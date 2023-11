Mối quan hệ gượng gạo của Song Joong Ki cùng hội bạn thân quyền lực, hoá ra tin đồn nghỉ chơi là thật?

Tối 24/11, lễ trao giải Rồng Xanh đã quy tụ rất nhiều những ngôi sao hàng đầu showbiz Hàn. Xuất hiện tại sự kiện là những cái tên đình đám như Jo In Sung, Kim Hye Soo, Lee Byung Hun, Song Joong Ki , Park Bo Young, Do Kyung Soo, Krystal Jung, Kang Tae Joo, Ryu Jun Yeol, Jeon Yeo Bin...

Điều đặc biệt hơn, đây cũng là lần hiếm hoi mà hội bạn thân đình đám 1 thời Song Joong Ki, Jo In Sung, Do Kyung Soo... hội ngộ sau nhiều tin đồn nghỉ chơi.

Song Joong Ki và Jo In Sung cùng nhận giải thưởng Popular Star Award ở Rồng Xanh 2023.

Nhiều năm về trước, showbiz Hàn có 1 hội bạn thân quy tụ những ngôi sao cực kỳ nổi tiếng gồm những cái tên như Jo In Sung, Song Joong Ki, Im Joo Hwan, Lee Kwang Soo, Woo Bin... Sau này nhóm "kết nạp" thêm cậu em út Do Kyung Soo. Mối quan hệ thân thiết của hội bạn này thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Không chỉ hỗ trợ nhau trong công việc, hội bạn thân này còn thường xuyên tổ chức các chuyến du lịch cùng nhau.

Thế nhưng từ sau khi Song Joong Ki ly hôn Song Hye Kyo, người ta nhận ra rằng anh không còn đi chung cùng hội bạn thân trước kia như Jo In Sung, Lee Kwang Soo...

Song Joong Ki và Jo In Sung cùng đứng trên sân khấu nhưng mỗi người 1 nơi và không hề tương tác.

Thông tin này khiến không ít người hoang mang và cho rằng chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi. Chính vì thế, trong sự kiện lần này, cư dân mạng vô cùng chờ đợi những màn tương tác của Song Joong Ki cùng hội bạn thân cũ.

Song Joong Ki gần như không có sự tương tác cùng Jo In Sung và Do Kyung Soo.

Thế nhưng, trái với sự chờ đợi của mọi người, mối quan hệ của Song Joong Ki và Jo In Sung hay Do Kyung Soo đều khá gượng gạo.

Trong khi Do Kyung Soo và Jo In Sung vui vẻ tương tác với nhau, cười đùa trong suốt sự kiện thì Song Joong Ki gần như tách bạch hoàn toàn. Thậm chí, khi đứng trên cùng sân khấu thì Song Joong Ki và Jo In Sung cũng mỗi người 1 nơi.

Chính vì mối quan hệ gượng gạo này nên nhiều người tin rằng thông tin Song Joong Ki đã nghỉ chơi cùng hội bạn thân cũ là đúng sự thật.