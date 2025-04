Phụ huynh Hà Nội choáng váng: Đến thăm 1 trường mầm non theo review trên MXH, phát hiện trường hoạt động trái phép gần 3 năm!

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin về một trường mầm non ở Hà Nội hoạt động... trái phép gần 3 năm. Theo đó, một phụ huynh đăng lên mạng xã hội, cho hay sau khi đọc được nhiều thông tin, bài review về trường Mầm non Candela, xã An Khánh, huyện Hoài Đức chị đã ghé qua thăm trường.

"Mình tiện đường qua thăm trường vào giờ học mà đúng hôm thấy sân trường đang có đội phòng cháy chữa cháy thi công gì đó nên không tiếp khách. Mình hỏi dò thì biết trường đang hoàn thiện thủ tục để được cấp phép hoạt động", phụ huynh kể lại.

Trường Mầm non Candela

Điều này khiến chị thắc mắc, bởi để được cấp phép hoạt động thì các trường phải đảm bảo rất nhiều điều kiện, không chỉ về con người, chương trình học, cơ sở vật chất mà cả PCCC, an toàn vệ sinh thực phẩm,...

Khi tìm hiểu kỹ hơn, chị phát hiện, theo thông tin trên fanpge, trường Mầm non Candela đúng là đã khai trương từ năm 2022. Phụ huynh sau đó đã phản ánh trên app iHanoi và nhận được phản hồi từ Phòng Giáo dục huyện Hoài Đức là trường chưa được cấp phép và không chấp hành yêu cầu dừng hoạt động của chính quyền trong gần 3 năm qua.

Nội dung phản hồi cụ thể được phụ huynh này chia sẻ trên mạng xã hội như sau:

Phản hồi của Phòng Giáo dục huyện Hoài Đức trên app iHanoi

Trường Mầm non Candela đã nộp phạt và đang làm hồ sơ cấp phép

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ông Nguyễn Hữu Đích, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh, khẳng định: Cơ sở giáo dục mầm non Candela đang trong quá trình làm hồ sơ xin cấp phép hoạt động. Sau khi nhận được phản ánh, Phòng GDĐT Hoài Đức đã phối hợp với UBND xã An Khánh tiến hành kiểm tra, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Trước đó, ngày 11/4, UBND huyện Hoài Đức tiến hành kiểm tra lập biên bản xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục, xử phạt hành vi trông giữ trẻ trái phép khi chưa được cấp phép thành lập của cơ quan có thẩm quyền.

Theo thông tin ông Nguyễn Hữu Đích chia sẻ với báo Dân Việt, trường Mầm non Candela hiện đã chấp hành nộp phạt và đang làm hồ sơ cấp phép. Sau đó, phía trường làm hồ sơ đề nghị thành lập, cơ quan chức năng đang ở bước kiểm tra và xem xét đủ điều kiện sẽ quyết định thành lập hoạt động.

Trước mắt, theo quy định, phía cơ quan chức năng đã yêu cầu trường dừng hoạt động, khi nào đủ điều kiện mới được phép hoạt động.

Hiện tại trang Facebook của trường mầm non này đã tạm khoá. Trước đó, dù chưa có giấy phép nhưng trường vẫn chia sẻ, đăng tải hình ảnh, bài viết về các hoạt động học tập của học sinh,...

Tổng hợp