Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng tại 7 ngân hàng trên có sự chênh lệch giữa hình thức gửi tại quầy và trực tuyến. Với khoản tiền gửi dưới 100 triệu đồng, số tiền lãi khách hàng nhận được phụ thuộc vào ngân hàng, số tiền gửi và hình thức gửi tiết kiệm.

Gửi tại quầy: VPBank niêm yết lãi suất 4,65%/năm

Theo các biểu lãi suất được niêm yết ngày 21/11, VPBank niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,65%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận khoảng 581.250 đồng tiền lãi sau 3 tháng nếu lĩnh lãi cuối kỳ.

Sacombank áp dụng lãi suất 4,50%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 500 triệu đồng tại quầy. Với 50 triệu đồng gửi trong 3 tháng, tiền lãi dự kiến đạt 562.500 đồng.

Tại SHB, lãi suất tiết kiệm bậc thang kỳ hạn 3 tháng dành cho khoản tiền dưới 2 tỷ đồng là 4,50%/năm. Theo đó, khách hàng gửi 50 triệu đồng sẽ nhận khoảng 562.500 đồng tiền lãi sau 3 tháng.

Techcombank niêm yết lãi suất 4,35%/năm đối với khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với 50 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, tiền lãi dự kiến đạt 543.750 đồng.

Trong khi đó, MB áp dụng lãi suất 4,10%/năm đối với tiền gửi tại quầy kỳ hạn 3 tháng, số tiền dưới 1 tỷ đồng. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng tương ứng 512.500 đồng tiền lãi.

ACB niêm yết lãi suất tiết kiệm truyền thống kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,00%/năm. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 500.000 đồng tiền lãi.

HDBank áp dụng lãi suất 3,60%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn thông thường tại quầy. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng theo đó mang lại khoảng 450.000 đồng tiền lãi sau 3 tháng.

Gửi 50 triệu đồng kỳ hạn 3 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Dưới đây là bảng so sánh lãi suất tại quầy và online của 7 ngân hàng, với khoản tiền gửi minh họa 50 triệu đồng, kỳ hạn 3 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Ngân hàng Tại quầy (%/năm) Tiền lãi tại quầy Online (%/năm) Tiền lãi online VPBank 4,65% 581.250 4,65% 581.250 Sacombank 4,50% 562.500 4,60% 575.000 Techcombank 4,35% 543.750 4,55% 568.750 SHB 4,50% 562.500 4,65% 581.250 MB 4,10% 512.500 4,65% 581.250 HDBank 3,60% 450.000 4,30% 537.500 ACB 4,00% 500.000 4,40% 550.000

Đơn vị tiền lãi: đồng. Tiền lãi = số tiền gửi × lãi suất năm × 3/12. Đây là số tiền lãi dự kiến, tính theo giả định gửi đủ 3 tháng.

Gửi online: VPBank, MB và SHB cùng niêm yết mức 4,65%/năm

Ở kênh online, VPBank áp dụng lãi suất 4,65%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 3 tháng, số tiền dưới 1 tỷ đồng. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 581.250 đồng tiền lãi sau 3 tháng.

Tương tự, MB niêm yết lãi suất 4,65%/năm đối với sản phẩm Tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass, số tiền dưới 1 tỷ đồng. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng tương ứng 581.250 đồng tiền lãi.

SHB cũng áp dụng lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,65%/năm. Theo đó, khách hàng gửi 50 triệu đồng sẽ nhận khoảng 581.250 đồng tiền lãi khi đáo hạn.

Tại Sacombank, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 3 tháng dành cho khoản tiền từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng là 4,60%/năm. Với 50 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, số tiền lãi dự kiến đạt 575.000 đồng.

Techcombank niêm yết lãi suất online kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,55%/năm đối với khách hàng thông thường, số tiền dưới 1 tỷ đồng. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng sẽ mang lại khoảng 568.750 đồng tiền lãi.

Trong khi đó, ACB áp dụng lãi suất online 4,40%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 200 triệu đồng ở kỳ hạn 3 tháng. Với 50 triệu đồng gửi trong 3 tháng, khách hàng dự kiến nhận 550.000 đồng tiền lãi.

HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,30%/năm, tương ứng 537.500 đồng tiền lãi cho khoản tiền gửi 50 triệu đồng.

Như vậy, với khoản tiền gửi 50 triệu đồng trong 3 tháng, VPBank, MB và SHB cùng có lãi suất online cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 4,65%/năm, tương ứng 581.250 đồng tiền lãi. Sacombank đứng sau với mức 4,60%/năm, tương ứng 575.000 đồng.

Ở kênh tại quầy, VPBank dẫn đầu với lãi suất 4,65%/năm. Trong khi đó, HDBank có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm được so sánh, ở mức 3,60%/năm.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất do các ngân hàng niêm yết ngày 21/11/2026. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi và chính sách của từng ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.