chóng di chuyển lên đường bay đến Paris cho lịch trình công tác cá nhân.

Trong khi đó, Cẩm Ly tiếp tục đồng hành cùng chương trình với vai trò MC. Nữ nghệ sĩ cũng đang chuẩn bị cho hành trình đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo.

HCMC Youth Concert 2026 là Nhạc hội Thanh niên TP.HCM lần đầu được tổ chức, với chủ đề “Thanh âm Lên đàng”, diễn ra ngày 17-18/10 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đêm concert chính diễn ra tối 18/10, quy tụ các nghệ sĩ như Hồ Ngọc Hà, Phương Mỹ Chi, Lâm Bảo Ngọc và nhiều tên tuổi khác sẽ được công bố sau.

Bên cạnh âm nhạc, chương trình còn có nhiều hoạt động dành cho giới trẻ như đồng diễn nhạc cụ dân tộc với khoảng 1.000-1.500 thanh niên, sinh viên, các talkshow và không gian trải nghiệm văn hóa. Khu vực concert dự kiến phục vụ hơn 10.000 khán giả.

Với quy mô lần đầu tổ chức tại TP.HCM, HCMC Youth Concert 2026 hướng tới việc kết nối âm nhạc, văn hóa và sức trẻ, trở thành một trong những sự kiện đáng chú ý dành cho giới trẻ trong tháng 10.

Ảnh: BTC