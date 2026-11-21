Hai năm không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng đủ để một hành trình được ghi dấu bằng những cuộc gặp gỡ, những tình cảm gắn bó và vô vàn khoảnh khắc đáng nhớ. Với Phương Đông Asahi, dấu mốc hai tuổi còn là cơ hội để tri ân những khách hàng đã tin tưởng, lựa chọn và đồng hành trong suốt thời gian qua.

‏19/11/2024 - 19/11/2026: Hai năm qua những dấu ấn không thể quên‏

‏Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 2 năm đi vào hoạt động, triển lãm ảnh với chủ đề "Đồng hành" đã trở thành điểm dừng chân đặc biệt, đưa cư dân, gia đình và khách hàng cùng nhìn lại hành trình Phương Đông Asahi từ những ngày đầu hình thành đến hiện tại.‏

‏Qua từng khung hình, hành trình ấy được tái hiện bằng những dấu mốc đáng nhớ: Lễ khởi công năm 2022, chương trình trải nghiệm & tham quan đầu tiên dành cho người cao tuổi, nụ cười của những cư dân đầu tiên khi lựa chọn nơi đây làm ngôi nhà chung,... Đó còn là những khoảnh khắc gia đình sum vầy, con cháu từ phương xa trở về thăm ông bà, những tình bạn mới được hình thành, những câu chuyện tình yêu tuổi vàng bền bỉ qua năm tháng.‏

‏Đặc biệt, sự đồng hành còn được thể hiện qua những hình ảnh chăm sóc thường ngày: bác sĩ thăm khám sức khỏe tại phòng, nhân viên chăm sóc tận tình trong từng bữa ăn, giấc ngủ hay những bước chân được nâng niu trên hành trình phục hồi. Bên cạnh đó là những nụ cười rạng rỡ trong các hoạt động câu lạc bộ, chuyến tham quan, sự kiện văn hóa và những trải nghiệm nghỉ dưỡng.‏

‏Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một dấu ấn riêng, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo nên bức tranh chung về hai năm gắn kết giữa Phương Đông Asahi với cư dân, gia đình và khách hàng. Triển lãm không chỉ lưu giữ những gì đã qua, mà còn nhắc nhớ rằng hành trình ấy được làm nên từ sự tin tưởng, sẻ chia và những khoảnh khắc đồng hành đầy ý nghĩa.‏

‏Sau hai năm hoạt động, Phương Đông Asahi từng bước định hình mô hình phức hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc người cao tuổi và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều thế hệ.‏

‏Với hệ sinh thái tiện ích gồm tắm khoáng Onsen, xông hơi Jjim Jil Bang, spa trị liệu, bể bơi bốn mùa, nhà hàng Asahi & Gasuto cùng không gian xanh yên bình, Phương Đông Asahi đã đón tiếp hàng trăm nghìn lượt khách. Đó là những gia đình cùng nhau tận hưởng ngày nghỉ, những cặp đôi và nhóm bạn tìm kiếm khoảng thời gian thư giãn, hay các đoàn khách lựa chọn nơi đây làm điểm đến nghỉ dưỡng và gắn kết. Dù đến với mục đích nào, mỗi vị khách đều có cơ hội chăm sóc sức khỏe thể chất, tái tạo năng lượng và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.‏

‏"Dấu ấn đồng hành" - Món quà từ những tình cảm chân thành‏

‏Tiếp nối những câu chuyện được kể qua triển lãm ảnh, buổi sinh hoạt câu lạc bộ cư dân với chủ đề "Dấu ấn đồng hành" đã mang đến một không gian gặp gỡ đầy cảm xúc trong dịp kỷ niệm 2 năm đi vào hoạt động của Phương Đông Asahi. Đây không chỉ là dịp để các thành viên cùng nhau nhìn lại những kỷ niệm đáng nhớ, mà còn là cơ hội để mỗi cư dân gửi gắm tình cảm, lời chúc và sự yêu mến đến ngôi nhà chung gắn bó với mình.‏

‏Trong không khí thân tình, các ông bà cùng tham gia những hoạt động giao lưu, chia sẻ và ôn lại hành trình với nhiều dấu mốc đáng nhớ. Hướng tới dịp đặc biệt này, nhiều cư dân đã tự tay viết nên những lời chúc đầy tình cảm, gửi gắm sự yêu mến và mong ước tốt đẹp dành cho Phương Đông Asahi. Mỗi nét chữ, mỗi lời nhắn gửi tuy giản dị nhưng đều chứa đựng sự gắn bó và trân trọng mà các ông bà dành cho nơi đây.‏

