Phú bà tuổi 30, triệu người mơ ước: Xài thẻ đen, ở biệt phủ 1.200m2, khéo thế này bảo sao chồng chẳng chiều!

Thời gian qua, mạng xã hội Trung Quốc "rần rần" xôn xao vì "tiên nữ hạ phàm" Đào Hỷ Nhi chia sẻ cuộc sống hào môn, sang chảnh của mình. Xuất hiện với tư cách là vlogger, Đào Hỷ Nhi nhanh chóng được nhiều người theo dõi và hâm mộ, xuýt xoa về cuộc sống giàu có không tưởng của cô.

Hình ảnh mới nhất của Đào Hỷ Nhi sau sinh nhật 30 tuổi được cô đăng tải trên MXH Weibo.

Xinh đẹp có thừa, tài năng không thiếu



Đào Hỷ Nhi, sinh năm 1993 với chiều cao lý tưởng 1m68 và dáng người thanh thoát, nhẹ nhàng như tiên tử của cô được nhiều người yêu mến. Các vlog chia sẻ của cô mang cảm giác thư thái, nhẹ nhàng, chỉ đơn thuần là chia sẻ cuộc sống thường ngày. Mặc dù giới thiệu là người làm vlog nhưng điều khiến người theo dõi "sốc ngang" là cách cô nàng "flex" nhẹ sự giàu có, hào môn và tài giỏi của bản thân.

Đào Hỷ Nhi được yêu thích bởi "visual" đậm chất phú bà "hàng thật giá thật", "bóc giá" mỏi tay cũng không hết được sự xa hoa và tinh tế của vlogger 30 tuổi.

Luôn xuất hiện với những bộ váy áo chất liệu cao cấp, bà mẹ một con tỏ ra yêu thích văn hóa và trang phục truyền thống, chẳng hạn như sườn xám, mã viện. Cô thường chia sẻ các lần đi may sườn xám tại chợ truyền thống, có lần đi may sườn xám với chuyến bay khứ hồi trong ngày, tiền vé đắt hơn cả tiền sườn xám, nhưng không sao, cô thích là được. Trong khi nhiều người nhịn ăn nhịn mặc cả đời để mua chiếc túi hiệu, thì cô mang túi hiệu đựng rau để sang nhà bạn ăn lẩu. Cũng không sao, cô thấy tiện là được.

Đào Hỷ Nhi xinh đẹp trong các thiết kế lụa là gấm vóc được may theo số đo riêng. Thợ may thường đến tận nhà cô để tư vấn.

Mỗi lần đi mua sắm, phú bà tuổi 30 không bao giờ phải nhìn giá. Khí chất giàu có, thanh tao, sang chảnh toát lên khiến người đối diện đều cảm thấy ở cô sự trong trẻo, nhẹ nhàng. Không cần khoe body sexy, nóng bỏng, Đào Hỷ Nhi vẫn nền nã, thu hút người khác trong những bộ cánh thanh lịch, đậm chất truyền thống.



Mặc dù là người trẻ, nhưng Đào Hỷ Nhi rất yêu thích văn hóa truyền thống. Chẳng hạn như ngày Tết Đoan ngọ, cô làm bó hoa ngải cùng thảo mộc để treo trước cửa, làm kẹo đường. Ngay cả xem rối bóng hay nghe ca kịch, Đào Hỷ Nhi đều mời đoàn diễn đến nhà.

Vào những ngày lễ truyền thống như Tết Đoan ngọ, Đào Hỷ Nhi vẫn tranh thủ xếp một bó thảo mộc trừ tà treo ngoài cửa.

Được chồng "cưng như trứng mỏng"

Được biết, Đào Hỷ Nhi cùng chồng từng là du học sinh Canada. Cô được chồng hết mực yêu chiều, cưng như trứng mỏng. Chồng cô thường vào bếp nấu ăn; khi cô thèm ăn đồ Nhật mà không muốn ra ngoài, chồng cô sẽ nhanh chóng đi mua; khi gọi thợ đến nhà làm móng, cô sẽ nhờ chồng vẽ hoa văn của văn vật lên trên,... Cô cũng khoe chồng mình rất khéo tay, còn làm kẹp tóc tặng cô nữa. Cô nàng cũng không quên nịnh chồng rất khéo như "Người đàn ông biết nấu cơm là đẹp trai nhất",... Nếu vợ lái Porsche thì chồng đi Landrover, hai người đều tận hưởng cuộc sống của mình một cách "tối giản" như vậy.

Chồng Đào Hỷ Nhi sinh năm 1992, anh thường vào bếp nấu những món cô thích ăn.

Chồng Đào Hỷ Nhi ngại xuất hiện trên video vì sợ rằng nhan sắc của mình sẽ "dọa" fan của vợ "chạy mất". Tuy nhiên, anh chồng tâm lý vẫn xuất hiện làm vai diễn cameo khi cần thiết. Cũng trong một clip chia sẻ thắc mắc về công việc của Hỷ Nhi là gì, liệu có phải cô chỉ ở nhà để chồng nuôi giống như chim hoàng yến trong lồng son hay không.

