Phụ huynh TP.HCM than con học trường công nộp chi phí hơn 6 triệu, nhiều người chỉ hóa đơn chỉ ngay ra nguyên nhân

Con số này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi lâu nay, trường công lập vẫn thường được xem là lựa chọn có chi phí phù hợp với phần đông gia đình.

Mới đây, chia sẻ của một phụ huynh có con học lớp 6 tại một trường THCS công lập ở TP.HCM khiến nhiều người chú ý. Phụ huynh này đăng hình ảnh phiếu báo thu tiền của nhà trường, bày tỏ sự ngỡ ngàng khi tổng số tiền phải đóng lên đến hơn 6 triệu đồng, dù năm học mới chỉ bắt đầu được một thời gian.

Con số này lập tức gây tranh cãi, bởi lâu nay, trường công lập vẫn thường được xem là lựa chọn có chi phí phù hợp với phần đông gia đình. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến chia sẻ với áp lực tài chính của phụ huynh, không ít người cũng cho rằng cần nhìn kỹ các khoản thu trước khi kết luận đây là tiền học phí hay những khoản đóng góp bắt buộc.

Theo phiếu báo thu được chia sẻ, tổng số tiền 6.040.500 đồng là các khoản chi phí tính từ tháng 9 đến tháng 11/2026, tức 3 tháng, chứ không phải tiền học của riêng một tháng.

Căn cứ vào phiếu báo thu của một học sinh lớp 6/2 ở TP.HCM, các khoản tiền được liệt kê khá chi tiết, bao gồm dịch vụ bán trú, chương trình học tăng cường, học phẩm và tiền ăn. (Ảnh: FBPH)

Phiếu thu hơn 6 triệu đồng gồm những khoản nào?

Căn cứ vào phiếu báo thu của một học sinh lớp 6/2 ở TP.HCM, các khoản tiền được liệt kê khá chi tiết, bao gồm dịch vụ bán trú, chương trình học tăng cường, học phẩm và tiền ăn.

Nếu chia bình quân theo 3 tháng, số tiền tương ứng khoảng 2 triệu đồng/tháng. Trong đó, hai khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất là chương trình ngoại ngữ thông qua môn Toán và Khoa học (2,4 triệu đồng) và tiền ăn trưa (gần 2 triệu đồng).

Đáng chú ý, khoản tiền 2,4 triệu đồng dành cho chương trình ngoại ngữ thông qua môn Toán và Khoa học là khoản thu lớn nhất trong nhóm dịch vụ giáo dục tăng cường. Bên cạnh đó còn có STEM, kỹ năng sống và Tin học MOS. Đây là những chương trình bổ trợ, cần được phụ huynh tìm hiểu rõ về nội dung, hình thức tổ chức và tính chất đăng ký trước khi quyết định cho con tham gia.

Một điểm khác cũng cần lưu ý là tiền ăn bán trú và các khoản dịch vụ phục vụ bán trú không hoàn toàn giống nhau. Tiền ăn được tính theo số bữa thực tế, trong khi các khoản còn lại liên quan đến việc tổ chức, quản lý và trang bị điều kiện phục vụ học sinh ở lại trường.

Không phải cứ học trường công là chỉ có tiền học phí

Sau khi hình ảnh phiếu thu được chia sẻ, nhiều phụ huynh cho rằng cần phân biệt rõ giữa khoản tiền học tập cơ bản với những dịch vụ mà gia đình lựa chọn sử dụng.

Trên thực tế, nhu cầu của mỗi gia đình không giống nhau. Có phụ huynh muốn con học thêm chương trình Toán và Khoa học bằng tiếng Anh, tham gia STEM, kỹ năng sống hoặc Tin học MOS để có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức. Nhưng cũng có gia đình chỉ muốn con học chương trình giáo dục phổ thông, không đăng ký thêm các hoạt động tăng cường.

Tương tự, việc ăn bán trú cũng là một lựa chọn cần cân nhắc theo điều kiện của từng nhà. Những gia đình ở xa trường, bố mẹ đi làm cả ngày hoặc không có người đưa đón buổi trưa thường ưu tiên cho con ở lại trường ăn uống, nghỉ ngơi. Ngược lại, nếu nhà gần trường và có người chăm sóc, phụ huynh có thể tìm hiểu phương án đón con về nhà ăn trưa thay vì đăng ký dịch vụ bán trú, tùy theo quy định và điều kiện tổ chức của nhà trường.

Điều này có nghĩa là tổng số tiền trên phiếu thu không nhất thiết là khoản tiền mọi học sinh đều phải đóng giống nhau. Một số khoản gắn với dịch vụ gia đình sử dụng, một số khoản được tính theo thời gian hoặc số lần thực tế.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cũng cho rằng nếu gia đình cảm thấy mức chi phí quá cao, phụ huynh nên rà soát từng khoản, tìm hiểu chương trình nào thực sự cần thiết và cân nhắc những dịch vụ có thể không đăng ký, tránh đăng ký theo tâm lý sợ con thua kém bạn bè rồi mới lo lắng khi nhận thông báo đóng tiền.

Tuy nhiên, việc phân biệt các khoản thu không đồng nghĩa với việc mặc nhiên cho rằng mọi khoản tiền được liệt kê đều hợp lý. Nhà trường vẫn cần công khai rõ nội dung, căn cứ thu, mức thu và đặc biệt là tính tự nguyện của từng chương trình, dịch vụ để phụ huynh có đủ thông tin lựa chọn.

Đặc biệt, với các khoản được xác định là tự nguyện, phụ huynh cần được quyền lựa chọn tham gia hoặc không tham gia mà không bị gây áp lực. Nếu có khoản thu chưa rõ ràng, gia đình hoàn toàn có thể đề nghị nhà trường giải thích cụ thể thay vì chỉ dựa vào một phiếu thu để đưa ra nhận định chung.