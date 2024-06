Phụ huynh vượt hơn 100km xuống phố động viên con, cháu thi tốt

Vượt hơn 130km xuống thành phố Vinh để động viên con gái thi tốt nghiệp THPT, chị Thái Thị Nhung (trú xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An) chia sẻ: "Con phải xa nhà để đi học thiếu thốn sự quan tâm của gia đình nên hôm nay ngày thi quan trọng tôi quyết tâm xuống để động viên con. Cũng may thời gian ở đây, nhờ có thầy cô quan tâm nên cháu học khá tốt. Hi vọng rằng con gái sẽ làm bài tốt tất cả các môn".