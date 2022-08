Phụ huynh nặng gánh với sách giáo khoa 'combo'

Năm nay bé lớn vào lớp 7, bé nhỏ lớp 3, nhưng hai khối lớp 3 và lớp 7 đều sử dụng SGK bộ mới và có giá cao. Như SGK lớp 3 có giá bìa từ 183.000-190.000 đồng/bộ, gồm 12-13 đầu sách (chưa bao gồm sách tiếng Anh); Bộ sách lớp 7 có giá bìa 208.000-235.000 đồng/bộ, gồm 13-15 đầu sách (chưa bao gồm sách tiếng Anh).

“Thoạt nhìn chỉ khoảng 200.000-300.000 đồng/bộ sách nhưng nếu mua đầy đủ gồm cả sách tiếng Anh, các sách tham khảo, bộ dụng cụ học tập… thì năm nào cũng gần cả triệu đồng. Thời gian qua do ảnh hưởng dịch bệnh, công việc đình trệ, đồng lương công nhân ba cọc ba đồng; hết dịch thì hàng hóa tăng giá khiến đời sống người lao động thêm khó khăn. Nay gánh nặng SGK cho con đến trường càng nặng nề hơn” - chị Tâm ngậm ngùi nói.

Theo chị Trần Thị Chung (ngụ quận Bình Tân, TPHCM), dù giá cao nhưng các nhà sách, công ty văn phòng phẩm cũng không thể nhập về bán. Để mua được SGK, phụ huynh phải đăng ký với nhà trường mua theo kiểu “combo”.

“Năm học này, bé nhà mình vào lớp 2 nhưng đã phải chi hơn 900.000 đồng mua bộ sách có kèm theo một số loại sách tham khảo, sách tiếng Anh và bộ dụng cụ học tập. Sách to, đẹp đâu chưa thấy, chỉ thấy gánh nặng của SGK khiến nhiều gia đình khó khăn muốn cho con nghỉ học vì không kham nổi” - chị Chung nhìn nhận.

Phụ huynh trước nỗi lo về SGK mỗi khi vào năm học. Ảnh: Nguyễn Dũng

Theo tìm hiểu của PV, phụ huynh tại TPHCM có thể có nhiều phương thức để chọn mua SGK như tự mua hoặc đặt sách ngay tại trường học.



Bên cạnh SGK thì một số trường yêu cầu phụ huynh mua “combo” giấy bọc, cặp sách, áo quần với tổng cộng 2- 3 triệu đồng/ học sinh.

Hiệu trưởng một trường phổ thông tại TPHCM, được yêu cầu không nêu tên, cho rằng SGK là một vấn đề luôn nhận được sự quan tâm của xã hội bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền cùng từng gia đình. So với SGK cũ, SGK hiện thời đắt hơn rất nhiều.

“Họ vin vào giá sách tăng vì trượt giá, sách khổ to, in đẹp nhưng thật sự có đáng, với nhiều phụ huynh đặc biệt là những người có thu nhập thấp, họ cần rẻ, nội dung chất lượng chứ không phải vẻ bề ngoài to đẹp kia”, hiệu trưởng này nói.