‏Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình là phần chia sẻ từ ông Nguyễn Xuân Tịnh (94 tuổi) - cư dân Dưỡng lão Bán trú. Bằng những lời tâm tình giản dị nhưng đầy tình cảm, ông coi Phương Đông Asahi như một đại gia đình - nơi mọi người không chỉ cùng chung sống mà còn biết quan tâm, sẻ chia và nâng đỡ nhau: "Tôi mong các ông bà ở đây luôn gắn bó, đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh, để dù cuộc sống có những đổi thay, mỗi người vẫn luôn cảm nhận được mình là một thành viên trong đại gia đình".‏

‏Với gia đình ông Tịnh, hơn một năm đồng hành cũng là khoảng thời gian chứng kiến những chuyển biến tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần của ông. Cô Đ.Trang, con gái ông chia sẻ: "Mỗi tối "đi học về", bố thường hào hứng kể lại những hoạt động mình đã tham gia trong ngày, những người bạn gặp gỡ và những câu chuyện thú vị ở đây. Gia đình hiện giờ rất an tâm và ông sẽ tiếp tục gắn bó dài lâu với Phương Đông Asahi."‏

‏Với Phương Đông Asahi, những tình cảm và chia sẻ chân thành từ cư dân cùng gia đình chính là sự ghi nhận đáng quý cho hành trình hai năm qua. Giá trị của một ngôi nhà chung không chỉ được tạo nên từ không gian sống hay chất lượng chăm sóc, mà còn từ những mối quan hệ được vun đắp, sự sẻ chia giữa những con người và cảm giác thuộc về một cộng đồng.‏

‏Hai năm qua, từ những ngày đón cư dân đầu tiên đến khi hình thành một cộng đồng gắn bó, Phương Đông Asahi đã có thêm nhiều câu chuyện đẹp được viết nên bởi chính những con người nơi đây. Những lời chúc, tình cảm và sự tin tưởng được trao gửi trong dịp sinh nhật là động lực để Phương Đông Asahi tiếp tục hoàn thiện, phát triển và nối dài hành trình đồng hành trong những năm tháng tiếp theo.‏

‏Tiếp nối hành trình đồng hành bằng những trải nghiệm trọn vẹn‏

‏Nhờ mô hình "Viện trong Viện", kết nối trực tiếp với Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, cư dân Phương Đông Asahi được trực tiếp thăm khám và theo dõi sức khỏe bởi đội ngũ bác sĩ. Chế độ dinh dưỡng cũng được xây dựng phù hợp với thể trạng và nhu cầu của từng người. Song song với chăm sóc y tế, các hoạt động thể chất, sinh hoạt câu lạc bộ, giao lưu và kết nối cộng đồng giúp cư dân duy trì lối sống năng động và có thêm những người bạn đồng hành. Trong môi trường sống an toàn, gần gũi và luôn nhận được sự quan tâm tận tình, người cao tuổi có thể an tâm tận hưởng cuộc sống mỗi ngày, gia đình cũng thêm vững lòng khi gửi gắm cha mẹ, ông bà tại đây.‏

‏Chia sẻ về định hướng phát triển trong thời gian tới, bà Phùng Thị Nhung - Phó Giám đốc Phương Đông Asahi nhấn mạnh: "Phương Đông Asahi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, hoàn thiện dịch vụ và xây dựng đội ngũ nhân sự tận tâm, chuyên nghiệp. Chúng tôi cũng luôn lắng nghe những chia sẻ từ cư dân và gia đình, để mỗi người cao tuổi khi đến đây đều cảm nhận được sự quan tâm, tôn trọng và có một cuộc sống vui, khỏe, ý nghĩa."‏

‏Hai năm là hành trình được viết nên từ những cuộc gặp gỡ, những mối gắn kết và vô vàn khoảnh khắc đáng nhớ. Với Phương Đông Asahi, điều quý giá nhất sau mỗi chặng đường là niềm vui của cư dân, sự an tâm của gia đình và sự tin yêu của khách hàng. Đó sẽ luôn là động lực để Phương Đông Asahi tiếp tục hoàn thiện và phát triển, để những câu chuyện đẹp hôm nay còn được nối dài trong hành trình đồng hành phía trước.‏

‏Nhân dịp kỷ niệm hai năm đi vào hoạt động, Phương Đông Asahi triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho các gói ‏‏Dưỡng lão cao cấp‏‏, như một lời tri ân gửi tới những gia đình đã tin tưởng lựa chọn và đồng hành. Cụ thể, khách hàng được miễn phí một tuần trải nghiệm và giảm từ 25% đối với các gói Dưỡng lão từ một năm trở lên; giảm từ 15% đối với các gói Dưỡng lão ngắn ngày, với mức chi phí chỉ từ 1.020.000 đồng/ngày.‏

‏Phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi‏

‏Địa chỉ: Số 9 Phố Viên, Đông Ngạc, Hà Nội‏

‏Hotline: 1900 5288 - 097 807 9356‏