Cũng trong clip, hai vợ chồng chia sẻ về quá trình gặp nhau và công việc của Hỷ Nhi. Hỷ Nhi làm công việc sáng tạo và cô cũng độc lập kinh tế với chồng. Nhiều người cho rằng, phú bà tuổi 30 may mắn vì lấy được chồng giàu, lại cưng chiều cô hết mực. Mỗi ngày đi mua sắm dường như là một chuyện bình thường và có phần nhàm chán với chiếc thẻ đen không giới hạn trên tay. Sau khi clip cô lén về dự sinh nhật mẹ đẻ, cư dân mạng, nhất là những người luôn bày tỏ về gia cảnh của cô phải "nín lặng".

Bởi không kém cạnh tứ hợp viện nhà chồng, nhà đẻ của Đào Hỷ Nhi cũng to như tòa lâu đài sừng sững. Mẹ của Đào Hỷ Nhi rất trẻ, đầy khí chất và tâm lý, yêu thương con gái, luôn dặn cô phải biết chăm sóc bản thân mình.

Cuộc sống của bà hoàng ở viên lâm 1.200m2

Trong các clip chia sẻ của Đào Hỷ Nhi, người theo dõi nền tảng mạng xã hội Douyin hay Weibo đều thấy được cuộc sống "điền viên", giản dị mà bao người mơ ước. Đào Hỷ Nhi sinh sống cùng nhà chồng tại một tứ hợp viện rộng 1.200m2. Ngôi biệt viện này gia đình chồng cô mua từ những năm 2000, nằm ở Greentown Peach Blossom House (Lục Thành Đào Hoa Nguyên) ở Tô Châu.

Ngôi nhà "nhỏ bé, giản dị" của gia đình Đào Hỷ Nhi nhìn từ trên cao.

Nơi này rộng đến mức người đẹp tuổi 30 tiết lộ "Không dám ở một mình". Trong biệt phủ rộng lớn này, dường như mọi cảnh quan trên thế gian đều hội tụ ở đây, từ hồ cá, hồ sen, vườn rau, vườn hoa,...

Người Trung Quốc có câu: "Trời có thiên đàng, đất có Tô Hàng", ý nói Tô Châu được ví như thiên đường dưới trần gian, với nhiều khu biệt thự sân vườn trang nhã. Các viên lâm tư gia phần lớn hội tụ ở Tô Châu mang vẻ đẹp tự do, tinh tế và trang nhã.

Muốn sinh sống ở khu biệt phủ này không chỉ có tiền mà còn rất nhiều tiền. Bởi chi phí chăm sóc cây cỏ ngoài vườn cũng đã tốn không biết bao nhiêu tiền. Biệt thự sân vườn như gia đình Đào Hỷ Nhi đang sống có yêu cầu cao đối với người làm cảnh quan. Không chỉ xem xét kích thước và chiều cao của cây trước và sau khi lớn lên, thời gian ra hoa, vị trí trồng có phù hợp hay không, kiểu dáng có thống nhất và hợp lý không. Ngoài ra, người làm vườn phải đảm bảo được cách thiết kế đèn, tiểu cảnh nước và các không gian vườn trong biệt thự để nâng cao chất lượng tổng thể của ngôi nhà.

Không gian khu biệt viện rất lớn, phải đi xe vào tận cửa.

Khoảng sân được chăm sóc tỉ mỉ và nội thất của khu tứ hợp viện nhà Đào Hỷ Nhi cũng rất ấn tượng. Phòng tập gym, tập yoga, bể bơi, phòng vẽ tranh, phòng trà, thậm chí cả sân golf trong nhà, rạp chiếu phim, phòng hát đều có thể thiết kế, bố trí theo sở thích của gia chủ. Bởi các viên lâm này sẽ có diện tích từ 1.000m2 đến mấy chục nghìn m2.

Ở viên lâm 1.200m2 này, Đào Hỷ Nhi quay video cả ngày cũng không thể hết được các góc trong nhà. Bởi vậy, việc tận hưởng cuộc sống ở nơi đây rất thanh nhã. Chẳng hạn như cô có thể mời thợ làm móng đến nhà ngồi dưới chòi bên hồ cá Koi, chụp ảnh dưới gốc cây hoa anh đào, pha trà bên bếp lửa, hái vội nắm hoa quế bên hiên cũng được ấm trà thơm nức, những cây ngân hạnh đắt đỏ chỉ để trồng lối ven đường đi.

Dù quanh quẩn ở nhà quay video cũng không hết các góc đẹp đẽ.

Dù mới 30 tuổi nhưng Đào Hỷ Nhi đã khiến nhiều chị em trầm trồ, ngưỡng mộ về độ giàu có của mình. Mỗi clip cô đăng tải, các góc quay đều đa dạng và không bị lặp lại nhàm chán. Mặc dù rất nhiều người cho rằng cô may mắn, nhưng chẳng có may mắn nào rơi xuống đầu mà không nỗ lực phấn đấu. Hoàng tử đi cùng Công chúa, mây tầng nào gặp gió tầng ấy, Đào Hỷ Nhi cũng luôn là một cô nàng tự tin và độc lập, xinh đẹp lại thanh lịch, cũng nói không ngoa rằng, chồng cô ấy cũng rất may mắn khi gặp được một người vợ xinh đẹp lại khéo léo như vậy.