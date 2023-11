“Phú ông” Song Joong Ki thuê phòng khách sạn tại Ý cho gia đình đồng nghiệp trong 3 ngày, vô tình khiến vợ chồng nữ diễn viên bất hòa

Tối 28/11, tờ Osen đưa tin nữ diễn viên Ahn Hye Kyung (To The Beautiful You) vừa xuất hiện trong chương trình Same Bed, Different Dreams 2 - You Are My Destiny và có nhiều chia sẻ đáng chú ý về đám cưới của mình. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1979 cho biết Song Joong Ki đã chủ động ngỏ lời làm chủ hôn trong đám cưới: “Cậu ấy nói muốn làm chủ hôn. Lúc đó tôi rất ngỡ ngàng, cứ tưởng mình đang mơ”.

Sau hôn lễ lãng mạn, vợ chồng nữ diễn viên To The Beautiful You quyết định tới Ý tận hưởng tuần trăng mật. Khi biết chuyện, Song Joong Ki không ngần ngại mời vợ chồng Ahn Hye Kyung tới ở nhà mình ở Rome (Ý). Nữ diễn viên vốn đã nhận lời nhưng khi tới căn hộ, cô liền đổi ý khi thấy 1 người quen của Song Joong Ki đang sống ở đó. Cuối cùng, nam thần họ Song quyết định đặt phòng khách sạn cho vợ chồng Ahn Hye Kyung trong 3 ngày.

“Phú ông” Song Joong Ki thuê khách sạn tại Ý cho vợ chồng nữ diễn viên Ahn Hye Kyung trong 3 ngày

Được biết, Song Joong Ki có mối quan hệ thân thiết với ông xã nữ diễn viên họ Ahn. Trong hôn lễ đàn chị, tài tử họ Song còn đảm nhận vai trò chủ hôn

Cũng trong chương trình Same Bed, Different Dreams 2 - You Are My Destiny, Ahn Hye Kyung bất ngờ tiết lộ rằng, cô nhiều lần so sánh chồng với Song Joong Ki. Vì điều này, ông xã tỏ ra không vui, thậm chí nổi cáu với nữ diễn viên.

Ngoài ra, nữ nghệ sĩ sinh năm 1979 còn thẳng thắn chia sẻ về sự khác biệt giữa cô và người bạn đời: “Tôi quan tâm tới thời trang, thích ăn diện nhưng ông xã lại chỉ thích mặc những bộ trang phục giản dị, thoải mái”.

Ahn Hye Kyung xuất thân là MC dự báo thời tiết cho đài MBC. Sau đó, cô chuyển sang đóng phim, ghi dấu ấn bằng nhiều vai diễn đáng chú ý trong các bộ phim truyền hình ăn khách như To the Beautiful You, School 2013, Quý Tử Nhà Nông… Cách đây 2 tháng, nữ diễn viên tổ chức hôn lễ với đạo diễn hình ảnh Song Yo Hun ở 1 trung tâm tiệc cưới thuộc quận Gangnam (Seoul).

Ahn Hye Kyung tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình nổi danh châu Á

Nguồn: zapzee