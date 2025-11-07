Phụ huynh tố con bị cô giáo “chơi khó” trong bài kiểm tra vì không đi học thêm, cư dân mạng tranh cãi nảy lửa

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền cuộc tranh luận giữa một phụ huynh và giáo viên xoay quanh bài Toán giảm giá trong đề kiểm tra Toán lớp 7. Bài Toán yêu cầu tính giá của một chiếc máy lạnh sau hai lần giảm. Tuy nhiên, phụ huynh lại hiểu theo cách khác, dẫn tới một cuộc "khẩu chiến" trên mạng.

Điều đáng nói là, câu chuyện không dừng lại ở một phép tính mà nhanh chóng biến thành tranh cãi gay gắt về cách dạy, cách học, trách nhiệm của giáo viên và thái độ của phụ huynh.

Cụ thể, một phụ huynh đăng tải bài Toán, cho rằng con làm đúng và học rất giỏi Toán, nhưng vì không đi học thêm nên bị cô giáo cố tình "cắt chữ trong đề ở sách giáo khoa" để bẫy học sinh. Sau đó, một phụ huynh khác lại phản biện bằng cách chỉ ra: Bài Toán cô giáo giải là đúng, học sinh làm sai và bà mẹ đã bênh con mù quáng.

Sự thật thế nào?

Bài Toán gây tranh cãi

Đề bài Toán như sau: Giá niêm yết của một chiếc máy lạnh ở cửa hàng là 18.000.000 đồng. Nhân dịp lễ, cửa hàng giảm giá 20% và giảm giá thêm 5% nếu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt. Hỏi khách hàng phải thanh toán bao nhiêu tiền mặt cho chiếc máy lạnh đó?

Phụ huynh hỏi cô giáo: "Cô cho em hỏi bài này trừ thẳng 25%, hay phải trừ 20% rồi trừ thêm 5% ạ?"

Cô giáo trả lời: "Dạ, trừ 25%".

Phụ huynh hỏi tiếp: "18.000.000 - 25% = 13.500.000 đúng không cô?"

Và đây chính là điểm gây tranh cãi.

Cô giáo phản hồi: "Dạ, sai ạ. Hôm nào em hẹn chị vào trường, em cho chị xem bài kiểm tra".

Bà mẹ nói tiếp: Chị hỏi để chị biết cách giải thích cho con chị... vì bài toán này hỏi rất lắt léo: 18.000.000 - 25% = 13.500.000...... hay 18.000.000 - 20% = 14.400.000 rồi lấy 14.400.000 - 5% = 13.680.000 vậy kết quả 1 đúng hay 2 đúng?

Cô giáo trả lời: Dạ, kết quả đúng, cách trình bày sai ạ. Mà trình bày sai thì không tính kết quả.

Cô sai, hay phụ huynh sai?

Trong đề bài Toán, câu hỏi yêu cầu tính giá tiền của chiếc máy lạnh sau hai lần giảm giá liên tiếp. Điểm gây tranh cãi nằm ở chỗ: phụ huynh không chắc phần "giảm thêm 5%" được hiểu là giảm trên giá niêm yết ban đầu hay giảm trên giá đã giảm 20%? Khi đặt tình huống vào thực tế mua hàng, câu hỏi này hoàn toàn hợp lý, bởi tại siêu thị hay các trang thương mại điện tử, hai cách hiểu này đều có thể xảy ra tùy chính sách.

Tuy vậy, trong đề bài nói trên, không hề có câu từ nào cho thấy, lần giảm thứ 2 là giảm so với giá đã được giảm lần 1. Như vậy, có thể hiểu là giá giảm 25% trên số giá niêm yết, cho người thanh toán tiền mặt.

Do không hiểu rõ đề bài, phụ huynh đã có 2 cách tính: gộp hai mức giảm thành 25% và tính thẳng: 18.000.000 - 25% = 13.500.000 đồng và tách riêng.

Vấn đề phát sinh từ chính phép tính này: phụ huynh ghi "18.000.000 - 25%" mà không nhân 25% với 18.000.000. Đây là lỗi kiến thức nền tảng, bởi 25% không thể tự trừ khỏi một số tiền nếu không đổi sang giá trị tuyệt đối.

Ý của cô giáo, theo cách hiểu chuyên môn là: "Trừ 25%" nghĩa là giảm 25% trên giá gốc cho khách dùng tiền mặt, nhưng khi trình bày phải thể hiện đúng phép tính: 18.000.000 - (25% × 18.000.000). Cách ghi "18.000.000 - 25%" là sai về mặt trình bày toán học, vì "25%" không thể trừ trực tiếp vào số tiền.

Khi phụ huynh hỏi tiếp 2 kết quả, cô giáo giải thích: "Kết quả đúng, nhưng cách trình bày sai. Mà trình bày sai thì không tính kết quả" là hợp lý.

Tức là:

Theo đề, giảm thẳng 25% tổng giá (do thanh toán tiền mặt được giảm thêm trên phần còn lại), nhưng học sinh phải trình bày dưới dạng phần trăm nhân với giá, không được ghi thiếu bước hoặc sai ký hiệu. Nhưng từ đây, câu chuyện chuyển hướng sang mâu thuẫn giữa phụ huynh và giáo viên.

Khi bài viết được chia sẻ, nhiều người vào bình luận. Có phụ huynh cho rằng giáo viên trả lời cứng nhắc hoặc không giải thích lại ngay từ đầu khiến sự việc gây căng thẳng. Ngược lại, cũng có người cho rằng phụ huynh thắc mắc là đúng, tuy nhiên, chị đã không tìm hiểu kĩ mà lại quá khích, quy chụp cá nhân, dẫn đến mở rộng tranh cãi không cần thiết.

Một số người cũng nhắc lại rằng việc giáo viên ra đề biến tấu so với sách giáo khoa là tốt, giúp học sinh tư duy đa chiều và không học vẹt. Cô giáo thay đổi câu chữ trong bài kiểm tra để "bẫy" các học sinh học tủ, tìm ra học sinh giỏi thật thụ, vì toán là phải suy luận, phân tích chứ không phải giải bài tủ.

Một bài Toán tương tự nhưng ghi rõ lần giảm thứ 2 sau lần giảm giá thứ nhất.

"Không có quy định nào bắt buộc đề thi phải đúng 100% theo sách giáo khoa cả, nếu đề lúc nào cũng y sách giáo khoa thì là đang học máy móc theo mẫu. Cô cho nhiều dạng đề để con tư duy, vấn đề là con cần làm theo đề cô giao chứ không phải máy móc theo sách giáo khoa. Đúng hay sai nó không chỉ nằm ở kết quả mà còn cả ở cách giải, con còn nhỏ cách giải là điều quan trọng để có nền tảng tính toán về sau, không phải như người lớn nhẩm sao cũng được miễn có đáp án. Chị mang cả tên tuổi, trường của cô lên MXH là không nên đâu", một phụ huynh bức xúc.

Cuối cùng, câu chuyện này không phải chuyện Toán học mà là câu chuyện về sự tử tế và cách ứng xử trong giáo dục.