Phụ huynh đánh giá đúng sức mạnh của ý chí, con dễ thành công hơn

Ý chí là câu trả lời mạnh mẽ nhất



Là người được đi nhiều, chứng kiến nhiều tấm gương vượt khó khi dẫn các chương trình nổi tiếng của VTV3, MC Diệp Chi hiểu hơn ai hết ý chí có vai trò quyết định như thế nào đến thành công của mỗi cá nhân. Trong vai trò là một người mẹ, cô cũng đang từng ngày dẫn dắt con gái Sumo rèn ý chí để hướng tới tương lai vững chắc. Nếu trong việc học, Sumo chứng tỏ ý chí khi thể hiện sự tiến bộ vượt bậc ngay với chính môn toán không phải sở trường, thì trong thể thao, cô bé 12 tuổi khiến mẹ ngạc nhiên khi không ngại thử sức với nhiều môn khó như bơi lặn, pilates, yoga và cả trekking (đi bộ đường dài). "Mình nhớ đợt hai mẹ con trekking hai ngày trong rừng, ban đầu thấy vắt bám chân là Sumo khóc thét, nhưng sau rồi quen, đến cuối hành trình, nàng ta còn tay không gỡ vắt ra khỏi quần cho mẹ", nữ MC chia sẻ.

Rõ ràng, nhờ nuôi dưỡng ý chí của bản thân, em bé Sumo cùng mẹ đã quyết tâm để bước qua nỗi sợ của mình, chiến thắng chính mình. Với mẹ Diệp Chi, Sumo đã là một em bé thành công.

Trên thực tế, trong cuộc sống có rất nhiều người có cố gắng nhưng không phải ai cũng đạt được thành công cụ thể, do vậy vấn đề đặt ra là có nên tiếp tục duy trì nuôi dưỡng ý chí hay không? MC Diệp Chi, với vai trò là một người mẹ đã đưa ra quan điểm: "Hãy chấp nhận con vì con là như thế, và cố gắng giúp con trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình chứ không phải là một phiên bản để mình đưa đi so sánh. Tôi tin rằng, để nói về ý chí thì chỉ có mẹ mới nhận ra là con đã cố gắng nhường nào. Nếu vậy, mẹ chỉ cần luôn ở bên cạnh, sát sao, động viên, cổ vũ con".

Vai trò của chỉ số vượt khó và môi trường thể thao

Theo PGS. TS. Trần Thành Nam (Viện Tâm lý Việt Pháp), những người thành công nhất trong các lĩnh vực lớn đều đã gặp thất bại trên cuộc đời nhưng quan trọng là họ có ý chí vượt qua thất bại. Ngoài chỉ số thông minh - IQ, để dự đoán khả năng thành công của một người, ngày nay còn nhiều chỉ số khác như PQ (chỉ số đam mê) và AQ (chỉ số vượt khó).

Câu chuyện của kiếm thủ Vũ Thành An, người vừa xuất sắc đem về cho đội tuyển đấu kiếm huy chương vàng SEA Games 31 cũng rất đáng suy ngẫm về vai trò của ý chí. Khi mới bén duyên với đấu kiếm từ năm 15 tuổi, thể lực của anh cực yếu và khả năng chạy chỉ bằng các vận động viên nữ. Vũ Thành An chỉ bật nhảy được 3 bậc trong khi đồng đội đã nhảy được 5 bậc. "Gặp phải nhiều khó khăn, đích đến ngày càng xa vời khiến tôi khá nản, và đã từng nghĩ đến từ bỏ sự nghiệp. Tuy nhiên, niềm say mê với đấu kiếm và quyết tâm "giành vàng" đã giúp tôi dừng suy nghĩ vu vơ ấy lại và quyết tâm vượt qua chính mình", nhà vô địch SEA Games nhớ lại.

Không chỉ sở hữu 4 huy chương vàng SEA Games, Vũ Thành An cũng trở thành vận động viên đấu kiếm đầu tiên của Việt Nam giành huy chương cấp châu lục cùng một suất tham dự Olympic. Nhìn lại chặng đường đó, anh nhận định không chỉ đam mê mà chính "7 phần ý chí" đã giúp anh vượt qua tất cả để chạm đến vinh quang.

Ngoài đời, Vũ Thành An cũng là ông bố "bỉm sữa" chính hiệu của một cậu con trai. Trải qua quá trình rèn luyện, anh hiểu việc nuôi dưỡng ý chí cho con ngay từ khi còn nhỏ giúp con tiết kiệm được thời gian, công sức cũng như sẽ hỗ trợ con phát huy thế mạnh, đạt được thành công sớm. Và không đâu xa, Vũ Thành An xem chính thể thao là môi trường lý tưởng để con lĩnh hội bài học về ý chí như anh đã từng.

Sự cạnh tranh trong xã hội ngày càng khốc liệt hơn, để có được thành công thì ý chí bền bỉ, kiên trì theo đuổi đam mê, không bỏ cuộc dù ở bất cứ lĩnh vực nào cũng là điều không thể thiếu. Bởi vậy, mẹ hãy cùng con nuôi dưỡng ý chí tích cực ngay từ giờ bằng việc giúp con luyện tập một môn thể thao mà con yêu thích, hay đưa ra những lời động viên, cổ vũ khi cần để tiếp thêm sức mạnh, giúp con kiên trì đi tới thành công.

